Окупанти впродовж дня нанесли 56 ударів по Харківщині, загинули дві особи, - ОВА

Війська РФ за 22 квітня 56 разів відкривали вогонь по Харківській області, внаслідок чого постраждали 19 мирних жителів, а дві особи загинули.

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"По Харкову постраждали житлові райони, зокрема Салтівка, Олексіївка, Жуки, П’ятихатки, ХТЗ. У Коротичі внаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на одному з складських приміщень, 6 людей постраждали, 1 загиблий.



Тривали обстріли у Чугуївському районі, Барвінковому, що на Ізюмщині. Всього по області за добу окупанти нанесли 56 ударів із артилерії, РСЗВ та мінометів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, з них 7 - у м. Харків. 2 людей загинули.

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