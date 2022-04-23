Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 208 дітей, 387 зазнали поранень, - Офіс Генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждали 595 дітей. З них 208 - загинули, а 387 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"Станом на ранок 23 квітня 2022 року більш ніж 595 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. Офіційне число жертв-дітей протягом останніх двох днів незмінне - 208. Зросла кількість поранених - 387", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 120, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 37, Запорізькій - 25, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 20 квітня внаслідок обстрілу військовими країни-агресора об'єктів цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області отримала поранення 5-річна дитина.

У відомстві додають, що 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

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