Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, - Верещук

Завтра у Маріуполі можуть відкрити гуманітарний коридор.

Про це у Telegram повідомила віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до наших цивільних, які чекають на евакуацію з Маріуполя:



Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя.



Точка збору та сама: на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті". Час збору – о 10:00.



Отже, завтра вранці стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження", - йдеться в повідомленні.

"Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені. Розумію, як вам важко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде", - додала Верещук.

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