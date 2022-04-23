Окупанти перекинули групу "вагнерівців" у район села Новобахмутівка на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

Російські окупнати перекинули передову групу підрозділу приватної військової компанії "Вагнер" у район села Новобахмутівка Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

"У рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової кампанії "Вагнер" чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється", - повідомили а Генштабі.

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