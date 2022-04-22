22 квітня на Донбасі знищено 9 танків, 18 одиниць бронетехніки і 4 безпілотники "Орлан-10" окупантів, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби, 22 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога. Наші воїни завдали значних втрат російським окупантам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Українські захисники знищили 9 танків, 3 артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки і один паливозаправник.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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