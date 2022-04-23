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Окупанти перекинули групу "вагнерівців" у район села Новобахмутівка на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти,рашисти

Російські окупнати перекинули передову групу підрозділу приватної військової компанії "Вагнер" у район села Новобахмутівка Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

"У рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової кампанії "Вагнер" чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється", - повідомили а Генштабі.

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Автор: 

армія рф (17468) Генштаб ЗС (6610) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+12
кінець у ваньок один

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23.04.2022 08:11
+12
хороший ванька, і ізик його росіянський нах нікому не потрібен.

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23.04.2022 08:12
+9
Всі кацапські свині-смертні...
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23.04.2022 08:03
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Всі кацапські свині-смертні...
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23.04.2022 08:03 Відповісти
Хотят похоронить насильников и свидетелей военных преступлений.

операция «зачистка»
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23.04.2022 08:05 Відповісти
я надеюсь, что в этой группе есть буряты... они любят шамать мертвых собак и вагнеровцев...
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23.04.2022 08:07 Відповісти
Свежая партия жмуров. Добро пожаловать в ад !
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23.04.2022 08:10 Відповісти
кінець у ваньок один

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23.04.2022 08:11 Відповісти
Свежие жмурики.
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23.04.2022 08:11 Відповісти
хороший ванька, і ізик його росіянський нах нікому не потрібен.

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23.04.2022 08:12 Відповісти
Передові? В них пакети зі стразами?
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23.04.2022 08:17 Відповісти
У них пакети зав'язують колорадською стрічкою.
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23.04.2022 08:26 Відповісти
Бий росіян і рвіть їх https://youtube.com/shorts/UYSXL9cs1dM?feature=share
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23.04.2022 08:17 Відповісти
это те которых отдали?
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23.04.2022 08:32 Відповісти
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
·
20 год
Депутат "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію в одному з міст Харківщини і надав рашистам списки всіх АТОшників та проукраїнсько налаштованих мешканців селища.
Хоча у нас на Банковій окупаційна адмінісрація з 2019 року і тупо зливає країну ворогу.
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23.04.2022 08:36 Відповісти
А могли одразу взвод вагнерівців просто в Київі приземлити...
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23.04.2022 09:17 Відповісти
Надеюсь что кацы будут очень,очень храбрые и в плен не один не сдастся.

Обмены,договорняки с врагом-это плавучая оккупация.
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23.04.2022 09:53 Відповісти
 
 