Військові РФ, які влаштували різню в Бучі, діють під Ізюмом і вже зазнали втрат, - Генштаб ЗСУ

Підрозділи 64-ої окремої мотострілецької бригади, яка брала активну участь у масових вбивствах цивільного населення в місті Буча, діють у районі населеного пункту Ізюм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Окремі підрозділи 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Супротивник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання.

"За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та ґвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють у районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат", - йдеться в повідомленні.

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