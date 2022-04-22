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Новини Війна
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Вторгнення в Україну - лише початок, Росія хоче захопити й інші країни, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що вторгнення Росії до України – це лише початок, РФ не зупиниться у своєму бажанні захопити й інші країни.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російське вторгнення в Україну передбачалося лише як початок. А далі вони хочуть захопити й інші країни. Звичайно, ми захищатимемося стільки, скільки необхідно, щоб зламати цю амбіцію Російської Федерації", - заявив Зеленський.

За словами президента, усі народи, які вірять у перемогу життя над смертю, мають боротися разом із Україною.

"Маємо допомагати нам, оскільки ми саме ми стали першими на цьому шляху. А хто далі? Якщо той, хто може виявитися далі, хоче залишитися сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це найбільш ризикована ставка, тому що ви втратите все", - зазначив Зеленський.

Також дивіться: Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) росія (65301)


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Топ коментарі
+24
Там де перемога - там ми. Там де пройоб - то не ми, папєрєднікі або західні партнери.
Проста логіка, егеж?
Але для «простой народ (тм)» працює!
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22.04.2022 23:16
+16
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22.04.2022 23:14
+15
а как же шашлыки на майские и велике крвдівництво? это сюр...
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22.04.2022 23:11
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ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО и ВАЖНО ДЛЯ УКРАИНЫ. Огромный военный склад в самопровозглашенной "Приднестровской республике" находится в селе Колбасна, примерно в 500 метрах от границы приднестровского региона с Украиной. Здесь хранятся запасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также оружие и боеприпасы, вывезенные из ГДР и Чехословакии после вывода советских войск.
Склад считается одним из крупнейших в Восточной Европе. Его охраняют оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье на базе 14-й армии, а также местные военные. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в селе Колбасна хватит на десятилетия войны.
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22.04.2022 23:10 Відповісти
А раньше его там не было? Вот только вчера появился?
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22.04.2022 23:15 Відповісти
Ну как опасно там всего 3000 кацапов и вооружения не особо много. Мы могли бы попробовать захватить Приднестровье, когда достаточно натовской техники подъедет, но думаю союзники будут решительно против
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22.04.2022 23:15 Відповісти
Обстріл і хана тій базі сама буде детонувати рік.
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22.04.2022 23:16 Відповісти
Щоб вистачило на десятиліття війни,там мають бути мільйони тон припасів.
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22.04.2022 23:22 Відповісти
та их давно распи-стили ...на десятилетия вперёд..
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22.04.2022 23:28 Відповісти
Очень ,плять , вовремя и очень "секретную" инфу подогнал .. Об этих складах ещё с развала совка знают вся Украина и вся Молдова . В Рыбнице в 90-е вся братва бывшего совка бк тарилась... и не только..
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22.04.2022 23:26 Відповісти
там уже продано на миллионы , оружие стрелковое, цветные и драгметаллы на технике, оптика, и тд, треть точно не будет работать.
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22.04.2022 23:35 Відповісти
а как же шашлыки на майские и велике крвдівництво? это сюр...
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22.04.2022 23:11 Відповісти
Там де перемога - там ми. Там де пройоб - то не ми, папєрєднікі або західні партнери.
Проста логіка, егеж?
Але для «простой народ (тм)» працює!
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22.04.2022 23:16 Відповісти
зе-пианист росто подлец - говорит "после Украины рашка пойдет дальше" - а ты что собака уже сдать нас собрался? или в своей тупой голове уже войну проиграл? он что реальный дэбил или притворяется
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23.04.2022 06:41 Відповісти
Радниця Зеленського Олена Симоненко розказала що вже пів України за добу здали.
42 населених пункта Росропаганда підхопила.
Це дружина прокурора Олексія Симоненка - людини Татарова. Хтось їй рота закриє там чи ні? Агентура глибинного залягання діє ...


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22.04.2022 23:12 Відповісти
саня санев, ага ) иван иванов и прочие коцорылые, ну тупые, задорнов обзавидовался )))
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22.04.2022 23:15 Відповісти
******* , що не так?
Радниця Зеленського не Олена Симоненко?
Дружина прокурора Олексія Симоненка не людини Татарова?
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22.04.2022 23:20 Відповісти
єтого не может біть, єто все фейки запада чтобі уничтожить ввп зелоха
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22.04.2022 23:13 Відповісти
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22.04.2022 23:14 Відповісти
Щось багато Зеленського стало!
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22.04.2022 23:16 Відповісти
ещё и перед сном - правда какой сон в Харькове...(((
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22.04.2022 23:20 Відповісти
В нього вже вибори в голові, які просрати смерті подібно, бо спитає народ за " підготовку " до війни, за розмінований адмінкордон з Кримом, за Маріуполь. Ох спитає. А ще, дасть Бог, Путлєр або Патрушев з Лавровим про договорнячки розпатякають. Тоді о-о що буде.
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23.04.2022 01:11 Відповісти
А шо так?? А в глазах шо? Старуха с косой? Или отражение камеди музыканта с ведром битума вместо косы?
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22.04.2022 23:16 Відповісти
В планах росії було захопити нас за тиждень та погнати першим ешелоном на країни Євросоюзу
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22.04.2022 23:16 Відповісти
Зараз вони нам технікою допомагають., на них нападуть- Зеко-***** вам дороги заасфальтує!
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22.04.2022 23:18 Відповісти
Яким чином якщо тут за 58 днів вони втратили свою боєздатність?Якою економікою?
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22.04.2022 23:19 Відповісти
одкровення віку - негайно в опу барабан, трикутку і ботфорти.
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22.04.2022 23:21 Відповісти
Шо это Зеленского на ночь глядя прорвало на словесный понос. Черезчур много аргентинской муки подвезли?
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22.04.2022 23:21 Відповісти
п'ятниця...
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22.04.2022 23:24 Відповісти
Цілий день слухала про плани ботоксного на землі України, потім Залужного читала з блогом про Героїв, Бутусов,що немає снарядів і захисники в біді,цей чиновник про деблокаду Маріуполя вчора,а сьогодні хоч помирай. Не хватало ще тих двох з ларця, хотя один уже до кінця тижня щось там готовить. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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22.04.2022 23:23 Відповісти
Зеленский мистер ясен хер,ему дошло кое что через 2 месяца войны или это случайная генерация слов?
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22.04.2022 23:23 Відповісти
За подібні заяви від закордонних політиків був докір що вони гірші за скабееву, врешті навіщо Зеленський заважає тій же Молдові "готуватись до шашликів".
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22.04.2022 23:29 Відповісти
Хто слідуючий ? Хто там ще асфальта наложив ?
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22.04.2022 23:31 Відповісти
"Інші країни" повинні усім скопом зїздить в Бучу та Маріуполь, побачити все, а потім сідати біля своїх дітей й казати їм які вони, їх батьки, падлюки й бздліві демагоги. Розповісти їм, що через пару десятків років їх будуть трахати й вбивати якісь буряти, чукчі, євенки... та й інші роЗійськи звіри через те, що батьки проміняли їх щасливе життя на сьогоднішне газове благо...
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22.04.2022 23:37 Відповісти
В першу чергу нехай Зеленський завезе туди всю свою зебільну команду з сім"ями і нехай розкажуть своїм дітям що вони не вірили в продовження агресії і просрали підготовку до війни.
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23.04.2022 01:19 Відповісти
у этого ********* рот когда ни будь закрывается???
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22.04.2022 23:37 Відповісти
Віталій Портников про плани ***** в поточній війні:
https://www.youtube.com/watch?v=KFPbibl3irg
Хоче всю Європу аж до Ла-Маншу
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22.04.2022 23:40 Відповісти
Бункерному хватит и областей Украины которые были отданы в состав УССР по указу Ленина. Подавится тварь. Главное люди а не земля.
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22.04.2022 23:42 Відповісти
кому главное люди? кому ты собрался землю раздавать тролль?
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23.04.2022 06:46 Відповісти
який початок? москалі завойовують чужі землі і народи вже СОТНІ РОКІВ!!! єдине своє в москалів - це сама власне мац-ква, яка нормально і багато живе сьогодні за рахунок всіх інших...
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23.04.2022 00:05 Відповісти
путін зараз дивиться чи зможе ЄС прийняти нафтове ембарго.

Якщо не зможе - путін буде воювати далі.
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23.04.2022 00:27 Відповісти
Ще один телепат і віщун...
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23.04.2022 08:39 Відповісти
Владимир Александрович, теперь уже по проверенной информации от ГРУ МО РФ стала известна настояца цель зомбированых кацапов. Проведя изощеренные методы анализа, поставя под удар разведгруппу и заверша блестательную операцию мы, группа сопротивления, пришли к выводу: кацапские зомби хотят сожрать ваши мозги.
К сожалению наши западные партнеры выражают только обеспокоенность по этому поводу. Согласно докладу разведки Трампа, слияние агрессивности и тупости у зомбаков, могут повлечь непоправимие последствия.
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23.04.2022 00:38 Відповісти
конец простой - пришел тягач, и там был трос, и там был врач и пациент попал куда положено ему... вместе с кагалом и кодлом из организации полудурков, готовых сдать Украину...
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23.04.2022 06:27 Відповісти
Після перемоги у війни над кацапами,всю шоблу Зешмарклі тре буде судити,та за Баригу неможна забувати.
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23.04.2022 07:29 Відповісти
А де були ми разом з усім світом коли путлєр знищував Сирію, руйнував там цілі міста? Коли різник асад з пцтлєром застосовував ХЗ проти мирних людей? Занепокоювались?
Відкрию велику таємницю. Нажаль завжди переважує меркантильний мотив та байдужість до чужих проблем.
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23.04.2022 07:49 Відповісти
зеленьський, в тебе на столі повинен в рамочці бути вислів командира 54 омбр "К2" Кирила Вереса - "Якби ми вісім років - "не жували соплі", повномасштабного вторгнення не було б. Якби ми - не шукали "миру" в очах вбивць, а готовилися до війни з ними - не було б Бучі, Ірпеня, Маріуполя. Цих нелюдів потрібно знищувати, тому що вони - армія "....дарасів", а не найсильніша армія світу. Вони себе самі поставили в "позу" і це тепер визнає навіть скабєєва - пропагандистка кремля.

На війні не можна жаліти ворога, тим більше, такого, як москалі. Чим більше ми знищимо його сьогодні, тим менше їх буде на завтра. Тим менше, вони вб'ють мирних українців".

а ти кажеш про перемовини, які ведуть арахамія. подоляк, чалий та інша звіздота, випускаєш нікомуне потрібні відосики... на сьогодні реальним гарантом існування України є ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ, а не президент (лише за Конституцією)... а у військових дуже добра пам'ять на всі події, які сталися з 24.02... ні, не Нобелевська премія чекає тебе...
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23.04.2022 08:04 Відповісти
"Іноді краще жувати, ніж говорити" - цей великий віщун і телепат не вірив що Кацаплянд на Україну нападе, коли йому про це казали десятки разів, а тепер робить прогнози?.. Капець, блін...
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23.04.2022 08:38 Відповісти
 
 