УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10696 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 698 49

Зеленський про звірства окупантів: людина будь-якої віри просто не може такого зробити

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для того, аби вчинити такі звірства, росіянам треба було вбити в собі людину.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія принесла в Україну смерть. Після восьми років жорстокої війни на Донбасі Росія захотіла знищити нашу державу повністю. Буквально позбавити українців права - нашого права на життя. Але якими б жорстокими не були битви, у смерті немає шансів перемогти життя. Це знає кожна людина. Це знає кожен християнин. Це базовий елемент нашої культури.

Можливо, в сучасній російській культурі цього вже не існує. Бо, щоб зробити все, що вони наробили проти українців, у наших містах... треба вбити в собі людину. Бо людина будь-якої віри просто не може такого зробити.

Але для нашої культури все це має значення. І матиме значення. І життя точно переможе смерть", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення в Україну - лише початок, Росія хоче захопити й інші країни, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23913)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Так они не люди и даже не звери , даже звери не позволяют себе такой жестокости, им нравится убивать. Им нравится смотреть на страдания людей. Это дьяволы -садисты и место им только одно- в АДУ , вместе со своим хозяином. Поэтому чем больше их уничтожат наши воины - тем чище станет на Земле.
показати весь коментар
23.04.2022 00:32
+13
Про звірства москалів,ідеологи українства завжди казали і описували.Та й на окупованих територіях сходу,те саме москалі робили,просто в менших масштабах.
показати весь коментар
23.04.2022 00:43
+12
показати весь коментар
23.04.2022 01:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Тримається місто Марії":
"Океан Ельзи" присвятили нову пісню захисникам Маріуполя
https://youtu.be/_XgWdxyBmB4
показати весь коментар
23.04.2022 00:30 Відповісти
Небо гримить над Азовом
Ворог гарматами б'є
Звечора навіть бетон пахне війною
Думати як буде завтра
Часу нема і немає причин
Серце і руки давно звиклі до бою
І корабельні гармати
Не розібють мою мрію
Віру ніколи не зрадить серце моє
Буде до віку стояти
Праведне місто Марії
Доки над гордим Азовом
Сонце встає
показати весь коментар
23.04.2022 00:33 Відповісти
Все твари сдохнут на нашей земле !!! Все до единого --- СЛАВА ЗСУ !!!
показати весь коментар
23.04.2022 04:51 Відповісти
Так они не люди и даже не звери , даже звери не позволяют себе такой жестокости, им нравится убивать. Им нравится смотреть на страдания людей. Это дьяволы -садисты и место им только одно- в АДУ , вместе со своим хозяином. Поэтому чем больше их уничтожат наши воины - тем чище станет на Земле.
показати весь коментар
23.04.2022 00:32 Відповісти
Развалить кацапию надо на кусочки , чтобы они грызлись между собой , пока друг друга не загрызут
А ДЛЯ ЭТОГО существует работа разведчиков
показати весь коментар
23.04.2022 00:35 Відповісти
Это было бы хорошо если бы некоторые притесняемые народы задумались , зачем мы отдаем наши богатства Москве , например алмазы . нефть, древесину. Почему не испоьзуем это сами , почему мы живем не как цивилизованный мир. Но к сожалениСю это невозможно пока сильна рашисткая пропаганда. Скрепы - это их ВСЁ.
показати весь коментар
23.04.2022 01:27 Відповісти
Поки залишається клоака, із якої ті звіри узялися - світ не буди ані чистішим, ані світлішим. Бо занадто багато тих покидьків залишилося.
показати весь коментар
23.04.2022 04:20 Відповісти
що у нього з логікою? смерть це і є перемога над життям...
Хотів сказати шось розумне, напевно, а вийшло, як завжди...
показати весь коментар
23.04.2022 00:33 Відповісти
https://patrioty.org.ua/society/bulo-63-iphone-fsb-zabyraie-u-okupantiv-maroderiv-nahrabovane-v-obmin-na-kryshu-audio-418695.html https://patrioty.org.ua/society/bulo-63-iphone-fsb-zabyraie-u-okupantiv-maroderiv-nahrabovane-v-obmin-na-kryshu-audio-418695.html

показати весь коментар
23.04.2022 00:35 Відповісти
Бандитская Россия, лихие 90 прошли но ментально так и остались.
показати весь коментар
23.04.2022 00:43 Відповісти
У московитов тоталитарная, террористическая секта "Русский Мир", с такой религией от этих ********* можно ожидать чего угодно, только полные дегенераты продолжают считать что они когда-то были людьми. Они были кровавыми и нереально лживыми и лицемерными ублюдками на протяжении всей своей истории.
показати весь коментар
23.04.2022 00:37 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2022 01:01 Відповісти
Надо опозорить кацапский балет на весь мир - хай сидят в болотах без гастролей
показати весь коментар
23.04.2022 01:03 Відповісти
Так Волочкова уже его опозорила дальше некуда.
показати весь коментар
23.04.2022 01:28 Відповісти
Та ні, це вона ще у балеті "куряча калюжа" не танцювала. І по телевізору той танок ще не показували.
показати весь коментар
23.04.2022 04:23 Відповісти
Да им по-моему и так нельзя
показати весь коментар
23.04.2022 07:09 Відповісти
Про звірства москалів,ідеологи українства завжди казали і описували.Та й на окупованих територіях сходу,те саме москалі робили,просто в менших масштабах.
показати весь коментар
23.04.2022 00:43 Відповісти
Весь мир промолчал про зверства москалей в Чечне и Сирии
показати весь коментар
23.04.2022 00:52 Відповісти
Хто ж нас слухав. Самому Зе було весело тоді, а наші серця кров'ю спливали бо ми розуміли, що москалі не задовольняться Сходом України
показати весь коментар
23.04.2022 02:02 Відповісти
Зеленский , учи историю от Фарион

Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8 #Мазепи https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.

https://youtu.be/3a4WSaroOI0
показати весь коментар
23.04.2022 00:51 Відповісти
Фарион вместе со своей партией финансировалась с раши ФСБ, но цэ припущення ,а вот украинский контент- https://www.pravda.com.ua/articles/2012/03/4/6959792/ . И расскажите ,где сражаются лидеры свободы?
показати весь коментар
23.04.2022 07:52 Відповісти
Вот Вы, вместо того чтобы методички кгб постить , взяли бы и сами погуглили

Боєць Карпатської Січі, свободівка з Тернополя Марія Чашка розповідає про цілодобові обстріли українських позицій і Великдень на фронті.

Січовики зараз перебувають на передовій лінії фронту, цілодобово під обстрілами.

«Ми перебуваємо на Харківщині, в одній із найгарячіших точок, тут ведуться найсильніші бої. Протягом останніх діб орки роблять спроби прориву, йдуть в наступ, ми разом з підрозділами ЗСУ відбиваємо ці атаки. Дестабілізовані, вони на якийсь час затихають, а коли збираються силами - знову пробують йти в наступ і посилюють обстріли. Так триває постійно, цілодобово.

В нас добровольчий підрозділ, дух наших бійців дуже високий, ми всі тут не тому, що нам сказали йти воювати чи змусили нас до цього - ми всі тут за покликом серця. Коли ми сюди йшли, то розуміли, куди йдемо, розуміли, що доля кожного з нас може скластися по-різному, що не всі зможуть повернутися. Але якщо нас це не стримувало тоді, то тепер точно не може стримати!
показати весь коментар
23.04.2022 09:03 Відповісти
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok
показати весь коментар
23.04.2022 09:04 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
23.04.2022 00:53 Відповісти
Нещодавно верещучка заявляла,що ми змушені віддавати за наших цивільних військовополонених кацапів,бо в нас немає цивільних кацапів. Як вам ця новина: https://lviv.tsn.ua/poshiryuvali-ideyu-ruzzkogo-mira-zi-lvova-vidvorili-troh-propagandistiv-rf-foto-2041057.html
Зелені гниди збиткуються з нас... Дуже сумно...
показати весь коментар
23.04.2022 00:55 Відповісти
Ани же наши гаранты....
показати весь коментар
23.04.2022 00:56 Відповісти
9 травня вони знов трупака занавєсками прикриють.
Викопають Жиріка на "біс".
Там пофіг яке володя в мавзолєї.
показати весь коментар
23.04.2022 00:56 Відповісти
козломордия - культурная страна ,заявила Бербок после посещения моцквы

А ТО что все культурное наследие выкрадено с украинских земель , Бербок не в курсе
Половина Третьяковки , все иконы Третьяковки из Украины .
показати весь коментар
23.04.2022 00:56 Відповісти
Министр культуры Ткаченко мог бы заняться возвратом всего награбленного кацапами из Украины за 300 лет .
показати весь коментар
23.04.2022 00:58 Відповісти
Сатанисты могут
показати весь коментар
23.04.2022 01:01 Відповісти
Відосики замість зброї і снарядів. А чи є хоть один завод по випуску продукції в цій галузі. Адресу прошу не вказувати
показати весь коментар
23.04.2022 01:08 Відповісти
OLGA VILSON ПРО ДУШИ ЗАГИБЛИХ
показати весь коментар
23.04.2022 01:10 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2022 01:12 Відповісти
https://www.boredpanda.com/war-notes-drawings-ukraine-olga-wilson/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
показати весь коментар
23.04.2022 01:13 Відповісти
Тобто, продовжуючи думку «найвеличнішого», це зробили виключно атеїсти? А про хрестові походи, інквізицію і конкісту він ніколи не чув? Розкажіть йому хтось. І нагадайте йому що за Конституцією, якою він неодноразово нехтував, церква в Україні відділена від держави.
показати весь коментар
23.04.2022 01:38 Відповісти
"Good people need no religion to make good deeds. It takes religion for good people to make evil deeds"
показати весь коментар
23.04.2022 03:13 Відповісти
Сатані не потрібно, щоб в нього вірили. Йому треба, щоб не вірили в Бога.
показати весь коментар
23.04.2022 03:35 Відповісти
а Голодомор 32-33 годов кто сделал?
показати весь коментар
23.04.2022 02:28 Відповісти
Мій батько ще 30 років потому мені казав. Кацап - не людина, павіть - не тварина. Ніколи не вір кацапу
показати весь коментар
23.04.2022 04:01 Відповісти
Йдеться не про "людин".
показати весь коментар
23.04.2022 04:13 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
23.04.2022 04:41 Відповісти
правильно сказал.
показати весь коментар
23.04.2022 05:24 Відповісти
Книга "Московство" Павла Штепи. Все описано, що таке московити. Дай Бог осмислити це та не наступати знов на граблі - домовлятися з нелюдями
показати весь коментар
23.04.2022 07:38 Відповісти
"Да какая Володя разница" в яку церкву ходити і яку мати віру. Якої назва вулиці і якою мовою розмовляє людина, кому стоять пам'ятники....головне, щоб було "Велике крадівництво" і "95 квартал" на Беня-медведчуковському телеканалі, щоб тримати "зелених виборців"в тонусі. Що то у всьому винен пуйло, а російський народ добрий. Такий темник, пане Володя, був розданий на твої телеканали, яких в тебе ніби немає, такі як "Дом", замість "Будинок", "Рада" та інші.А дії Володі показали,що для тебе була разниця, бо нагороди отримквали попи із московської церкви і все твоє оточення, яке не хупца, ходить у московську цекркву. Твоя продукція твоїх кіностудій і "95 кварталу" виходили на "язіке", а не на мові. До цього часу не прийнято закон про заборону на території України московської церкви, хоча в парламенті у вас монобільшість і є всі підстави це зробити, бо більшість цих попів підтримали агресію росії проти України, навіть корегували вогонь по містах. Такі Володі твої слова і такі Волдодя твої дії. Як там асфальт, не поржавів? Може пора вже проводити капільні ремонти?
показати весь коментар
23.04.2022 08:46 Відповісти
До чого тут віра до людяності (що християнство, що іслам, що інші)?.. У всі часи віруни жорстокістю абсолютно нічим не відрізнялись, а часто й перевершували атеїстів. Чи вже байдуже на яку тематику відосікі записувати?
показати весь коментар
23.04.2022 08:47 Відповісти
Бо людина будь-якої віри просто не може такого зробити. Джерело:
___________________

людина сатанинської віри робить таки звірства
показати весь коментар
23.04.2022 09:03 Відповісти
Як завжди - усе з точність до навпаки як каже клоун.
Насправді, лише людина з вірою може зробити подібне, бо розумна людина не може бути віруючою і не здатна на звірства, а у кацапів цілий набір вір - це і ортодоксальне християнство, і дідиваівалі та можем партаріть, і асобєнний нарот.
показати весь коментар
23.04.2022 10:03 Відповісти
Может уже пора, изгнать из православных храмов, чертей в рясах, от антихристов ****** и *****?! Сколько ещё можно церемонится, с агентами фсбееее?
показати весь коментар
23.04.2022 10:16 Відповісти
 
 