Переговори з країнами-партнерами про гарантії безпеки для України завершаться протягом тижня, - Подоляк

Переговори щодо гарантій безпеки для України з країнами-партнерами завершаться протягом тижня.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо потенційних країн-гарантерів безпеки України: на рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії. Для нас важливі постачання зброї, закриття неба, військові консультації та засоби для швидкої закупівлі додаткового озброєння. Я думаю, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені", - заявив Подоляк.

Як повідомлялося, радники лідерів 7 країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль уже висловили готовність обговорювати список гарантій безпеки для України. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють також Велика Британія, США, Італія та Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.

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