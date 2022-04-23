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Австрія підтримує усі санкції проти РФ, окрім газового ембарго, - міністр фінансів Бруннер
Австрія не підтримує запровадження газового ембарго, оскільки її промисловість дуже залежить від російського газу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.
"Якщо санкції вразить вас більше, ніж країну, проти якої вони спрямовані, я думаю, що користі від неї не буде", - зазначив він.
За словами міністра, промисловість Австрії дуже залежить від російського газу, тому у них "не має вибору".
Топ коментарі
+5 Инь Янь #217452
показати весь коментар23.04.2022 02:46
+4 три - пятнадцать
показати весь коментар23.04.2022 02:49
+3 DmitrySviridon #501268
показати весь коментар23.04.2022 02:56
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так теж не допоможе - бабло за капацький гас вже перечислено і в кацапських танках, які зараз душать Україну.
а ви там дишите не дишите - шампунь лакайте...
як якого нового программера взяли? - виженіть на юх.
Шо то за газ по украинским трубам течёт.
Вечером перед нападением Вовчик даже визы для срациян отказывался вводить.Мыжыбратья.