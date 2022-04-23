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Новини Війна
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На окупованій території Запорізької області рашисти змушують підприємців торгувати товарами з Криму, - ОВА

рф

Війська РФ на окупованій території Запорізької області продовжують використовувати терористичні методи пригноблення українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Відтак, у чотирьох представників правоохоронних органів під тиском окупанти відібрали табельну зброю, а у Пологівському районі військові рф незаконно заволоділи автомобілем "Опель Кадет", автомобілем "ВАЗ-21053" та шкільним автобусом "БАЗ А07903", - йдеться в повідомленні.

Також мешканець Василівки розповів про життя на окупованій території громади.

Зокрема, зазначив, що окупанти не пускають гуманітарку тому, що везуть з окупованого Криму все російське, а підприємців змушують торгувати цими товарами. Ціни в магазинах та аптеках у 3-4 рази вищі, ніж були до вторгнення.

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Автор: 

окупація (6713) Запорізька область (3620)


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Топ коментарі
+9
Т.е., тот факт, шо эти территории Украины захвачены ордой бешеных русских обезьян, вас не насторожил? Вы, наверное, русский.
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23.04.2022 00:28
+7
Окупантам буде п.Z.а.У нас вже є американська арта яка б'є на 100 км! У рашистів тільки"піони" на 47 км.
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23.04.2022 00:46
+6
В моём Мелитополе полный пи@дец Каждую минуту молюсь и прислушиваюсь к освободительной канонаде наших войск Тяжело очень жить среди орков и видеть их постоянное передвижение по городуТехники идёт море 24 часа в сутки
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23.04.2022 00:45
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ракушками, рапанами і портретами *****? - підприємство по кацапськи.
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23.04.2022 00:12 Відповісти
готують референдум ХЕР народна республіка.
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23.04.2022 00:13 Відповісти
Т.е., тот факт, шо эти территории Украины захвачены ордой бешеных русских обезьян, вас не насторожил? Вы, наверное, русский.
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23.04.2022 00:28 Відповісти
русский, беспокойся лучше за повышение надоев чугуна на своей стране-помойке.
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23.04.2022 00:50 Відповісти
друг, этих петиций разных уже столько написано было, что я в них уже не верю......
а верю я только в дубину...., большую и увесистую.....
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23.04.2022 00:43 Відповісти
Карта оккупации Украины.

Зеленский, освобождай Херсон!

Чем дольше тянуть, тем потом тяжелее будет!

https://deepstatemap.live/

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23.04.2022 00:19 Відповісти
Кто пишет, русский? звЯЯзда.сру?
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23.04.2022 00:58 Відповісти
а кули? Начните торговать "крымской минеральной водой" в которой разве что огурцы солить
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23.04.2022 00:21 Відповісти
В моём Мелитополе полный пи@дец Каждую минуту молюсь и прислушиваюсь к освободительной канонаде наших войск Тяжело очень жить среди орков и видеть их постоянное передвижение по городуТехники идёт море 24 часа в сутки
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23.04.2022 00:45 Відповісти
Кошмар, держитесь . Надеюсь скоро вас освободят , техники уже много поступает.
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23.04.2022 01:53 Відповісти
Держитесь , техника сейчас поступает из Америки и Англии, надеюсь скоро вас освободят.
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23.04.2022 01:54 Відповісти
Окупантам буде п.Z.а.У нас вже є американська арта яка б'є на 100 км! У рашистів тільки"піони" на 47 км.
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23.04.2022 00:46 Відповісти
 
 