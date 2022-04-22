Вторгнення в Україну - лише початок, Росія хоче захопити й інші країни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що вторгнення Росії до України – це лише початок, РФ не зупиниться у своєму бажанні захопити й інші країни.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російське вторгнення в Україну передбачалося лише як початок. А далі вони хочуть захопити й інші країни. Звичайно, ми захищатимемося стільки, скільки необхідно, щоб зламати цю амбіцію Російської Федерації", - заявив Зеленський.

За словами президента, усі народи, які вірять у перемогу життя над смертю, мають боротися разом із Україною.

"Маємо допомагати нам, оскільки ми саме ми стали першими на цьому шляху. А хто далі? Якщо той, хто може виявитися далі, хоче залишитися сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це найбільш ризикована ставка, тому що ви втратите все", - зазначив Зеленський.

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