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Законопроєкт про ліквідацію всіх проросійських партій вже на останньому етапі, - нардеп Юрчишин

вр,рада,верховна

Законопроєкт про заборону проросійських партій вже перебуває на фінальному етапі. Його невдовзі винесуть на порядок денний.

Про це заявив нардеп Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За його словами, йдеться не про призупинення, а саме про цілковите викорінення цих партій.

"Закон про ліквідацію всіх проросійських партій перебуває вже на останній стадії", - сказав парламентар.

Також він додав, що працюють над тим, аби слідство щодо колаборантів було ефективнішим. Це все на порядку денному, наголосив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" не підтримає законопроєкт про відповідальність за неповернення до України під час війни, - Арахамія

Автор: 

ВР (14985) законопроєкт (3595) Юрчишин Ярослав (153)


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Топ коментарі
+23
Так вони просто назву змінили і далі тіж лиця
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23.04.2022 01:51
+20
Ліквідувати мало. Потрібно заборонити членам проросійських партій створювати нові партії і бути членами будь яких інших партій та громадських об'єднань. А якщо якась з існуючих партій прийняла до своїх лав колишнього члена проросійської партії, то така партія автоматично втрачає реєстрацію і підлягає забороні.
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23.04.2022 02:27
+19
Ліквідація проросійських партій повинна здійснюватись пострілами в голову та шибеницями на площах . Всю цю рашистську наволоч треба палити вогнем і виривати з корінням з української землі . Фашисти прокляті .
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23.04.2022 02:49
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Так вони просто назву змінили і далі тіж лиця
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23.04.2022 01:51 Відповісти
ви теж помітили?
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23.04.2022 02:09 Відповісти
І що змінить той закон?
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23.04.2022 02:14 Відповісти
Ликвидация зжпо оказалась большим пзжм.
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23.04.2022 03:02 Відповісти
Бойко не моюжуть ліквідувати, а газ у Європі вимагають. Які лицемірні скоти!
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23.04.2022 06:42 Відповісти
Опять ты тут трешься, хитрожопый пригожинский паренёк
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23.04.2022 07:36 Відповісти
не пести кацап епанный
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23.04.2022 06:26 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,ватный рашистский длбб? В спам,животное
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23.04.2022 07:38 Відповісти
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/3508/%D0%90 А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
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23.04.2022 09:29 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм

https://telegra.ph/file/8742f45bf16834aebaa38.jpg ​​ 🏛️За новостями с фронта украинцы совершенно не заметили крайне важного события в их жизни. По-этому, мы поздравляем их всех с формированием в Верховной раде новой провластной коалиции. Вошли в нее, естественно "Слуга народа" и ОПЗЖ. То есть, извините, фракция "Платформа за мир и жизнь", как теперь называется новый проект Сергея Левочкина.

😇Само название указывает. ОПЗЖ больше не опозиционная платформа, она за мир. Очевидно, за мир с Офисом президента.

😮Буквально вчера Верховная рада отошла от работы в прежнем режиме, когда все вопросы решались на заседании глав фракций. В сессионном зале снова включили табло. И, о чудо! Фракция ПЗЖМ (экс-ОПЗЖ) голосовала идеально синхронно со "Слугами народа".

📊То есть, представьте себе! Депутаты "Слуги народа" из Группы Разумкова, по отдельным вопросам дискутируют, где-то не голосуют, где-то вносят поправки. А ПЗЖМ в то же время колебается исключительно вместе с линией партии. Правящей.

😎Как говорилось в известном советском фильме: "Галантерейщик и кардинал - это сила!" Ермак и Левочкин!.. Ну, вы понимаете.
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23.04.2022 04:05 Відповісти
хто б сумнівався. може легше їх просто .................., щоб наші діти і внуки могли спокійно спати?
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23.04.2022 09:33 Відповісти
І не лиця, а рила
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23.04.2022 10:46 Відповісти
Отож , треба заборонити політичну діяльнітсь всім хто входив до лав цих партій в також заборонити всім займати державні посади.Чому це не робиться з
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23.04.2022 15:49 Відповісти
Володимир Александрович, мають бути дії- арешти усіх, посадки на 15+, конфіскація, перевірка доходів і витрат родичів, водіїв і шлюз, запити до інтерполу, призначення керівника сап, підписання римського статуту
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23.04.2022 16:53 Відповісти
і шо всі предательські партії в назвах яких є "Ж" і "слу" підуть на ґімно?
йоць, шось не віриться...
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23.04.2022 01:56 Відповісти
Ж - то вже дурня. Натомість, питання, коли буде зареєстрований законопроект про заборону партії слуг, - більш нагальне.
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23.04.2022 16:04 Відповісти
А "за жиддя і руцький мір" підпадає під ліквідацію?
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23.04.2022 01:56 Відповісти
а как же партия "ПЗЖМ"? которые сегодня голосуют в унисон слуг? Теперь они не оппозиция!!!
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23.04.2022 02:07 Відповісти
Пока они его примут реанкарнация партии ЗаЖопу которая сейчас назваается ПроЖопу уже войдёт в парламент.
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23.04.2022 02:08 Відповісти
Посмотрите, какое гавно мне ютуб в ленте видео подсунул.

Чистый путинизм https://www.youtube.com/c/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86/videos Дмитрий Василец какой-то.
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23.04.2022 02:12 Відповісти
У него видео до миллиона собирают. Половина из Украины смотрит. Куда смотрят Подоляки и Арестовичи не знаю. Эту мразь надо рубить на уровне отношений МИДа и Госдепа. Пусть обращаются в ютуб и банят, как Соловьёва.
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23.04.2022 02:14 Відповісти
закидати скаргами і забанять весь канал
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23.04.2022 09:26 Відповісти
війна тільки на початку, кацапню ще ******* і *******,
а головняк вже все підрахував - 7 лярдів в місяць від Західа!
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23.04.2022 02:14 Відповісти
гуй зна кого відбулавили...
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23.04.2022 02:16 Відповісти


Станом на 23 квітня петицію підписали 5194 особи з 25000 необхідних.

Це менше за 25%.
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23.04.2022 03:07 Відповісти
Історична соціологія каже нам, що у будь-якій(!) державі, чи це древня Персія, чи це ******* Італія, плебс складає 80% населення. Це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля. "Хліба і видовищ!" - це про них.
Ну і ще. Італійський історик-економіст Карло Чіполла довгі роки досліджував природу людської дурості, і в результаті сформулював кілька https://www.bsmu.edu.ua/blog/6558-p-yat-zakoniv-durosti/ універсальних законів .
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23.04.2022 03:26 Відповісти
Тут Ви маєте рацію, прочитала цю статтю, одна з великих проблем для країни коли нагорі цієї країни знаходиться Дурень з ініціативою.
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23.04.2022 04:03 Відповісти
У нашому випадку з цих 80% 73% пішли на вибори, решта (7%) - або були за кордоном, або не змогли відірвати від дивана дупу (за своїм твердженням "ми там всьо равно нічєво нє рєшаєм").
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23.04.2022 04:13 Відповісти
телепні всі... коли вже зрозуміють, що вибори не мають значення, і що поняття "демократія" це не про "вибори". Плебс.. ахаха..
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23.04.2022 05:26 Відповісти
Для довбойобів на кшталт тебе вибори дійсно не мають жодного значення, бо їм *****, за кого голосувати хоч в мирний час, хоч під час війни, коли від рішень політичної верхівки залежить доля мільйонів людей і всієї країни вцілому.
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23.04.2022 05:33 Відповісти
«Если бы от выборов что-то зависело, то нам не позволили бы в них участвовать» - Марк Твен
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23.04.2022 06:22 Відповісти
у нас на вибори прийшло трохи більше 50% від всіх виборців, а з них 73% обрали клована
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23.04.2022 09:28 Відповісти
Ліквідувати мало. Потрібно заборонити членам проросійських партій створювати нові партії і бути членами будь яких інших партій та громадських об'єднань. А якщо якась з існуючих партій прийняла до своїх лав колишнього члена проросійської партії, то така партія автоматично втрачає реєстрацію і підлягає забороні.
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23.04.2022 02:27 Відповісти
Причому ще в 1991 році. Але тодішні 73% какойразніци обрали "новиє ліца" комуняк Кравчука" і слухали байки про Чорновола який їсть розп'ятих мальчиків
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23.04.2022 09:01 Відповісти
Ліквідація проросійських партій повинна здійснюватись пострілами в голову та шибеницями на площах . Всю цю рашистську наволоч треба палити вогнем і виривати з корінням з української землі . Фашисти прокляті .
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23.04.2022 02:49 Відповісти
ФАРІОН ПРО ЗМІНУ НАЗВИ ОПЗЖ В РАДІ

ОПЗЖ = ПЗЖМ. Не здолати ворога ззовні, коли він всередині

https://youtu.be/8cyB2AXw69w
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23.04.2022 02:52 Відповісти
Фаріон і таких як вона- спадкових комсомольців треба теж люструвати. Щоб не перекрашувались із комуняк- у вишивату
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23.04.2022 09:03 Відповісти
це не вата - це гебешна консерва давнього закладення, з кінця 1980-х
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23.04.2022 12:01 Відповісти
даю гарантію 146%, що все зроблять через жопу!
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23.04.2022 02:53 Відповісти
Вже давно потрібно ввести "паспорти" для недогромадян помічених в антиукраїнській діяльності будь якого спрямування - від бізнесового до політичного. Такі особи не повинні мати права голосувати, бути обраними, займати будь які державні посади та бути постачальниками армії. Всі вони мають бути клієнтами одного банку і позбавлені права відкривати рахунки в будь якому іншому.
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23.04.2022 02:54 Відповісти
Нужен запрет определеннмы политикам Бойко и др. Они уже сменили вывеску. И, самое главное, даже если мы победим, они все равно останутся в нашей политике, и будут дальше дурачить нашин людей,
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23.04.2022 03:02 Відповісти
Йшов 63 день війни.
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23.04.2022 03:26 Відповісти
Знову цей індик Бойко і всякі Рабіновічі прилаштуються, не з назвою п'ятої колони треба боротися, а з конкретними проросійськими істотами
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23.04.2022 03:33 Відповісти
Опоздали мы с этим минимум на лет 20.
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23.04.2022 03:36 Відповісти
Дак не голосуйте за них на выборах і все. Ні! Полізуть і проголосують
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23.04.2022 05:32 Відповісти
Коли буде знищено всіх злочинців з проросійської ОПЗЖ? Чому ці співучасники російських вбивств та зґвалтувань ще живі
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23.04.2022 05:45 Відповісти
А просто розстріляти всіх цих зрадників можна?
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23.04.2022 06:16 Відповісти
Не розумію, нежве до деПУТАНів не дійде ніяк, що потрібно НЕ просто закрити НАЗВУ партії, а тих тварин, що в неї входили спровадити "від руля".
Візьмемо ригоублюдків. Заборонили партію ригионів. Що було потім? ригосвині сказали "спасиба". Якщо, раніше, вони мали по 1 рилу на виборах, то після заборони та відповідного "почкування" та нових назв партій нових, старих сателітів на виборах в комісіях різних рівнів, кількість ЇХ членів могла бути за 80%.
Потрібно верифікувати КОЖУ ригосвиню, кожного виродка з опзеже. Заборонити доступ ригосвиням, опзж, комунякам зробивши та опублікувавши ВІДКРИТІ списки. В містах та селах добре відомо ХТО був комуняка, риговиродок. Ось цим скотам потрібно закрити пожиттєво доступ до депутатства, виборів, можливості працювати на роботах, посадах які фінінсуються з державного бюджету, бюджету громад.
Тобто коротко ВСІХ риговиродків потрібно відсторонити від влади. Тих хто з ними "решает", "проста дружит" також, КОЖЕН має ПРАВО зробити свій ВІЛЬНИЙ вибір. Хочеш дружти з ригоаналами - будь-ласка, але твоєї ноги в держустановах не повинно бути.
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23.04.2022 06:31 Відповісти
В борделе переставили кровати!
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23.04.2022 06:53 Відповісти
Только партии это не названия из букв! Партии состоят из людей, вот их и не должно быть больше в Раде никогда!
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23.04.2022 07:41 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/transformacziya-opzzh-i-obedinenie-so-slugami/
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23.04.2022 08:27 Відповісти
...необхідно не просто забороняти ці партіє, а позбавляти цих покитьків мандатів на всі рівнях із забороною обіймати посади у будь-яких держструктурах. А то ці щурі перебіжать на бєнєн карабєль "за майбутнє" розкрадання України, бо ж надо асваєвать дєньгі, що йдуть на допомогу з заходу.
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23.04.2022 08:43 Відповісти
что то долго с ними носитесь в военное время. Зарплаты их забрать на вооружение
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23.04.2022 08:44 Відповісти
Треба закон про люстрацію як в 91 році запрацював у Східній Європі і країнах Балтії- люстрація всіх колишніх комуняк з пожиттєвою забороною займати посади + паспорт Не громадянина для всіх хто має антиукраїнську позицію або не довів свої знання з історії України і української мови.

Але ж теперішні 73% на таке не підуть- не даремно ж їх батьки в 1991 році на це теж не пішли коли наслухались баєк про бандєровца Чорновола який їсть російськомовних дітей
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23.04.2022 09:10 Відповісти
Какая разница между жопой и попой?
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23.04.2022 09:17 Відповісти
а де закон про ліквідацію членів ліквідованої партії?
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23.04.2022 09:34 Відповісти
В присягу депутата нужно включить слова типа - путин военный преступник,засрашка фашистская страна и агрессор,и пусть говорят это на камеру.
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23.04.2022 09:36 Відповісти
Як буде визначатися що ця партія проросійська?Добре,заборонили створювати,а дальше що?У жодній з програм партій немає такого пункту,що ми проросійська,я думаю навіть у опзж.Адже якщо з'явиться такий пункт це автоматичний колабораціонізм і співпраця із іноземною державою і тому СБУ зразу візьметься за їхню сраку.
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23.04.2022 09:57 Відповісти
І як ліквідувати слуг народу?
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23.04.2022 10:04 Відповісти
Навіщо ліквідовувати коли могли не вибрати.А для того щоб "ліквідувать" треба мати такий закон якого нема.
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23.04.2022 10:37 Відповісти
Невже партію слуг ліквідують?
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23.04.2022 18:42 Відповісти
 
 