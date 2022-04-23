Заява Шойгу про "нові методи ведення війни" свідчить, що вторгнення до України йде не за планом, - розвідка Великої Британії
Росія продовжуватиме покладатися на бомбардування як засіб спроби придушити український спротив російським силам.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.
"Заявлений міністром оборони Шойгу намір запровадити "нові методи ведення війни" є мовчазним визнанням того, що просування Росії йде не так, як планувалося. Це може вказувати на усвідомлення того, що війна йде не за планом, проте на адаптацію "тактики, технік і процедур", а потім на впровадження в оперативну практику піде час. Особливо це стосується маневреної сухопутної війни.
Таким чином, у проміжний період, ймовірно, Росія продовжуватиме покладатися на бомбардування як засіб спроби придушити український спротив російським силам.
Як наслідок, ймовірно, що російські війська не зможуть швидко зламати українську оборону" - йдеться в повідомленні.
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нашу війну також виграла освіта, освіта в самому широкому сенсі слова - від школи до самонавчання на айтішників і загальний настрій вільного суспільства.
армія рашки це орда тупих неосвідчених пацанофф з "глубінки", для яких совкові армійські порядки є сенсом життя
українська армія - вільні та освідчені ініциативні профі від контрактників до добровольців, як в мирному житті, так і в військовій справі
скільки б алєнєводи-генерали не крутили із тактикою та стратегією, в них все одно нічого не вийде, бо виконавець-рашкованський солдат - тупий орк
(с.) А. Македонский...
- Тогда Диоген ощипал петуха и со словами: «Вот твой человек», - поставил его перед Платоном.
- Платон задумался и уточнил: «Двуногое животное без перьев и с плоскими ногтями».
орков тогда еще не придумали.....
И США объявили Бен Ладена террористом и начали на него охоту .
Говорят в Мариуполе количество погибших уже за 30000 ( данные неофиц) . Да и на других территориях прилично погибших ПЛЮС военные преступления
До сих пор хутина официально военным преступником и террористом никто не назвал - ни ЕС, ни НАТО, ни парламенты стран
И даже поднимают вопрос о переговорах с ним.
Вот где сейчас надо давить обществу на политиков ‼️‼️‼️
Если поднять общество , они быстро зашевелятся , бо может рухнуть их карьера
Тот же Шольц уже зашевелился - сотрудничество с кровавим режимом это крест на его репутации .
who that said?
and who else that said?
За словами должны следовать действия
«Могу только сказать итальянским властям, что этим оружием будут убивать мирных граждан и российских военных, и это не пойдет на пользу нашим отношениям.»
"крымская весна-2" не выгорела... получилось укро-нацики "немножко" убивают
мо в аленевода шо персональне до ванькоф?
так в України ніхто кацапським тварям в очі не заглядуе - палять хлопці тварюк аквафрешних і палять...
https://www.youtube.com/watch?v=rz80GdfwSk8 Реакция Гитлера на Apple Watch - YouTube