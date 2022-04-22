УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10315 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 245 23

Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, - Верещук

маріуполь

Завтра у Маріуполі можуть відкрити гуманітарний коридор.

Про це у Telegram повідомила віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до наших цивільних, які чекають на евакуацію з Маріуполя:

Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя.

Точка збору та сама: на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті". Час збору – о 10:00.

Отже, завтра вранці стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження", - йдеться в повідомленні.

"Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені. Розумію, як вам важко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде", - додала Верещук.

Також читайте: Росіяни вдають, що не бачать різниці між коридором для здачі військових у полон та гуманітарним коридором для евакуації цивільних, - Верещук

Автор: 

Маріуполь (3234) евакуація (2316) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
В мене вся ця шобла викликає рвотний рефлекс. Тварь на тварі сидить і тварью поганяє...
показати весь коментар
22.04.2022 23:20
+14
ну от не люблю я її хоч ріж хоч бий мене.
не люблю!!!!!!!!!!!!!!!
і нам потрібен міністр а не гадалка.
міністр а не речник.....
от як Вам моя фраза???
є вірогідність що завтра здохне *****......
показати весь коментар
22.04.2022 23:18
+13
показати весь коментар
22.04.2022 23:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну от не люблю я її хоч ріж хоч бий мене.
не люблю!!!!!!!!!!!!!!!
і нам потрібен міністр а не гадалка.
міністр а не речник.....
от як Вам моя фраза???
є вірогідність що завтра здохне *****......
показати весь коментар
22.04.2022 23:18 Відповісти
В мене вся ця шобла викликає рвотний рефлекс. Тварь на тварі сидить і тварью поганяє...
показати весь коментар
22.04.2022 23:20 Відповісти
Вони по вуха в крові українців, тому намагаються ще когось підставити. Так москальня робить, малороси одним словом керують .
показати весь коментар
22.04.2022 23:26 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 23:24 Відповісти
От як Ви уявляєте собі 100% гарантію, якщо для евакуації потрібно домовлятися з **********? Ви можете відноситись до неї як завгодно але тут ніхто не дасть 100% гарантію щодо евакуації. Вже майже весь світ намагався домовитись. Допомогло?
показати весь коментар
22.04.2022 23:44 Відповісти
верещук может только открыть рот для приема куйла бабла
показати весь коментар
22.04.2022 23:21 Відповісти
Вже один відкрила- з Крима!
показати весь коментар
22.04.2022 23:21 Відповісти
Що за таємниця кого на кого ця обмінювати буде. На кого студентів Азербайджану поміняли:льотчиків, Медведчука .
показати весь коментар
22.04.2022 23:26 Відповісти
стервоза, *****..... глотку любому перегрызет......
таких дома ночью на цепи держать нужно......
показати весь коментар
22.04.2022 23:32 Відповісти
сколько украинцев из-за этой ссучки погибло...(((
показати весь коментар
22.04.2022 23:38 Відповісти
просто нагадаю

показати весь коментар
22.04.2022 23:34 Відповісти
якби кожен раз, як я це чую, мені б давали копійку...
показати весь коментар
22.04.2022 23:41 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 23:43 Відповісти
Кацапи їх не пустять а люди самі вийдуть для департації.
показати весь коментар
23.04.2022 00:10 Відповісти
Є вірогідність, що верещучка ******* на всю голову.
показати весь коментар
23.04.2022 00:14 Відповісти
В Иловайске тоже давали коридор и расстреливали этот коридор.
показати весь коментар
23.04.2022 00:21 Відповісти
Я звісно не збираюсь захищати Вкрещук, але з кацапами домовлятися як головою об стіну бити. В Будь-якому випадку збрешуть і почнуть обстрілювати. Ми маємо справу зі страшними істотами
показати весь коментар
23.04.2022 00:53 Відповісти
Я думаю Пуйло може і відпустить якусь частину людей. Це потрібно заговорщикам, ой вибачте, переговорщикам. Як тільки чудо станеться, ми почуємо промову, що завдяки добрій волі фюрера рашистів, українська сторона просто зобов"язана скористатись шансом і підписати ту капітулянську угоду.
показати весь коментар
23.04.2022 01:42 Відповісти
коли вже "уйдут" цю бичку напівграмотну???? 😞😞
показати весь коментар
23.04.2022 02:07 Відповісти
Завтра скажет что коридор опять не удался, ту пая бабенка которая из всех сил пытается показать что она работает. Это мне напоминает Ляшка и корону. Тот вообще похоже в трауре. Такой бизнес ушел.
показати весь коментар
23.04.2022 03:54 Відповісти
Не розумію чого всі так критикуют верещук якщо самі їх обрали? А тепер уявіть що було б якби вона була міністром оборони
показати весь коментар
23.04.2022 05:41 Відповісти
Пора Верещук на передовую.... Помогать там... А не ******* ежедневно...
показати весь коментар
23.04.2022 11:07 Відповісти
 
 