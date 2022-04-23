Успішні контратаки ЗСУ не дають росіянам просуватися. Повітряні сили РФ не контролюють небо в жодній з областей України, - розвідка Великої Британії
Збройні сили України проводять успішні контратаки, тому за останні 24 години російські війська не добилися істотного просування. За два місяці війни Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором в жодній з областей.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, попри збільшену активність, російські війська за останні 24 години не добилися значних успіхів, оскільки українські контратаки продовжують перешкоджати їх зусиллям.
"Російські військово-повітряні і морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної і морської оборони, що знижує їх здатність домогтися помітного прогресу", - йдеться в звіті.
Крім того, акцентується увага на тому, що попри заяву влади Росії про нібито взяття Маріуполя, у місті тривають запеклі бої, що ще більше уповільнює російський наступ на Донбасі.
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@grynzholy
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12 год
Містралі пам'ятаєте?
Стріляли б вони по Одесі зараз якби не барига...
Топчите мразину, чтоб они своей кровью харкали и блевотиной питались.
там слово "domain" перевели как область Украины, хотя речь идёт о сферах боевых действий - их всего две в этом контексте (потому что используется слово "either") - а именно море и воздух
лайки ставлю, не бачу чи є чи вони чи ні - дописи в нікуди...
в мене терпець урвався.... - до сну...
от тільки на Маріуполь скидать надважкі бомби...