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Новини Санкції проти Росії Війна
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Австрія підтримує усі санкції проти РФ, окрім газового ембарго, - міністр фінансів Бруннер

газ

Австрія не підтримує запровадження газового ембарго, оскільки її промисловість дуже залежить від російського газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

"Якщо санкції вразить вас більше, ніж країну, проти якої вони спрямовані, я думаю, що користі від неї не буде", - зазначив він.

За словами міністра, промисловість Австрії дуже залежить від російського газу, тому у них "не має вибору".

Також читайте: Нам потрібне важке озброєння для звільнення окупованих територій, глобальне нафтове та газове ембарго і реальні санкції проти банківської системи РФ, - Резніков

Автор: 

Австрія (965) санкції (11856) ембарго (305)


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Топ коментарі
+5
Ну гаразд, хоч так, дякуємо а вентиль ми і самі перекриємо...
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23.04.2022 02:46
+4
падло ерманьське - фюлер знав коґо аннексував...
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23.04.2022 02:49
+3
Нужно полное эмбарго!
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23.04.2022 02:56
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Ну гаразд, хоч так, дякуємо а вентиль ми і самі перекриємо...
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23.04.2022 02:46 Відповісти
передишете тей кацапський газ на вході?
так теж не допоможе - бабло за капацький гас вже перечислено і в кацапських танках, які зараз душать Україну.
а ви там дишите не дишите - шампунь лакайте...
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23.04.2022 04:35 Відповісти
падло ерманьське - фюлер знав коґо аннексував...
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23.04.2022 02:49 Відповісти
Нужно полное эмбарго!
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23.04.2022 02:56 Відповісти
Нужно тянуть трубы с Ирана, через Турцию в Европу. в Иране газа и нефти больше, чем в РФ.
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23.04.2022 02:57 Відповісти
у ирана есть газопровод через сирию,а оттуда можно прямо в италию или грецию,но иран под санкциями
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23.04.2022 06:35 Відповісти
Це ще можна було б зрозуміти, якщо б міністр бодай щось пукнув би про зусилля у напрямку диверсифікації джерел постачання газу.
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23.04.2022 02:58 Відповісти
так розумію сайт вже ніколи не буде робити по людьськи...
як якого нового программера взяли? - виженіть на юх.
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23.04.2022 02:58 Відповісти
Подсуетить кацапам нужные координаты трубы
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23.04.2022 03:03 Відповісти
Копни глибше. Суки привикли нічого не робити. В них газу не міряно.
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23.04.2022 03:22 Відповісти
Вся гнилая суть родины Гитлера.
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23.04.2022 03:47 Відповісти
газ в обмін на а напалм туда газ-назад зверху напалм
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23.04.2022 05:41 Відповісти
від підтримувати до намопогати дістанція та ще...
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23.04.2022 06:11 Відповісти
да наплевать рассеи на эти санкции,она свой газ через азербайджан и турцию продаёт в европу. если хотят проводить серьёзные санкции,надо посадить наблюдателей от европы на всех выходах трубы из рассеи к соседям,чтоб они реекспортом не перекачивали рассейский газ в европу как свой.то что сейчас делает азербайджан
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23.04.2022 06:32 Відповісти
А Украина уже Эмбарго ввела?
Шо то за газ по украинским трубам течёт.
Вечером перед нападением Вовчик даже визы для срациян отказывался вводить.Мыжыбратья.
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23.04.2022 07:09 Відповісти
Уже пользуюсь электрической плитой в Польше не хочу русский газ
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23.04.2022 23:28 Відповісти
Проблема не столько в экономике Европы, а в том, что многие европейские политики-шлюхи и прежде всего немецкие, австрийские и венгерские (так же некоторые еврочинуши) КОРМЯТСЯ ИЗ РУК КРЕМЛЕВСКОГО ОРКА (это "пряник"), но есть еще и кнут (компромат)!
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23.04.2022 09:55 Відповісти
Санкції проти газу не нанесуть і 10% того, що зроблять з кацапами нафтове ембарго
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23.04.2022 10:05 Відповісти
невже в Автрії немає грошей на кілька місяців перейти на норвезький газ? невже кілька евро різниці в ціні для австрійця важливіші людських життів?
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23.04.2022 10:19 Відповісти
 
 