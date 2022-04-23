На окупованій території Запорізької області рашисти змушують підприємців торгувати товарами з Криму, - ОВА

Війська РФ на окупованій території Запорізької області продовжують використовувати терористичні методи пригноблення українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Відтак, у чотирьох представників правоохоронних органів під тиском окупанти відібрали табельну зброю, а у Пологівському районі військові рф незаконно заволоділи автомобілем "Опель Кадет", автомобілем "ВАЗ-21053" та шкільним автобусом "БАЗ А07903", - йдеться в повідомленні.

Також мешканець Василівки розповів про життя на окупованій території громади.

Зокрема, зазначив, що окупанти не пускають гуманітарку тому, що везуть з окупованого Криму все російське, а підприємців змушують торгувати цими товарами. Ціни в магазинах та аптеках у 3-4 рази вищі, ніж були до вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак Ан-26 у Запорізькій області впав через туман та низьку висоту польоту, - ОВА