Зеленський про звірства окупантів: людина будь-якої віри просто не може такого зробити

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для того, аби вчинити такі звірства, росіянам треба було вбити в собі людину.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія принесла в Україну смерть. Після восьми років жорстокої війни на Донбасі Росія захотіла знищити нашу державу повністю. Буквально позбавити українців права - нашого права на життя. Але якими б жорстокими не були битви, у смерті немає шансів перемогти життя. Це знає кожна людина. Це знає кожен християнин. Це базовий елемент нашої культури.

Можливо, в сучасній російській культурі цього вже не існує. Бо, щоб зробити все, що вони наробили проти українців, у наших містах... треба вбити в собі людину. Бо людина будь-якої віри просто не може такого зробити.

Але для нашої культури все це має значення. І матиме значення. І життя точно переможе смерть", - наголосив він.

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