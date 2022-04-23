Законопроєкт про ліквідацію всіх проросійських партій вже на останньому етапі, - нардеп Юрчишин
Законопроєкт про заборону проросійських партій вже перебуває на фінальному етапі. Його невдовзі винесуть на порядок денний.
Про це заявив нардеп Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
За його словами, йдеться не про призупинення, а саме про цілковите викорінення цих партій.
"Закон про ліквідацію всіх проросійських партій перебуває вже на останній стадії", - сказав парламентар.
Також він додав, що працюють над тим, аби слідство щодо колаборантів було ефективнішим. Це все на порядку денному, наголосив нардеп.
Топ коментарі
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https://telegra.ph/file/8742f45bf16834aebaa38.jpg 🏛️За новостями с фронта украинцы совершенно не заметили крайне важного события в их жизни. По-этому, мы поздравляем их всех с формированием в Верховной раде новой провластной коалиции. Вошли в нее, естественно "Слуга народа" и ОПЗЖ. То есть, извините, фракция "Платформа за мир и жизнь", как теперь называется новый проект Сергея Левочкина.
😇Само название указывает. ОПЗЖ больше не опозиционная платформа, она за мир. Очевидно, за мир с Офисом президента.
😮Буквально вчера Верховная рада отошла от работы в прежнем режиме, когда все вопросы решались на заседании глав фракций. В сессионном зале снова включили табло. И, о чудо! Фракция ПЗЖМ (экс-ОПЗЖ) голосовала идеально синхронно со "Слугами народа".
📊То есть, представьте себе! Депутаты "Слуги народа" из Группы Разумкова, по отдельным вопросам дискутируют, где-то не голосуют, где-то вносят поправки. А ПЗЖМ в то же время колебается исключительно вместе с линией партии. Правящей.
😎Как говорилось в известном советском фильме: "Галантерейщик и кардинал - это сила!" Ермак и Левочкин!.. Ну, вы понимаете.
йоць, шось не віриться...
Чистый путинизм https://www.youtube.com/c/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86/videos Дмитрий Василец какой-то.
а головняк вже все підрахував - 7 лярдів в місяць від Західа!
Станом на 23 квітня петицію підписали 5194 особи з 25000 необхідних.
Це менше за 25%.
Ну і ще. Італійський історик-економіст Карло Чіполла довгі роки досліджував природу людської дурості, і в результаті сформулював кілька https://www.bsmu.edu.ua/blog/6558-p-yat-zakoniv-durosti/ універсальних законів .
ОПЗЖ = ПЗЖМ. Не здолати ворога ззовні, коли він всередині
https://youtu.be/8cyB2AXw69w
Візьмемо ригоублюдків. Заборонили партію ригионів. Що було потім? ригосвині сказали "спасиба". Якщо, раніше, вони мали по 1 рилу на виборах, то після заборони та відповідного "почкування" та нових назв партій нових, старих сателітів на виборах в комісіях різних рівнів, кількість ЇХ членів могла бути за 80%.
Потрібно верифікувати КОЖУ ригосвиню, кожного виродка з опзеже. Заборонити доступ ригосвиням, опзж, комунякам зробивши та опублікувавши ВІДКРИТІ списки. В містах та селах добре відомо ХТО був комуняка, риговиродок. Ось цим скотам потрібно закрити пожиттєво доступ до депутатства, виборів, можливості працювати на роботах, посадах які фінінсуються з державного бюджету, бюджету громад.
Тобто коротко ВСІХ риговиродків потрібно відсторонити від влади. Тих хто з ними "решает", "проста дружит" також, КОЖЕН має ПРАВО зробити свій ВІЛЬНИЙ вибір. Хочеш дружти з ригоаналами - будь-ласка, але твоєї ноги в держустановах не повинно бути.
Але ж теперішні 73% на таке не підуть- не даремно ж їх батьки в 1991 році на це теж не пішли коли наслухались баєк про бандєровца Чорновола який їсть російськомовних дітей