Літак Ан-26 у Запорізькій області впав через туман та низьку висоту польоту, - ОВА

Літак Ан-26 у Запорізькій області впав через туман та низьку висоту польоту.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак АН-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.

В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Літак Ан-26, який виконував технічний рейс, впав у Запорізькій області, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА (оновлено)