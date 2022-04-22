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Новини Війна
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22 квітня на Донбасі знищено 9 танків, 18 одиниць бронетехніки і 4 безпілотники "Орлан-10" окупантів, - пресцентр ОС

війна

Упродовж поточної доби, 22 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога. Наші воїни завдали значних втрат російським окупантам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Українські захисники знищили 9 танків, 3 артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки і один паливозаправник.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Також читайте: Ворог активізувався вздовж лінії зіткнення на Донбасі, намагається наступати в районі Рубіжного. Тривають бої у напрямку Новотошківського та Попасної, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+19
Не Шоном Пенном єдиним. Ось ще один крутий чувак, який заслуговує на нашу подяку.



Голлівудська кінозірка 54-річний Лев Шрайбер поділився, як провів ніч у львівському бомбосховищі, рятуючись від обстрілів росіян. Актор, який має українське коріння, близько тижня перебував у Львові. З перших днів війни, яку веде РФ проти України, Шрайбер зайнявся волонтерством. Фотографіями ділився в Instagram.
Зірка "Людей Ікс: Початок. Росомаха" і перших трьох частин серії фільмів "Крик" спочатку готував їжу для біженців. Згодом приїхав до Львова, де більшу частину часу проводив у підвалі одного з готелів.
"Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога спрацьовувала не менше трьох разів. Перебуваючи в підвалі нашого готелю, я був так вражений тим, наскільки оптимістичними і хоробрими здавалися люди, яких я там зустрічав. Стільки історій, такі неймовірно стійкі люди", - розповів Шрайбер.
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22.04.2022 22:13
+12
Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете презику параши ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 23 655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 трупа. 23655+6902=30557 свинорыла
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22.04.2022 22:11
+5
вертолёты перестали летать. Видно, на парад хотят оставить.
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22.04.2022 22:23
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Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете презику параши ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 23 655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 трупа. 23655+6902=30557 свинорыла
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22.04.2022 22:11 Відповісти
як мило
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22.04.2022 22:16 Відповісти
похоже, сюда не вошли еще двести штук с "мацквы".
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22.04.2022 22:21 Відповісти
452 якщо точніше
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22.04.2022 22:28 Відповісти
я вибачаюсь. данні просто бальзам на душу, але де вони є. Дуже хочу в це вірити.
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22.04.2022 22:28 Відповісти
данные по свиноцабачьим БТГ посчитай...
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22.04.2022 22:40 Відповісти
Не Шоном Пенном єдиним. Ось ще один крутий чувак, який заслуговує на нашу подяку.



Голлівудська кінозірка 54-річний Лев Шрайбер поділився, як провів ніч у львівському бомбосховищі, рятуючись від обстрілів росіян. Актор, який має українське коріння, близько тижня перебував у Львові. З перших днів війни, яку веде РФ проти України, Шрайбер зайнявся волонтерством. Фотографіями ділився в Instagram.
Зірка "Людей Ікс: Початок. Росомаха" і перших трьох частин серії фільмів "Крик" спочатку готував їжу для біженців. Згодом приїхав до Львова, де більшу частину часу проводив у підвалі одного з готелів.
"Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога спрацьовувала не менше трьох разів. Перебуваючи в підвалі нашого готелю, я був так вражений тим, наскільки оптимістичними і хоробрими здавалися люди, яких я там зустрічав. Стільки історій, такі неймовірно стійкі люди", - розповів Шрайбер.
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22.04.2022 22:13 Відповісти
вертолёты перестали летать. Видно, на парад хотят оставить.
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22.04.2022 22:23 Відповісти
а я думаю що після вчорашнього вони просто ссуться.
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22.04.2022 22:30 Відповісти
Сьогодні збили 1 чи 2 ,відео було
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22.04.2022 22:39 Відповісти
может это вчерашние - за сегодня здесь не сообщали...
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22.04.2022 22:42 Відповісти
Вчорашнє. Сьогодні не повідомляли про збиті пташки, крім БПЛА.
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22.04.2022 22:57 Відповісти
 
 