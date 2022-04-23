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Канада вважає функціонування G20 неможливим, поки там є Росія, - міністр фінансів Фріланд

г20

Група 20 найбільших економік не може ефективно функціонувати, доки Росія залишається її членом.

Про це заявила у міністр фінансів Канади у п'ятницю після тижня протестів на зустрічах МВФ та Світового банку у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Розбіжності з приводу присутності Росії на зустрічах демонструвалися весь тиждень. Офіційні особи зі США, Канади, Британії та інших західних країн влаштовували демарш три дні поспіль щоразу, коли виступали російські офіційні особи.

Міністри фінансів та керуючі центральними банками G20, що зібралися в середу у Вашингтоні, не змогли узгодити своє традиційне комюніке з викладом цілей економічної політики, оскільки Росія заблокувала різкі висловлювання, що засуджують її вторгнення в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не повинна брати участь у засіданнях G20, - міністр фінансів Канади Фріланд

Керівний комітет МВФ та Комітет з розвитку Світового банку та МВФ також не виступили із спільними заявами.

"Велика двадцятка не може ефективно працювати з Росією за столом", - заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд на пресконференції з міністром фінансів України Сергієм Марченком у Вашингтоні.

"Росії немає місця за столом країн, які об'єдналися для підтримки глобального економічного процвітання. Не можна бути одночасно і браконьєром, і єгерем", - додала Фріланд.

Напруженість поставила під питання ефективність G20, до якої входять країни Заходу, які звинуватили Москву у військових злочинах в Україні, а також Китай, Індія, Індонезія та ПАР, які не приєдналися до санкцій проти Росії, запроваджених Заходом через конфлікт.

Автор: 

G20 (323) Канада (2198) росія (65301) санкції (11856) Фріланд Христя (130)


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Топ коментарі
+11
В котре повторюю-всіх кацапськіх ванючіх свінєй потрібно повикидати з усьго цивілізованого світу взад запарєбрік -пусть срут і смєрдят в радном свінарнікє...
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23.04.2022 08:56
+9
Навіщо нам світ, в якому існує роіся ... ?
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23.04.2022 08:50
+7
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23.04.2022 09:23
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Навіщо нам світ, в якому існує роіся ... ?
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23.04.2022 08:50 Відповісти
В котре повторюю-всіх кацапськіх ванючіх свінєй потрібно повикидати з усьго цивілізованого світу взад запарєбрік -пусть срут і смєрдят в радном свінарнікє...
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23.04.2022 08:56 Відповісти
місце росії не за столом а у параші...... доки ***** президент....... меняйте взгляди ваші.......
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23.04.2022 08:58 Відповісти
Там 140 мільйонів таких ****.
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23.04.2022 11:00 Відповісти
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23.04.2022 09:23 Відповісти
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23.04.2022 10:17 Відповісти
очнулись блд, завтра два месяца а они все яйца чухают
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23.04.2022 09:28 Відповісти
Пока свинособаки будут хоть в одной международной организации - они везде будут гадить , блокировать , сеять паталогическую ложь и оставлять после себя как всегда - разруху, смерть, деградацию и главное , что они производят - гавно, липкую алкогольную грязь.
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23.04.2022 09:39 Відповісти
Зробіть G-15, нехай навіть включно з китайцями.
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23.04.2022 11:06 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3269 Петро Порошенко в інтерв'ю для видання Newsweek "Закликав західних союзників сформувати широку коаліцію проти президента росії ***** та звільнити росію від авторитарної та агресивної політики диктатора і його сателітів. Така коаліція повинна бути більш амбіційною, та прагнути не лише перемоги над москвою в Україні, а й «депутінізації росії»".
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23.04.2022 11:10 Відповісти
так гоните её оттуда засратой метлой!
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23.04.2022 11:30 Відповісти
Все тонет в фарисействе.

Сам факт того, що РФ, яка порушила територіальну цілісність країни в центрі Європи ще у 2014 році і після того не припиняла вести гібридну війну, яка переросла в кровопролитну тотальну війну в лютому 2022 р., ще входить в клуб держав G20, - "розбіжності з приводу присутності Росії на зустрічах демонструвалися весь тиждень", а західні західних країни ОБМЕЖУЮТЬСЯ влаштовуванням демаршів "коли виступали російські офіційні особи", - є надто показовим.



Лукавство і фарисейство, жадоба, ненажерливість, жорстокість, прихована під співчуттям... .

Фарисейство як поєднання зовнішньої показово-демонстративної благопристойності з внутрішнім неподобством

Зовні все ніби благопристойно до бездоганності; зборище хитрих і лукавих, як самий Деявол, жорстокі і без жалості, за власну вигоду готові віддати крокодилу - агресору з'їсти» цілий народ, вміння перетворити чужу біду в нескінчене видовище, за яким можна спостерігати хоч online по ТV, хоч зі комфортних і безпечних місць e VIP -зонах; без найменшої жалості, без тіні сумніву, з непохитною впевненістю у власній правоті…

А насправді то є заохочення агресора - раз така вишукана публіка споглядає таке "шоу", то крокодил продовжить... Його стимулюють... на все цинічніші звірства...
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23.04.2022 11:55 Відповісти
Як країна-терорист може бути в g20. Це все одно що взяти в g20 північну корею.
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23.04.2022 12:27 Відповісти
Азиатов(включая рашку) нужно выгонять из таких организаций.Им там не место и в цивилизации тоже.Исключение разве что Япония.
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23.04.2022 14:51 Відповісти
 
 