Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, - Верещук
Завтра у Маріуполі можуть відкрити гуманітарний коридор.
Про це у Telegram повідомила віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до наших цивільних, які чекають на евакуацію з Маріуполя:
Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя.
Точка збору та сама: на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті". Час збору – о 10:00.
Отже, завтра вранці стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження", - йдеться в повідомленні.
"Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені. Розумію, як вам важко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде", - додала Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
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не люблю!!!!!!!!!!!!!!!
і нам потрібен міністр а не гадалка.
міністр а не речник.....
от як Вам моя фраза???
є вірогідність що завтра здохне *****......
куйлабабла
таких дома ночью на цепи держать нужно......