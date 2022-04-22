На крейсері "Москва" загинув один член екіпажу, 27 - зникли безвісті, - Міноборони РФ
В Міноборони Росії заявили, що на крейсері "Москва", який був уражений українськими ракетами "Нептун", загинув всього один член екіпажу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання ТАСС із посиланням на дані Міноборони РФ.
"Із членів екіпажу крейсеру "Москва" загинула одна людина. З крейсеру "Москва" було евакуйовано 396 членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.
Також в Міноборони країни-агресора додали, що 27 людей з екіпажу крейсеру "Москва" зникли безвісті.
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Ну хз, може чайки, не?
В море ветер, в море буря
В море стонут ураганы
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