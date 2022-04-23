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Новини Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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Військові РФ, які влаштували різню в Бучі, діють під Ізюмом і вже зазнали втрат, - Генштаб ЗСУ

буча

Підрозділи 64-ої окремої мотострілецької бригади, яка брала активну участь у масових вбивствах цивільного населення в місті Буча, діють у районі населеного пункту Ізюм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Окремі підрозділи 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Супротивник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання.

"За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та ґвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють у районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Мер Бучі Федорук: Кожен п’ятий житель, який залишався у місті, був розстріляний

Автор: 

армія рф (17468) Генштаб ЗС (6610) Буча (542)


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Топ коментарі
+23
В полон не брати....
Одразу на концерт
до Кобзона.
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23.04.2022 08:41
+16
Ці та інші кацапські вбивці повинні бути знищені всі...
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23.04.2022 08:50
+13
Читала, що оцих бурятів-70 штук, закололи як свиней.
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23.04.2022 08:43
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В полон не брати....
Одразу на концерт
до Кобзона.
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23.04.2022 08:41 Відповісти
Лучше сразу в бассейн со смолой к жириновскому и его "мальчикам".
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23.04.2022 08:59 Відповісти
Читала, що оцих бурятів-70 штук, закололи як свиней.
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23.04.2022 08:43 Відповісти
Хто , хто - дід піхто 😠
здохли ваші буряти , так зрозуміло ?
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23.04.2022 11:33 Відповісти
Ні. Їх артилерією розвалили. Хоча дійсно, хотілось би їм найболючішої смерті.
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23.04.2022 08:57 Відповісти
Писали, що ножами.
Так і так кацапо дохліки радують.
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23.04.2022 09:35 Відповісти
????
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23.04.2022 08:49 Відповісти
Ці та інші кацапські вбивці повинні бути знищені всі...
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23.04.2022 08:50 Відповісти
И че зеля запретил их добивать когда они уходили обратно в Беларусь ? Жест доброй воли для ху@ да ?
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23.04.2022 08:53 Відповісти
Єрмак же якраз там про щось домовлятись їздив з мокшею тоді. Тут все зрозуміло
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23.04.2022 09:21 Відповісти
https://www.facebook.com/olegleusenko77?__cft__[0]=AZWJ2VDr9iDPcVfY6tWqkm1j18RKXLKYgNTDylqsmfQJBf8j4uF3lKz-qmnyNApW_RJv8-*****************************************************************-v93wlUmN1K-vv9XQHngKyQ2cDkRfiRYGgVkhRQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Олег Леусенко

https://www.facebook.com/misha.kryshko/videos/527320828916234 10 hrs ·

На окупованому півдні знов роздавали гуманітарку - консерви рибні, квасолю, печиво, туалетний папір, мило. Все Німеччина або інша країна ЄС.

Звісно, то наше.

Але подається, як окупаційна щедрість.

Верещук навмисно умовчує факт грабіжництва нашої гуманітарки?

Чи це одна з умов терористів?
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23.04.2022 09:15 Відповісти
Що вас дивує? Оце, не лише не покаране, а й планується в зам. міністра економіки.
"Мецгер, «ДНР», SkyMall та $ 60 000 000: Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк»"
https://www.youtube.com/watch?v=vSJ4NLg9IGw
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23.04.2022 09:29 Відповісти
Кацапи їх кинули на убой. Бояться, що уйловські гвардійці повернуться в мордор і почнуть вирізати та гвалтувати самих кацапів.
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23.04.2022 09:23 Відповісти
Мочите фашистов из кацапии, Братья, мочите!!!
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23.04.2022 09:27 Відповісти
брать в окружение под Изюмом, журналистов отправить в Киев на репортаж о какой нибудь сакуре, а этих красавцев между березками разорвать... по одному, что бы у этих зверьков больше радости в штанах отложилось
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23.04.2022 09:39 Відповісти
Всі війська кацапів однакові, і не важливо хто звірствував саме в Бучі.
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23.04.2022 10:14 Відповісти
Відправили на знищeння, щоб до Гааги нe доіхали.
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23.04.2022 10:21 Відповісти
Тварюки повинні бути вирізані під корінь.
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23.04.2022 10:57 Відповісти
В полон не брати ...
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23.04.2022 11:15 Відповісти
жечь эту мразь напалмом и не брать в плен!
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23.04.2022 11:39 Відповісти
Знищуйте орків поголовно! За кожного взятого в полон живого орка один наряд поза чергою!
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23.04.2022 12:17 Відповісти
 
 