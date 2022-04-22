УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4056 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 382 8

Окупанти впродовж дня нанесли 56 ударів по Харківщині, загинули дві особи, - ОВА

харківщина,злочини,вільхівка,воєнні

Війська РФ за 22 квітня 56 разів відкривали вогонь по Харківській області, внаслідок чого постраждали 19 мирних жителів, а дві особи загинули.

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"По Харкову постраждали житлові райони, зокрема Салтівка, Олексіївка, Жуки, П’ятихатки, ХТЗ. У Коротичі внаслідок обстрілу окупантів виникла пожежа на одному з складських приміщень, 6 людей постраждали, 1 загиблий.

Тривали обстріли у Чугуївському районі, Барвінковому, що на Ізюмщині. Всього по області за добу окупанти нанесли 56 ударів із артилерії, РСЗВ та мінометів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, з них 7 - у м. Харків. 2 людей загинули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині знайшли тіла ще двох закатованих та спалених російськими окупантами цивільних, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28580) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.04.2022 22:24 Відповісти
Говорят под Харьковом стоят 7 БТГр ... то есть до 7000 орков ... напротив 1 500 000 города (до войны) ... харьковчане могли бы их табуретками забить походу ... я не понимаю, вот объясните, как это работает, что 7000 кошмарят второй по населению город Украины?

То есть, я понимаю там местность плоская - степь и мало сел, и между ними большие расстония, как в Херсонской области ... там артилерия конечно нужна ... но *****, почему из под Харькова, вокруг которого куча сел и пгт, лесов, оврагов, холмов, почему там нельзя чисто пехотой со стрелковкой и РПГ/NLAW закошмарить орков до смерти?

Я не понимаю так же прикола "мобилизации"? Почему власти за 60 дней не смогли взять у запада стрелкового оружия и РПГ за 5-10 бригад? Это всяко легче и быстрее чем с артилерией? Почему у нас в стране мобилизация, но мы не в состоянии оформить численное превосходство в пехотя хотя бы на половине фронтов? Как ***** эта логика работает? И не нужно рассказывать про сложности обучения работы с АКМ .. это ***** смешно ... в военкоматах в очередях людей на несколько бригад, которые с сайгой белке в очко со ста метров попадут
показати весь коментар
22.04.2022 22:39 Відповісти
Ці питання в багатьох вжє особливо по воєнкоматах і тактика глухого захисту не працює на Донбассі.Це всі бачуть на карті.Питання є дуже не зрозумілого.Особливо в при фронтових містах.Замість того щоб тікати люди яйця чухають а потім історіі про вбиства гвалтування і мобілізація в орки.У людей зовсім мізки не працюють.Вся прифронтова територія в районі 40 км до ліній зіткненя повина бути евакуйована.Примусово всіх включаючи діло до кримінальних справ,Інакше цє вже маячня.Орки заходят і нове мясо. 58 день а люди начє й"бнуті не розуміють !
Мобільні групи партизанского типу це на разі дуже перспективно.Орки не котролюють кількістью територію.В основі дороги і опорні пункти .Також в них немає скільки техніки щоб працювати і по ЗСУ і по мобільних групах це не реально.І такі групи сутєво завдавали шкоди окупантах.Стрілецької зброї вже гори ,по мобілізації дуже багато питань.Якщо с початку було зрозуміло що навіщо кидати мясо то тепер вже 58 і на часі вже окремі підрозділи могли навчити.Також дуже багато кажуть ті хто служив і брав участь в АТО воєнкомати відмовили.Не зрозумілі речі якісь.Треба чекати с запитаннями.ЗСУ хлопці працюють і там є люди с мізками що і як на фронті.2-3 неділі будут відповіді.
показати весь коментар
22.04.2022 23:02 Відповісти
По поводу крейсерка хваленого "Москва". И как же могут пропасть безвести в спокойном море доблестные моряки доблестного флагмана рахетного крейсера? Они что, плавать так и не научились?
показати весь коментар
22.04.2022 23:02 Відповісти
В голові матюки на такє питання безглузде .По перше поранення по друге шторм по трете температура води.Частина знищенна була спочатку ,інша частина живі і поранені спасалися як могли.Плюс детонування ***********.В холодній воді при штормі 5 хвилин і на дно. Що спасли підходами кораблів через время яке вже було марне то і спасли меньше сотні.
показати весь коментар
22.04.2022 23:13 Відповісти
Вопросов больше, чем ответов. В перехваченном разговоре после атаки капитан докладывает об проведении пассивного спасения личного состава. Это, как я понимаю "спасайся, кто может и как может". Т.е. покидали корабль, прыгая ночью в шторм в море. Вода ледяная, несколько минут и все... При детонации боекомплекта большое количество погибших и "пропавших" без вести в зоне взрыва. Большое количество раненных, которое не в состоянии покинуть борт. Турецкое судно спасло 58 орков. О спасательной операции российскими кораблями , кроме корабля, производившего буксировку, нет сведений. Выживший экипаж значит был на судне, кроме тех смельчаков, которые ночью нырнули. Рассчитывали дотянуть до порта и спокойно эвакуировать экипаж. Но корабль пошел в заданном направлении. Сколько мог спасти буксир? У матросов минуты из-за холодной воды. Десятки, сотню, не больше. Официально россия заявила об одном погибшем и двух десятков пропавших без вести. Смешно, да и только.
показати весь коментар
23.04.2022 07:09 Відповісти
Грьобані матрьошкойо6и балалаєшні! Що вам собаки то зробили, лапотніки ви пуйловські!
показати весь коментар
22.04.2022 23:12 Відповісти
 
 