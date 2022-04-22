Літак Ан-26 у Запорізькій області впав через туман та низьку висоту польоту, - ОВА
Літак Ан-26 у Запорізькій області впав через туман та низьку висоту польоту.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак АН-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.
В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Leon Renk #476998
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+7 Oleg Demchenko
показати весь коментар22.04.2022 22:23
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ну і де тут кацапня? - авжеж не було...
Ясно що тут груба помилка в пілотажі, перегляд маршруту по карті проводилась недбало.
Жаль.....
Тут, правда, транспортник, але і для них такі польоти річ дуже небезпечна.