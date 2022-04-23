Окупанти перекинули групу "вагнерівців" у район села Новобахмутівка на Донеччині, - Генштаб ЗСУ
Російські окупнати перекинули передову групу підрозділу приватної військової компанії "Вагнер" у район села Новобахмутівка Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
"У рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової кампанії "Вагнер" чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється", - повідомили а Генштабі.
Топ коментарі
+12 саша паламарчук
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+12 саша паламарчук
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+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.04.2022 08:03
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@n6j1K0PZH4vMK0y
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20 год
Депутат "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію в одному з міст Харківщини і надав рашистам списки всіх АТОшників та проукраїнсько налаштованих мешканців селища.
Хоча у нас на Банковій окупаційна адмінісрація з 2019 року і тупо зливає країну ворогу.
Обмены,договорняки с врагом-это плавучая оккупация.