Українські захисники на південному напрямку вразили 7 цілей російських окупантів, - ОК "Південь"

Російські окупанти здійснюють артилерійсько-мінометні обстріли по півдню України.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

На Херсонщині і Миколаївщині противник продовжує оборонні дій по зайнятому рубежу.

"В окупованих населених пунктах не припиняється агітація місцевого населення за "руський мир", підготовка до фейкових референдумів та розповсюдження інформації, що весь південь України вже охоплений ейфорією зустрічі "АсвАбАдітелей". Тим часом, по цим же населеним пунктам окупанти постійно здійснюють артилерійсько-мінометні обстріли", - повдіомили в командуванні.

Водночас, українські захисники продовжують ведення бойових дій, наносять ракетно-артилерійські удари по ворожих позиціях. Вражено 7 цілей. Втрати ворога уточнюються.

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"Намагаючись розвідати розташування наших військ противник запускає безпілотники, але підрозділи ППО працюють влучно. Черговий ворожий "Елерон" знищено на підльоті до Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

На Одещині ситуація стабільна і контрольована. В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника продовжує блокувати судноплавство, одночасно виконуючи пошуково-рятувальні роботи в зоні затоплення крейсера-невдахи.

Загроза ракетних ударів як з моря, так і з окупованих територій залишається.

Вранці на узбережжя хвилями винесло 2 морські міни. Оперативно і ефективно фахівці Військово-Морських Сил ліквідували загрозу.

Сили охорони та оборони півдня продовжують виконання завдань із забезпечення безпеки регіону, мужньо і звитяжно протидіють ворогу по лінії фронту.

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