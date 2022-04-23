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Новини Війна
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Успішні контратаки ЗСУ не дають росіянам просуватися. Повітряні сили РФ не контролюють небо в жодній з областей України, - розвідка Великої Британії

рф,війна,окупанти

Збройні сили України проводять успішні контратаки, тому за останні 24 години російські війська не добилися істотного просування. За два місяці війни Росії так і не вдалося встановити контроль над повітряним простором в жодній з областей.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, попри збільшену активність, російські війська за останні 24 години не добилися значних успіхів, оскільки українські контратаки продовжують перешкоджати їх зусиллям.

"Російські військово-повітряні і морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної і морської оборони, що знижує їх здатність домогтися помітного прогресу", - йдеться в звіті.

Крім того, акцентується увага на тому, що попри заяву влади Росії про нібито взяття Маріуполя, у місті тривають запеклі бої, що ще більше уповільнює російський наступ на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Шойгу про "нові методи ведення війни" свідчить, що вторгнення до України йде не за планом, - розвідка Великої Британії

Автор: 

армія рф (17468) Велика Британія (5602) Маріуполь (3235) розвідка (3866) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+29
Яя Кут (%+)
@grynzholy
·
12 год
Містралі пам'ятаєте?
Стріляли б вони по Одесі зараз якби не барига...
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23.04.2022 09:02
+13
мовча і тупо ********* всю кацапську наволоч - прийде і України час!
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23.04.2022 09:03
+13
Низький уклін нашим мужнім і незламним Воїнам.
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23.04.2022 09:14
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Яя Кут (%+)
@grynzholy
·
12 год
Містралі пам'ятаєте?
Стріляли б вони по Одесі зараз якби не барига...
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23.04.2022 09:02 Відповісти
мовча і тупо ********* всю кацапську наволоч - прийде і України час!
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23.04.2022 09:03 Відповісти
Эээх... Какие же украинцы и все, кто с ними бьётся плечом к плечу, красавцы!
Топчите мразину, чтоб они своей кровью харкали и блевотиной питались.
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23.04.2022 09:15 Відповісти
плохой перевод, очень плохой

там слово "domain" перевели как область Украины, хотя речь идёт о сферах боевых действий - их всего две в этом контексте (потому что используется слово "either") - а именно море и воздух
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23.04.2022 09:13 Відповісти
Низький уклін нашим мужнім і незламним Воїнам.
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23.04.2022 09:14 Відповісти
на кацапії є ще корабелі котрі запускають ракети з транзісторами по Україні, а незабаром штільний шторм, сіноптіки кажуть....
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23.04.2022 09:22 Відповісти
нічого не робить - новини бачу і все...
лайки ставлю, не бачу чи є чи вони чи ні - дописи в нікуди...
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23.04.2022 09:31 Відповісти
всім здоров'я і наснаги.
в мене терпець урвався.... - до сну...
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23.04.2022 09:39 Відповісти
"Повітряні сили РФ не контролюють небо ..."

от тільки на Маріуполь скидать надважкі бомби...
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23.04.2022 09:56 Відповісти
Вперше СРСР бомбардували Берлін восени-влітку 41 року. Вони ТОДІ контролювали небо Німеччини?
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24.04.2022 11:40 Відповісти
А що, власне, для боротьби і майбутньої ПЕРЕМОГИ у війні зробив нинішній Верховний? Не впав на коліна, бо не встиг.....вчасно дали підсрачника.
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24.04.2022 11:35 Відповісти
 
 