Законопроєкт про ліквідацію всіх проросійських партій вже на останньому етапі, - нардеп Юрчишин

Законопроєкт про заборону проросійських партій вже перебуває на фінальному етапі. Його невдовзі винесуть на порядок денний.

Про це заявив нардеп Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За його словами, йдеться не про призупинення, а саме про цілковите викорінення цих партій.

"Закон про ліквідацію всіх проросійських партій перебуває вже на останній стадії", - сказав парламентар.

Також він додав, що працюють над тим, аби слідство щодо колаборантів було ефективнішим. Це все на порядку денному, наголосив нардеп.

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