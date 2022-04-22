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Переговори з країнами-партнерами про гарантії безпеки для України завершаться протягом тижня, - Подоляк

подоляк

Переговори щодо гарантій безпеки для України з країнами-партнерами завершаться протягом тижня.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо потенційних країн-гарантерів безпеки України: на рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії. Для нас важливі постачання зброї, закриття неба, військові консультації та засоби для швидкої закупівлі додаткового озброєння. Я думаю, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені", - заявив Подоляк.

Як повідомлялося, радники лідерів 7 країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль уже висловили готовність обговорювати список гарантій безпеки для України. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють також Велика Британія, США, Італія та Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО, але зроблять її "неприступною", - Джонсон

Автор: 

Подоляк Михайло (305) переговори з Росією (1096)


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Топ коментарі
+51
Йди за російським кораблем Падаляка!
Альтернативи НАТО не має!
Без гарантій від США - гарантії безпеки до дупи!
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22.04.2022 21:56
+42
Думаю, тепер зрозуміло, кому "НАТА нє нада".
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22.04.2022 21:56
+35
Ідіть у сраку
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22.04.2022 21:59
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Йди за російським кораблем Падаляка!
Альтернативи НАТО не має!
Без гарантій від США - гарантії безпеки до дупи!
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22.04.2022 21:56 Відповісти
в будапештському меморандумi були гарантii не тiльки вiд США,i що?поновлення ядерного статусу Украiни-найпотужнiша гарантiя безпеки в майбутньому!
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22.04.2022 22:06 Відповісти
Прочти Будапештский меморандум и ...
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22.04.2022 22:46 Відповісти
І як ви собі уявляєте державу яка з 46-ти країн Європи на 46-місці по ВВП на душу населення (US$ 3,659 per capita) відбудує і зможе утримувати ЯО?

У бюджеті 2022 Україна спромоглася виділити на ЗСУ аж цілиx US$ 1.8 billion.
І це йшов 8-й рік війни.

Будучи членом НАТО Україна була б зобовязана! виділити на ЗСУ, при наявних екон. умовах, US$ 3.6 billion
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22.04.2022 23:02 Відповісти
Как только х@ло произнесёт:
"Я отдал приказ привести стратегические ядерные силы в боевую готовность", все гарантии безопасности мгновенно превратятся в
Будапештский меморандум.
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22.04.2022 22:36 Відповісти
Мені подоляк і аріхамія двох з ларця нагадують.
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22.04.2022 23:32 Відповісти
Женіть в шию єрмакову банду негідників та зрадників! Без членства у НАТО спокій ніколе не настане на нашій землі!
Членство у НАТО - це двосторонні зобов'язання: ми захищаємо їх, вони захищають нас, реально і фізично. Ніхто не повинен і не буде жертвувати своїми людьми і давати нам якісь гарантії.
Альтернативи вступу до НАТО - немає!!! Тільки про це ми маємо вести якісь переговори.
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23.04.2022 01:03 Відповісти
Хто скаже, що таке "заверения безопасности"? Це мильний пузир ще тонший за Будапешский меморандум? Це до цього нас веде наша влада?
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23.04.2022 01:43 Відповісти
Безпекові ґарантії, які отримуються набуттям членства НАТО де-факто є ґарантіями від США, оскільки 70% складової обєднаних сил НАТО є Армія США.
Ґарантії, надані Україні одноосібно навіть від США, не будуть забезпечувати тієї упевнености , яку надає ст. 5 яка розповсюджується виключно і тільки на країни НАТО.

Чому українці не хочуть включити мізки і задуматись над питанням - чому США, маючи вирішальне слово в організації НАТО, вважають що Україна для НАТО не готова але будуть згідні надавати безпекові ґарантії одноосібно?

Здавалося б яка різниця - захищати Україну як члена НАТО чи захищати Україну одноосібно.

Цікаво було б почути на це питання думки українського суспільства.
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23.04.2022 01:09 Відповісти
Ними вже було сказано і не раз, тільки 2 причини:
- смертельно корумпована влада (суди, силовики та інше),
- дуже багато російских кротів призначених ОП на ключові посади, яких президент не захотів позбавитися, та навіть зараз вони продовжують сепаратні перемовини з тим, в кого "мир в очах".
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23.04.2022 06:26 Відповісти
ГАРАНТИЯ одна ЗСУ и Народ Украины !!! Все остальное словоблудие для долбодятлов !!! Мы сейчас ГАРАНТЫ для всего мира должны уничтожить свинособак кровожадных
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23.04.2022 05:12 Відповісти
Боріс Джонсон здивований політикой зеленої влади: «Я справді не розумію, як українці можуть так легко сісти та дійти якихось домовленостей. Як ви можете вести переговори з крокодилом, якщо він затиснув вашу ногу в пащі?» - дивується прем'єр
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23.04.2022 05:34 Відповісти
Щось забагато цього ригівського провокатора-падалі.
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23.04.2022 07:21 Відповісти
Думаю, тепер зрозуміло, кому "НАТА нє нада".
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22.04.2022 21:56 Відповісти
Були нещодавно в Київі представники з Балтійських держав, сказали, що єдиний безпечний шлях України - це НАТО. Зелупа наче погодився. Але пройшло кілька днів і він знову зачитує тексти кремлівського крота Єрмака. Навіщо нам такий піаніст?
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22.04.2022 22:52 Відповісти
im by konstituciu UA pochitatj....da istoriju pouchitsa....
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22.04.2022 21:58 Відповісти
Список гарантів: Колумбія білорусь Еритрея Угорщина Сербія рабсія китай
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22.04.2022 21:58 Відповісти
США, Британії та Польщі вельми достатньо.
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22.04.2022 22:50 Відповісти
забули Папуа Нову Гвінею !
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22.04.2022 22:52 Відповісти
краины - партнеры захотят знать территориальные границы Украины на сегодняшний день, ибо наверняка границы до 24 февраля они рассматривать не будут
Жаль что Зеля и К это не понимают
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22.04.2022 21:58 Відповісти
"Жаль что Зеля и К это не понимают"

дебилизм зебилов зашкаливает...
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22.04.2022 22:06 Відповісти
да все прекрасно они понимают,план А провалился,теперь план Б пытаются внедрить
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22.04.2022 22:14 Відповісти
Как раз сейчас и идут переговоры по границам - фашисты не собираются отдавать Херсонскую область и Мариуполь - ну в общем всё, что они захватили и ещё смогут. О лднр и крыме речи вообще нет - здесь, как и было - через 15 лет - что через 15 - хрен его знает.
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22.04.2022 22:21 Відповісти
какие могут идти переговоры когда идет война и границы каждый день меняются ?
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22.04.2022 22:32 Відповісти
Ніхто нікому не дасть жодних гарантій під час війни. Йдеться про гарантії після перемоги і до моменту вступу країни в НАТО.
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22.04.2022 22:54 Відповісти
Як ви не розумієте не станеться ніяких "вступів" до НАТО потім, бо нейтральний статус та відмова від НАТО - то є погоджена ініциатива офісу президента на перемовинах з кремлем, яку протягує кремлівський крит Єрмак, маніпулюя слабким президентом. І після підписання, якщо цей злочін таки станеться, це буде закріплено на папері і шляху назад вже буде.
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23.04.2022 06:42 Відповісти
"У випадку збройної агресії проти України країни-гаранти зобов'язуються почати консультації."

Так, Подоляк?
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22.04.2022 21:59 Відповісти
Ідіть у сраку
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22.04.2022 21:59 Відповісти
У саму дзюрку
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22.04.2022 22:04 Відповісти
Подоляку на гілляку!
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22.04.2022 22:01 Відповісти
в принципі новина сама по собі шикарна про гарантії. але зе і ко так зуміли накрутити проти себе людей що всі від них ждуть тільки підвох.
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22.04.2022 22:02 Відповісти
Это филькина грамота.
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22.04.2022 22:07 Відповісти
Среди гарантов там есть рашка,это не подвох,это очередной развод от зеленской шоблы
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22.04.2022 22:08 Відповісти
Да кто бы там ни был. Это бесполезная бумажка.
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22.04.2022 22:10 Відповісти
Альтернативи НАТО нема! Вони мають зараз обговорювати вступ до НАТО після війни, а не відпрацювання рашисткіх грошей! Буде як мінськими домовленностями - зрадницьке оторобало поставе свій підпис і шляху назад вже не буде!
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22.04.2022 22:47 Відповісти
є тільки нас туди не візьмуть Ліга Арабських держав .
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22.04.2022 23:00 Відповісти
Столтенберг уже ляпнул что хочет взять росию в НАТО после ухода путина , росию а не Украину . По Украину не было ни слова . Это вам о чём то говорит?
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23.04.2022 05:57 Відповісти
Нехай гаранти зараз допоможуть відбити орду. а потім будете домовлятись.а інакше ви торгуєте Україною
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22.04.2022 22:02 Відповісти
заПодляк враг Украины.
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22.04.2022 22:07 Відповісти
Вже одні гарантії отримали , тому дивано бункерному ослойобу Подоляку потрібно зрозуміти що самі кращі гарнтії це власні Збройні Сили України
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22.04.2022 22:08 Відповісти
продажні шкіри , виконуйте Конституцію України і проведіть референдум куда з ким і якої безпеки хоче український народ ,а не рашистський вбивця
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22.04.2022 22:09 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028&__cft__[0]=AZU5Vwr3XgdAB45G_65I7RSkxwB_KyijTFg0aYcdGCNsZNQyUrN0K39e-oJK6uPIgCxNbkg_YryoI5jRlsU8w7Qs2f0BsJs_oNYnCDLezjyGHMealfmNwgBzkYxcYpKZvNI&__tn__=-]C%2CP-R Яків Євгенович is with https://www.facebook.com/yakiv60?__cft__[0]=AZU5Vwr3XgdAB45G_65I7RSkxwB_KyijTFg0aYcdGCNsZNQyUrN0K39e-oJK6uPIgCxNbkg_YryoI5jRlsU8w7Qs2f0BsJs_oNYnCDLezjyGHMealfmNwgBzkYxcYpKZvNI&__tn__=-]C%2CP-R Yakiv Evgenovich .

Тобто кров буде не на руках zе-зрадників, які розмінували перешийок, не підірвали там жодного моста, здали Херсонщину, фактично запросили ординців в Маріуполь, а на руках світових лідерів?

Мішенька, ваші zелені руки, які тільки красти вміють, вже по шию в крові Бучі, Маріуполя, Харкова, Охтирки, Бородянки і сотні інших міст і сіл.

Маріуполь ви здали ворогу, але щось пішло не так, ЗСУ і Азов не віддали місто без бою, як це, наприклад, зробили zелені мери Бучі, Херсона та Мелітополя, не забезпечивши ні блокування підходів до міст, ні зброю тероборонівцям.

Кожен з вас - zелений державний злочинець і зрадник України.

Всі ваші руки в крові. І довіку ви їх не відмиєте, якщо вам ще дадуть такий шанс відмивати їх в тюрмі.



6

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22.04.2022 22:10 Відповісти
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22.04.2022 22:26 Відповісти
подляки готовят говно-соус отказаться от нато в угоду парашки
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22.04.2022 22:11 Відповісти
******* ему джавелином, достали суки
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22.04.2022 22:12 Відповісти
Цікава новина, особливо на фоні того, що досі не оголошено вимоги оркостану... Ну, маю на увазі той документ, який нам передали зі словами, здається, піськова: "тепер м'яч у них, чекаємо відповіді України". Невже вони перемир'я обговорюють??
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22.04.2022 22:12 Відповісти
"гарант" это фрг, которое не может отказаться от сруцького газа, и джонс который не обнщает 5-ю статью, а какую-то куйню...
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22.04.2022 22:14 Відповісти
А зачем ему обещать пятую статью каким-то трусливым бомжам, которые сдаются России? Английская гордость не позволит с такими опущенными иметь дело.
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22.04.2022 22:20 Відповісти
а нічого що 5 стаття то для членів НАТО,а нічого що решта НАТО може "не понять" якого хріна один з членів блоку вирішив юзнути чисто внутрішньоблокову статтю "наліво"?
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22.04.2022 22:33 Відповісти
закриття неба вы так и не добились зебилы, о чем спич
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22.04.2022 22:16 Відповісти
"... гарантії, які вони можуть взяти на себе..., будуть різні пакетні гарантії" - вищий клас словоблуддя.

Якась з країн-гарантів зможе взяти на себе цілий пакет, який включатиме: 1) висловлення занепокоєння, 2) обговорення занепокоєння, 3) стурбованість з використанням матів, 4) демонстрація середнього пальця нападнику, 5) висилання касок, 5) інше.
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22.04.2022 22:18 Відповісти
это млять прямой курс против конституци, вместо нато какие-то договорняки, и никто падла не ответит
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22.04.2022 22:19 Відповісти
Был в Николаеве генерал Марченко - орков медленно , но верно отодвигали от города и полностью освободили область.
Потом Марченко забрали непонятно куда - и теперь каждый вечер одно и то же - интенсивный обстрел города...где блин Марченко ,
может Падлоляк ответит ??
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22.04.2022 22:20 Відповісти
Вы ошибаетесь - область освободили не всю - но таки да - при Марчело освободили много. Для дальнейшего освобождения нужно много б/к для тяжёлой арты.
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22.04.2022 22:29 Відповісти
Марченко потрібний чи ні?
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22.04.2022 22:58 Відповісти
зе-падлы кже не знают как соскочить на требования куйла.и находятся зебилы которые верят что зелох нескорився... зебилы
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22.04.2022 22:22 Відповісти
как же эти зрадники торопятся подарить юг своему кремлевскому боссу как раз к 9 маю
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22.04.2022 22:23 Відповісти
Иначе Путин обидется и нападет.
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22.04.2022 22:26 Відповісти
Ще один вялікій діпломат. Наволоч.
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22.04.2022 22:23 Відповісти
смішна людина, у нас вже є гарантії - Будапештський меморандум. навіщо нам інші? І тоді за це меморандум ми віддали свою зброю. А що Україна зараз має віддати за чергові "гарантії"?
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22.04.2022 22:25 Відповісти
***** идет открытая куйня от зелохов как будто конституции и курса в нато не существует. они даже внести изменения не удосужились, просто забили на все в своем стиле
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22.04.2022 22:28 Відповісти
Хто вірить падалякам і єрмакам - той сам такий !!!
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22.04.2022 22:28 Відповісти
Задрали вы с этими гарантиями и этими переговорами.
А десятки тысяч убитых украинцев останутся безнаказанными ?
А убытки в сотни миллиардов долларов останутся невозмещёнными ?

До полной деоккупации территории Украины в её международно-признанных границах, включая Крымский полуостров, переговоры с агрессором могут быть только по 4 вопросам :

1. Порядок вывода оккупационных войск с территории Украины (без каких-либо условий)
2. Локальные прекращения огня для взаимной эвакуации тел погибших
3. Обмен военнопленными
4. Реагирование на чрезвычайные техногенные или природные ситуации

Все остальные вопросы будущего сосуществования, включая вопросы безопасности, репарации, наказание военных преступников, возврат принудительно перемещённых наших граждан и выдача нам беглых наших преступников, возврат культурных ценностей, аннулирование российского гражданства всем гражданам Украины, кому оно представлено с 2014 года, закрытие дебильных уголовных дел против наших граждан в стране-агрессоре, отмена экономических санкций и так далее, и тому подобное - должны решаться только после (а не ДО !!!) полного и безусловного восстановления контроля Украины над всей своей суверенной территорией в границах на 01.01.2014.

А пока хотя бы один оккупант есть на нашей территории - сражение за освобождение страны до последнего патрона, последнего живого воина, последнего целого кирпича.

И Президент должен чётко заявить эту позицию, что никаких иных переговоров с оккупантами быть не может - и прекратить их вести.
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22.04.2022 22:29 Відповісти
отлично сказано
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22.04.2022 23:14 Відповісти
Так если у страны нормальный президент .
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23.04.2022 06:02 Відповісти
Гарантовано, що не буде ніяких гарантій безпеки, а тільки велика "стурбованість" та обіцянки "пекельних" санкцій. Сподіваюсь, що всі ці пошуки "гарантів" просто дипломатична гра , щоб підстилки мордору шольци,орбани та різні макрони не могли звинувати Україну в агресивності і бажанні продовжувати війну та припинити підтримку. Думаю, що всі адекватні люди розуміють, що бункерний чорт не прийме жодних умов крім капітуляцї , а після Бучі та Маріуполя український народ не прийме жодних "договорняків" без припинення вогню та виведення всіх орків на кордони до 24 лютого. Тому всі ці переговори це переливання пустого в порожнє.
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22.04.2022 22:29 Відповісти
Гарантия безопасности для Украины это собственные ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Верить Европе в то что она защитит Украину-это просто смешно. Европе которавя полностью зависит от российского нефтегаза
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22.04.2022 22:31 Відповісти
а за шо мы будем будувать дороги?
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22.04.2022 22:53 Відповісти
какие гарантии, читай конституцию зепадла. или вноси изменения, где ваше моно-мудачье...
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22.04.2022 22:32 Відповісти
***** не собирается отдавать захапанные территории. Шо на это скажет великий "дипломат" Падлоляк? Или ещё одни дипломатические договорняки на 15 лет, как Арахам поступил с Крымом? Идите в жопу со своими договорняками и гарантиями от рашки. Позорище!
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22.04.2022 22:33 Відповісти
зелохи ролностью забили на конституцию, и ведут переговоры за отказ от нато в пользу каких-то "гарантий", это ли не тгосудщарственная измена. гарант конституции забивает на неё в прямом эфире... по законам военного времени его повесить
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22.04.2022 22:43 Відповісти
В Білорусі полиці магазинів завалені продукцією «Рошен»
https://www.youtube.com/watch?v=ECntFz6LL0U
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22.04.2022 22:45 Відповісти
Україна має бути в НАТО! Крапка! Ніяких нових договорняків!
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22.04.2022 22:45 Відповісти
гарант конституциии гарантирует отказ от того что там написано, ******, приплыли
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22.04.2022 22:47 Відповісти
Сегодня Арахамия и компания опять переговаривали и это после того как кацапы открыто сказали то что хотят окупировать юг и донбас -"Переговорные группы Украины и России смогли "конкретизировать" несколько договоренностей. Однако, главный спорный вопрос - о послевоенных границах Украины., сейчас продолжается обсуждение двух соглашений:первое соглашение, политическое - о нейтральном, безъядерном статусе Украины и гарантиях безопасности, которые должны будут предоставить ей страны-гаранты в случае агрессии со стороны России;второе - о "взаимном уважении культур", которое предполагает, что страны сотрудничают в культурном отношении на паритетных началах.Например, если в Украине открывается какое-то количество русскоязычных школ, в России должно открыться соответствующее число украиноязычных.Россия же, намерена сохранить за собой большинство захваченных территорий (если не все). По словам одного из близких к Кремлю источников , российские власти не отказываются от планов "отобрать [у Украины] море".Два других собеседника, близких к администрации президента РФ, говорят, что Россия - невзирая на ход переговоров - может "не отдать" Киеву Херсонскую область. По их информации, там планируется провести "референдум", в результате которого регион объявит о "независимости" от Украины. К слову, в Киеве уже заявили, что в случае проведения такого референдума https://korrespondent.net/ukraine/4471913-ukrayna-vydvynula-rf-ultymatum-po-khersonu-smy выйдут из переговоров . Также Москва не хочет оставлять Киеву Мариуполь: "Иначе вообще непонятно, зачем все это было".
Что будет с Крымом, "ДНР" и "ЛНР", стороны хотят обсудить после войны.
О том, что обсуждение статусов Донбасса и Крыма не будет частью переговорного процесса, стало известно по итогам встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле в конце марта. На переговоры относительно этих территорий стороны предлагают отвести срок до 15 лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Эти вопросы обсуждаются параллельно, но отдельно. Вопросы, касающиеся Донбасса и Крыма, можно обсуждать, когда войска отсюда выйдут.
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22.04.2022 22:50 Відповісти
Да ты я вижу никак не угомонишься смерд!
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22.04.2022 23:11 Відповісти
судя по единодушию форумчан у прохвостов с ОПы "подгорает" и подгорает крепко. Они ведут базар на уровне советников. Задача Юстаса (ермака) как можно скорее спасти Алексу морду лица. Война в разгаре, бабуины мечутся по планам, почувствовали вкус крови граждан Украины, а прохвосты толкуют о нейтралитете и,скорее всего,о будущем разоружении. А на затравку кидают что то культурном сближении.
Только что колбасник обьявил, что готов быть гарантом. Для них нападение рузге это какое то недоразумение. США и Британия давно поняли и внимательно следят за руками прохвостов. А для колбасника вся эта возня - это тоже спасение морды лица, Недаром он так заактивничал, ну а прохвосты только подыгрывают. Шелупень,одним словом веры никакой нету.
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22.04.2022 23:47 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/393675491706697 20 April, 14:55 Тарас Чорновіл:

І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...

Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.
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23.04.2022 03:32 Відповісти
Serg Kotenko 21 April, 20:29 ·
Нас готовили, оказывается, не к войне, а к путешествиям! Ну, и к шашлыкам в мае: как без них ?! Скопировала хороший пост с подробностями на Чонгаре.." Чонгар пройти було неможливо ????
Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.
Захісні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.
По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?
У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.
Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.
"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"
"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.
За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.
Що відбулося?
У 2020 році почалося будівництво на перешийку.
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.
За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Цитата
"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"
За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.
Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!
Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!
Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????
Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.
.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
(Скопійовано в Лариса Корогод .)"
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23.04.2022 03:43 Відповісти
Путина в Гаагу- это чсть перегоров

Поочму не пригласили обсщественность? Зеленский крутой? Раскруктится доовольно быстроо.
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23.04.2022 00:05 Відповісти
Подоляк, иди ***** со своими гарантами. Вы ещё венгров туда запишите, дебилы конченые.
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23.04.2022 00:10 Відповісти
"гаранти" будуть воювати замість українців чи разом пліч-о-пліч з українцями??? Якщо ні, то , подляк, іди на куй... І єрмачка з собою забери... Українці ВСЕ пам'ятають!
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23.04.2022 00:25 Відповісти
Подляк еще не наказан что навел ракеты своим селфи на Яворовский военный полигон, погибли десятки людей.

Только НАТО может гарантировать что с украинцами станут плечо к плечу солдаты союзников, поэтому рососсия и панда Зеленского так выступают против НАТО. НАТО им как кость в горле. Украина даже не подала заявку.
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23.04.2022 00:53 Відповісти
Ноуфлай зон это ключевой момент.Если его не будет среди гарантий то все это филькина грамота.
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23.04.2022 01:15 Відповісти
Які ще перемовини про гарантії? Вони закінчились у Бучі! Після того як ***** нагородив гвалтівників дітей почесними званнями та скасував відповідальність за мародерство!
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23.04.2022 02:21 Відповісти
бедная Украина... храбрых украинцев превращают в нацию тех, кто хвастается не победами, а поражениями... что такое ОП? кто такой паддляка? действительно, стало баранов, возглавляемое львом, победит стало львов, возглавляемое бараном... Украина опускается в наполеонизм... маленький такой, сморчкавенький, гнусавенький... а ведь украинцы - львы и возглавлять их должен лев...
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23.04.2022 04:20 Відповісти
На сегодняшний день работает только одна система безопасности, по типу израильской. Всё население через военную службу, преференции карьерного роста в любой сфере тем, кто зарекомендовал себя в обороне страны, по окончании службы зачисление в пожизненный резерв с ежегодными сборами и с правом ношения оружия, мощнейшие ВВС, ракетные войска, восстановление ядерных технологий любой ценой, неустанная работа разведки в добывании и в разложении государственной, военной и промышленной структуры соседа, никакой толерантности в его отношении, забор повыше, рядов колючки побольше. Любой и каждый с той стороны потенциально воспринимается как вражеский агент, пока не доказал обратное. Не знаю, можно ли её адаптировать к условиям Украины, но ситуация идентичная - безумный сосед, помешанный на завоевании территории и уничтожении нации.
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23.04.2022 09:06 Відповісти
Про суть гарантій - https://t.me/rozumaha/13097 інформацію здобув (чи вловив...) Євген Магда :

Запитання: - Президент Зеленський каже, що Україна має отримати безпекові гарантії, які замінять для нас "натівську статтю 5". Чи вважаєте ви можливим надання Штатами таких гарантій на двосторонньому рівні?

Відповідь Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США Е.Блінкіна: - Зараз тривають переговори між урядами, які є не публічними, і я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати.

Запитання: - Тобто "запевнення", не "гарантії"? (Примітка: "безпекові запевнення" - це термін Будапештського меморандуму, який передбачає відсутність зафіксованих гарантій захисту чи колективної оборони)

В.Нуланд: - Я сказала саме так, як сказала. І це наразі все, що я можу повідомити публічно.
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23.04.2022 10:30 Відповісти
 
 