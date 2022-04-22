22 квітня на Донбасі знищено 9 танків, 18 одиниць бронетехніки і 4 безпілотники "Орлан-10" окупантів, - пресцентр ОС
Упродовж поточної доби, 22 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога. Наші воїни завдали значних втрат російським окупантам.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Українські захисники знищили 9 танків, 3 артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки і один паливозаправник.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
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Голлівудська кінозірка 54-річний Лев Шрайбер поділився, як провів ніч у львівському бомбосховищі, рятуючись від обстрілів росіян. Актор, який має українське коріння, близько тижня перебував у Львові. З перших днів війни, яку веде РФ проти України, Шрайбер зайнявся волонтерством. Фотографіями ділився в Instagram.
Зірка "Людей Ікс: Початок. Росомаха" і перших трьох частин серії фільмів "Крик" спочатку готував їжу для біженців. Згодом приїхав до Львова, де більшу частину часу проводив у підвалі одного з готелів.
"Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога спрацьовувала не менше трьох разів. Перебуваючи в підвалі нашого готелю, я був так вражений тим, наскільки оптимістичними і хоробрими здавалися люди, яких я там зустрічав. Стільки історій, такі неймовірно стійкі люди", - розповів Шрайбер.