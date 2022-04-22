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Літак Ан-26 у Запорізькій області впав через туман та низьку висоту польоту, - ОВА

ан

Літак Ан-26 у Запорізькій області впав через туман та низьку висоту польоту.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак АН-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.

В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Літак Ан-26, який виконував технічний рейс, впав у Запорізькій області, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА (оновлено)

Автор: 

авіакатастрофа (1099) літак (2905) Запорізька область (3620)


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Топ коментарі
+17
Боявся що зіб'ють то і прижимався до землі, тому і мала висота польоту!
Жаль.....
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22.04.2022 22:12
+11
може друга причина низького польоту, окрім туману - булa намагання уникнити кацапське пво?
ну і де тут кацапня? - авжеж не було...
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22.04.2022 22:14
+7
Які прибори тобі покажуть ЛЕП по курсу?
Ясно що тут груба помилка в пілотажі, перегляд маршруту по карті проводилась недбало.
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22.04.2022 22:23
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А де вони про таке заявляли?
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22.04.2022 22:07 Відповісти
цей фоксен помічений провокатор -- в спам його.
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22.04.2022 22:39 Відповісти
А чому не можна звинуватити парашу?
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22.04.2022 22:08 Відповісти
пнх - сисрань.
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22.04.2022 22:16 Відповісти
може друга причина низького польоту, окрім туману - булa намагання уникнити кацапське пво?
ну і де тут кацапня? - авжеж не було...
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22.04.2022 22:14 Відповісти
а приборы в самолёте на кой хрен?
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22.04.2022 22:09 Відповісти
Які прибори тобі покажуть ЛЕП по курсу?
Ясно що тут груба помилка в пілотажі, перегляд маршруту по карті проводилась недбало.
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22.04.2022 22:23 Відповісти
сів і полетів.. такий вумний.. курс знаєш чи підказати?
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22.04.2022 22:40 Відповісти
Боявся що зіб'ють то і прижимався до землі, тому і мала висота польоту!
Жаль.....
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22.04.2022 22:12 Відповісти
а приборы на кой хрен в самолёте?
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22.04.2022 22:15 Відповісти
Юра вы не правильно вопрос задаете , а правильно, зачем самолете автопилот Вам же объяснили , туман , а приборы ЛЭП не видят
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22.04.2022 22:35 Відповісти
А висоту ЛЕП держать в секреті? Та картах ЛЕП не позначено?
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22.04.2022 22:41 Відповісти
У 80-х роках читав звіт експертів НАТО, що при польоті бойових літаків понад 20 хвилин на гранично низьких висотах (на той час в НАТО це було нижче 80м, в СРСР - нижче 250м), втрати від зіткнень з наземними об"єктами перевищують втрати від ППО при прориві на звичайних висотах.
Тут, правда, транспортник, але і для них такі польоти річ дуже небезпечна.
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22.04.2022 23:00 Відповісти
А нахрена экранопланы существуют.
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22.04.2022 22:48 Відповісти
навигационная карта расии
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22.04.2022 23:05 Відповісти
Как это он смог УПАСТЬ с нулевой высоты ?
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22.04.2022 23:51 Відповісти
Плохая подготовка полета, прокладка курса не учла провода ЛЭП, жаль, что так вышло.
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05.06.2022 22:04 Відповісти
 
 