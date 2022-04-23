Військові РФ, які влаштували різню в Бучі, діють під Ізюмом і вже зазнали втрат, - Генштаб ЗСУ
Підрозділи 64-ої окремої мотострілецької бригади, яка брала активну участь у масових вбивствах цивільного населення в місті Буча, діють у районі населеного пункту Ізюм.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
Окремі підрозділи 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Супротивник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання.
"За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та ґвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють у районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат", - йдеться в повідомленні.
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Одразу на концерт
до Кобзона.
здохли ваші буряти , так зрозуміло ?
Так і так кацапо дохліки радують.
https://www.facebook.com/misha.kryshko/videos/527320828916234 10 hrs ·
На окупованому півдні знов роздавали гуманітарку - консерви рибні, квасолю, печиво, туалетний папір, мило. Все Німеччина або інша країна ЄС.
Звісно, то наше.
Але подається, як окупаційна щедрість.
Верещук навмисно умовчує факт грабіжництва нашої гуманітарки?
Чи це одна з умов терористів?
"Мецгер,
«ДНР», SkyMall та $ 60 000 000: Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк»"
https://www.youtube.com/watch?v=vSJ4NLg9IGw