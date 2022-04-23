Австрія підтримує усі санкції проти РФ, окрім газового ембарго, - міністр фінансів Бруннер

Австрія не підтримує запровадження газового ембарго, оскільки її промисловість дуже залежить від російського газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

"Якщо санкції вразить вас більше, ніж країну, проти якої вони спрямовані, я думаю, що користі від неї не буде", - зазначив він.

За словами міністра, промисловість Австрії дуже залежить від російського газу, тому у них "не має вибору".

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