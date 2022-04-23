Зеленський про звірства окупантів: людина будь-якої віри просто не може такого зробити
Президент Володимир Зеленський наголосив, що для того, аби вчинити такі звірства, росіянам треба було вбити в собі людину.
Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія принесла в Україну смерть. Після восьми років жорстокої війни на Донбасі Росія захотіла знищити нашу державу повністю. Буквально позбавити українців права - нашого права на життя. Але якими б жорстокими не були битви, у смерті немає шансів перемогти життя. Це знає кожна людина. Це знає кожен християнин. Це базовий елемент нашої культури.
Можливо, в сучасній російській культурі цього вже не існує. Бо, щоб зробити все, що вони наробили проти українців, у наших містах... треба вбити в собі людину. Бо людина будь-якої віри просто не може такого зробити.
Але для нашої культури все це має значення. І матиме значення. І життя точно переможе смерть", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
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"Океан Ельзи" присвятили нову пісню захисникам Маріуполя
https://youtu.be/_XgWdxyBmB4
Ворог гарматами б'є
Звечора навіть бетон пахне війною
Думати як буде завтра
Часу нема і немає причин
Серце і руки давно звиклі до бою
І корабельні гармати
Не розібють мою мрію
Віру ніколи не зрадить серце моє
Буде до віку стояти
Праведне місто Марії
Доки над гордим Азовом
Сонце встає
А ДЛЯ ЭТОГО существует работа разведчиков
Хотів сказати шось розумне, напевно, а вийшло, як завжди...
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8 #Мазепи https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.
https://youtu.be/3a4WSaroOI0
Боєць Карпатської Січі, свободівка з Тернополя Марія Чашка розповідає про цілодобові обстріли українських позицій і Великдень на фронті.
Січовики зараз перебувають на передовій лінії фронту, цілодобово під обстрілами.
«Ми перебуваємо на Харківщині, в одній із найгарячіших точок, тут ведуться найсильніші бої. Протягом останніх діб орки роблять спроби прориву, йдуть в наступ, ми разом з підрозділами ЗСУ відбиваємо ці атаки. Дестабілізовані, вони на якийсь час затихають, а коли збираються силами - знову пробують йти в наступ і посилюють обстріли. Так триває постійно, цілодобово.
В нас добровольчий підрозділ, дух наших бійців дуже високий, ми всі тут не тому, що нам сказали йти воювати чи змусили нас до цього - ми всі тут за покликом серця. Коли ми сюди йшли, то розуміли, куди йдемо, розуміли, що доля кожного з нас може скластися по-різному, що не всі зможуть повернутися. Але якщо нас це не стримувало тоді, то тепер точно не може стримати!
Зелені гниди збиткуються з нас... Дуже сумно...
Викопають Жиріка на "біс".
Там пофіг яке володя в мавзолєї.
А ТО что все культурное наследие выкрадено с украинских земель , Бербок не в курсе
Половина Третьяковки , все иконы Третьяковки из Украины .
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людина сатанинської віри робить таки звірства
Насправді, лише людина з вірою може зробити подібне, бо розумна людина не може бути віруючою і не здатна на звірства, а у кацапів цілий набір вір - це і ортодоксальне християнство, і дідиваівалі та можем партаріть, і асобєнний нарот.