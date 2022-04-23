На окупованій території Запорізької області рашисти змушують підприємців торгувати товарами з Криму, - ОВА
Війська РФ на окупованій території Запорізької області продовжують використовувати терористичні методи пригноблення українського народу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"Відтак, у чотирьох представників правоохоронних органів під тиском окупанти відібрали табельну зброю, а у Пологівському районі військові рф незаконно заволоділи автомобілем "Опель Кадет", автомобілем "ВАЗ-21053" та шкільним автобусом "БАЗ А07903", - йдеться в повідомленні.
Також мешканець Василівки розповів про життя на окупованій території громади.
Зокрема, зазначив, що окупанти не пускають гуманітарку тому, що везуть з окупованого Криму все російське, а підприємців змушують торгувати цими товарами. Ціни в магазинах та аптеках у 3-4 рази вищі, ніж були до вторгнення.
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