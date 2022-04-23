Заява Шойгу про "нові методи ведення війни" свідчить, що вторгнення до України йде не за планом, - розвідка Великої Британії

Росія продовжуватиме покладатися на бомбардування як засіб спроби придушити український спротив російським силам.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Заявлений міністром оборони Шойгу намір запровадити "нові методи ведення війни" є мовчазним визнанням того, що просування Росії йде не так, як планувалося. Це може вказувати на усвідомлення того, що війна йде не за планом, проте на адаптацію "тактики, технік і процедур", а потім на впровадження в оперативну практику піде час. Особливо це стосується маневреної сухопутної війни.

Таким чином, у проміжний період, ймовірно, Росія продовжуватиме покладатися на бомбардування як засіб спроби придушити український спротив російським силам.

Як наслідок, ймовірно, що російські війська не зможуть швидко зламати українську оборону" - йдеться в повідомленні.

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