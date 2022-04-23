Росія могла застосувати у Маріуполі сльозогінний газ із хімікатами, - США в ОБСЄ

Сполучені Штати не відкидають застосування Росією у Маріуполі сльозогінного газу, змішаного з хімікатами.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Вашингтон вивчає повідомлення про можливе застосування хімічних речовин під час атаки на Маріуполь.

"Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, зокрема сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які могли б викликати сильніші симптоми, щоб ослабити й вивести з ладу українських бійців та цивільних у межах своєї агресивної кампанії із захоплення Маріуполя", - заявив він.

Очільник місії США в ОБСЄ вказав на важливість того, щоб інформація про ймовірні російські воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, зібрана експертною місією у рамках Московського механізму ОБСЄ, була передана до "відповідних механізмів притягнення до відповідальності, а також національних, регіональних та/або міжнародних судів чи трибуналів, які мають або можуть мати юрисдикцію в майбутньому".

Також читайте: В Організації із заборони хімічної зброї при ООН "стривожені" повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі