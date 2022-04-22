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На крейсері "Москва" загинув один член екіпажу, 27 - зникли безвісті, - Міноборони РФ

москва,крейсер

В Міноборони Росії заявили, що на крейсері "Москва", який був уражений українськими ракетами "Нептун", загинув всього один член екіпажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання ТАСС із посиланням на дані Міноборони РФ.

"Із членів екіпажу крейсеру "Москва" загинула одна людина. З крейсеру "Москва" було евакуйовано 396 членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.

Також в Міноборони країни-агресора додали, що 27 людей з екіпажу крейсеру "Москва" зникли безвісті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потоплений російський крейсер "Москва" став власністю України та музейним експонатом № 2064, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: 

крейсер (89) Міноборони рф (708) втрати (4403)


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Топ коментарі
+70
Тобто компенсацію виплатять одному, а всіх інших "спишуть".
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22.04.2022 22:43
+46
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22.04.2022 22:48
+36
Какие славные юмористы))))
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22.04.2022 22:43
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Я больше переживаю за автора слогана, потом за художника... Сколько они денег заработают? Интересно, это будет больше чем месячная зарплата начальника Укрпочты?
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23.04.2022 00:10 Відповісти
Лише одна расєйська самиця отримає за свого дохлого чліна гроші, інші 27 якось переморщаться.
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23.04.2022 00:12 Відповісти
Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомненья?
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23.04.2022 00:17 Відповісти
там был только один человек - вероятно капитан. остальные для "минобороны рф" обычное мясо. так что да.
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23.04.2022 00:30 Відповісти
Подводно-космические войска с мёртвым персоналом - аналогов нет.
Такое есть только у России.
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23.04.2022 00:47 Відповісти
Ну так они же всем впаривали про сбитый Боинг , что там летели 298 ( честно сказать я забыла сколько людей там погибло 292 или 298) мёртвых тел с самого начала . Что в Малазийский Боинг посадили мёртвые тела для компроментации росии. Цинизму и дурости лаптемозглых нет предела.
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23.04.2022 05:32 Відповісти
27 пропало?
Ну хз, може чайки, не?
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23.04.2022 01:13 Відповісти
Один загинув, але він був не рузьке. рузьке витязі безсмертні. Коейсер мацква , Чорнобаївка доказ їх безсмертя. В расеї втрат немає. У них і ленін ще живий.
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15.05.2022 18:23 Відповісти
Сувора оця, так звана, моZZковитська статистика.
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23.04.2022 03:21 Відповісти
https://vm.tiktok.com/ZMLgfyJFf/%C3%B7 Трек в армянском мульте заменили
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23.04.2022 03:27 Відповісти
И этот "один", я так понял, командир корабля?
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23.04.2022 07:39 Відповісти
Чергова брехня рузге командування!!!! Мивам не вірим вивсє врєтє!!!
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23.04.2022 07:53 Відповісти
https://youtu.be/WlgzamrHD18 Оставайся мальчик с нами

В море ветер, в море буря
В море стонут ураганы
В синем море тонут лодки
И большие корабли
Корабли на дно уходят...

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23.04.2022 08:52 Відповісти
Кобзон перекваліфікувався в "спасателя"
От курва, нахапав собі вокально-танцювальну групу для концертів
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23.04.2022 09:58 Відповісти
Весь екіпаж як один.
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23.04.2022 10:59 Відповісти
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