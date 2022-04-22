Переговори з країнами-партнерами про гарантії безпеки для України завершаться протягом тижня, - Подоляк
Переговори щодо гарантій безпеки для України з країнами-партнерами завершаться протягом тижня.
Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо потенційних країн-гарантерів безпеки України: на рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії. Для нас важливі постачання зброї, закриття неба, військові консультації та засоби для швидкої закупівлі додаткового озброєння. Я думаю, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені", - заявив Подоляк.
Як повідомлялося, радники лідерів 7 країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль уже висловили готовність обговорювати список гарантій безпеки для України. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють також Велика Британія, США, Італія та Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.
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Альтернативи НАТО не має!
Без гарантій від США - гарантії безпеки до дупи!
У бюджеті 2022 Україна спромоглася виділити на ЗСУ аж цілиx US$ 1.8 billion.
І це йшов 8-й рік війни.
Будучи членом НАТО Україна була б зобовязана! виділити на ЗСУ, при наявних екон. умовах, US$ 3.6 billion
"Я отдал приказ привести стратегические ядерные силы в боевую готовность", все гарантии безопасности мгновенно превратятся в
Будапештский меморандум.
Членство у НАТО - це двосторонні зобов'язання: ми захищаємо їх, вони захищають нас, реально і фізично. Ніхто не повинен і не буде жертвувати своїми людьми і давати нам якісь гарантії.
Альтернативи вступу до НАТО - немає!!! Тільки про це ми маємо вести якісь переговори.
Ґарантії, надані Україні одноосібно навіть від США, не будуть забезпечувати тієї упевнености , яку надає ст. 5 яка розповсюджується виключно і тільки на країни НАТО.
Чому українці не хочуть включити мізки і задуматись над питанням - чому США, маючи вирішальне слово в організації НАТО, вважають що Україна для НАТО не готова але будуть згідні надавати безпекові ґарантії одноосібно?
Здавалося б яка різниця - захищати Україну як члена НАТО чи захищати Україну одноосібно.
Цікаво було б почути на це питання думки українського суспільства.
- смертельно корумпована влада (суди, силовики та інше),
- дуже багато російских кротів призначених ОП на ключові посади, яких президент не захотів позбавитися, та навіть зараз вони продовжують сепаратні перемовини з тим, в кого "мир в очах".
Жаль что Зеля и К это не понимают
дебилизм зебилов зашкаливает...
Так, Подоляк?
Тобто кров буде не на руках zе-зрадників, які розмінували перешийок, не підірвали там жодного моста, здали Херсонщину, фактично запросили ординців в Маріуполь, а на руках світових лідерів?
Мішенька, ваші zелені руки, які тільки красти вміють, вже по шию в крові Бучі, Маріуполя, Харкова, Охтирки, Бородянки і сотні інших міст і сіл.
Маріуполь ви здали ворогу, але щось пішло не так, ЗСУ і Азов не віддали місто без бою, як це, наприклад, зробили zелені мери Бучі, Херсона та Мелітополя, не забезпечивши ні блокування підходів до міст, ні зброю тероборонівцям.
Кожен з вас - zелений державний злочинець і зрадник України.
Всі ваші руки в крові. І довіку ви їх не відмиєте, якщо вам ще дадуть такий шанс відмивати їх в тюрмі.
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Якась з країн-гарантів зможе взяти на себе цілий пакет, який включатиме: 1) висловлення занепокоєння, 2) обговорення занепокоєння, 3) стурбованість з використанням матів, 4) демонстрація середнього пальця нападнику, 5) висилання касок, 5) інше.
Потом Марченко забрали непонятно куда - и теперь каждый вечер одно и то же - интенсивный обстрел города...где блин Марченко ,
может Падлоляк ответит ??
А десятки тысяч убитых украинцев останутся безнаказанными ?
А убытки в сотни миллиардов долларов останутся невозмещёнными ?
До полной деоккупации территории Украины в её международно-признанных границах, включая Крымский полуостров, переговоры с агрессором могут быть только по 4 вопросам :
1. Порядок вывода оккупационных войск с территории Украины (без каких-либо условий)
2. Локальные прекращения огня для взаимной эвакуации тел погибших
3. Обмен военнопленными
4. Реагирование на чрезвычайные техногенные или природные ситуации
Все остальные вопросы будущего сосуществования, включая вопросы безопасности, репарации, наказание военных преступников, возврат принудительно перемещённых наших граждан и выдача нам беглых наших преступников, возврат культурных ценностей, аннулирование российского гражданства всем гражданам Украины, кому оно представлено с 2014 года, закрытие дебильных уголовных дел против наших граждан в стране-агрессоре, отмена экономических санкций и так далее, и тому подобное - должны решаться только после (а не ДО !!!) полного и безусловного восстановления контроля Украины над всей своей суверенной территорией в границах на 01.01.2014.
А пока хотя бы один оккупант есть на нашей территории - сражение за освобождение страны до последнего патрона, последнего живого воина, последнего целого кирпича.
И Президент должен чётко заявить эту позицию, что никаких иных переговоров с оккупантами быть не может - и прекратить их вести.
https://www.youtube.com/watch?v=ECntFz6LL0U
Что будет с Крымом, "ДНР" и "ЛНР", стороны хотят обсудить после войны.
О том, что обсуждение статусов Донбасса и Крыма не будет частью переговорного процесса, стало известно по итогам встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле в конце марта. На переговоры относительно этих территорий стороны предлагают отвести срок до 15 лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Эти вопросы обсуждаются параллельно, но отдельно. Вопросы, касающиеся Донбасса и Крыма, можно обсуждать, когда войска отсюда выйдут.
Только что колбасник обьявил, что готов быть гарантом. Для них нападение рузге это какое то недоразумение. США и Британия давно поняли и внимательно следят за руками прохвостов. А для колбасника вся эта возня - это тоже спасение морды лица, Недаром он так заактивничал, ну а прохвосты только подыгрывают. Шелупень,одним словом веры никакой нету.
І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...
Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.
Нас готовили, оказывается, не к войне, а к путешествиям! Ну, и к шашлыкам в мае: как без них ?! Скопировала хороший пост с подробностями на Чонгаре.." Чонгар пройти було неможливо ????
Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.
Захісні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.
По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?
У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.
Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.
"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"
"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.
За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.
Що відбулося?
У 2020 році почалося будівництво на перешийку.
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.
За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Цитата
"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"
За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.
Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!
Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!
Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????
Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.
.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
(Скопійовано в Лариса Корогод .)"
Поочму не пригласили обсщественность? Зеленский крутой? Раскруктится доовольно быстроо.
Только НАТО может гарантировать что с украинцами станут плечо к плечу солдаты союзников, поэтому рососсия и панда Зеленского так выступают против НАТО. НАТО им как кость в горле. Украина даже не подала заявку.
Запитання: - Президент Зеленський каже, що Україна має отримати безпекові гарантії, які замінять для нас "натівську статтю 5". Чи вважаєте ви можливим надання Штатами таких гарантій на двосторонньому рівні?
Відповідь Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США Е.Блінкіна: - Зараз тривають переговори між урядами, які є не публічними, і я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати.
Запитання: - Тобто "запевнення", не "гарантії"? (Примітка: "безпекові запевнення" - це термін Будапештського меморандуму, який передбачає відсутність зафіксованих гарантій захисту чи колективної оборони)
В.Нуланд: - Я сказала саме так, як сказала. І це наразі все, що я можу повідомити публічно.