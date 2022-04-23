Уже понад 20 країн погодилися взяти участь в обговоренні оборонних потреб України, - Пентагон

Участь у зустрічі наступного тижня в німецькому Рамштайні, де розглядатимуть питання оборонних потреб України, вже підтвердили понад два десятки країн, і їхній перелік може розширитися.

Про це заявив на пресбрифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До участі (у зустрічі. – Ред.) було запрошено приблизно 40 країн. Відповіді продовжують надходити, але я можу підтвердити, що вже понад 20 запрошених країн погодилися прибути", - розповів представник Пентагону.

Він наголосив, що захід проходитиме не під егідою НАТО, хоча серед запрошених є й члени Альянсу. Це буде зустріч країн, готових забезпечувати оборонну допомогу Україні як на нинішньому етапі, так і в довгостроковій перспективі.

"Одна з речей, на якій міністр (оборони США Ллойд Остін. – Ред.) хоче зосередитися в вівторок у Рамштайні, це початок дискусії з країнами-однодумицями про довгострокові відносини у сфері оборони, яких потребуватиме Україна надалі", - зауважив Кірбі.

За його словами, на зустрічі також ітиметься про поточний розвиток подій в Україні, про те, які види невідкладної допомоги потрібно забезпечити, і як це може вплинути на ситуацію на полі бою.

Речник Пентагону також підкреслив, що Сполучені Штати роблять усе можливе для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням і озброєнням.

"Ми продовжуємо надавати Україні все, що можемо зараз у плані допомоги, забезпечення та зброї. Це відбувається навіть у цей момент, коли ми спілкуємося тут",- резюмував офіційний представник оборонного відомства США.

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