У Бучі закінчується ексгумація тіл загиблих від рук окупантів громадян, тепер головне завдання - ідентифікувати кожного, - мер Федорук

На території населеного пункту Буча, звільненого від російських окупантів, закінчується збір та ексгумація тіл громадян, які загинули під час окупації.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Анатолій Федорук, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас у Бучі закінчується важливий і складний процес – збір та ексгумація тіл загиблих і померлих на території Бучанської громади. Цифра, яку маємо станом на сьогодні – 412. Але її все ще будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів, які працюють без вихідних. Це означає, що кожен третій загиблий в Київській області – з Бучі", - зазначив Федорук.

Він зазначив, що підрахунок поранених громадян все ще триває.

"В окрему справу виділена братська могила коло Церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок та 2 дитини. Там є вбиті, застрелені і закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі Збройних Сил України", - інформує мер.

За його словами, головне завдання, яке сьогодні стоїть перед містом, полягає в тому, щоб ідентифікувати кожного загиблого.

"Головне завдання, яке поставив перед комунальниками, – ідентифікувати кожного. Коло моргу працює наш Інформаційний центр. Він допомагає родичам знайти, опізнати та поховати своїх близьких. Також працює колцентр і є волонтери в ЦНАПі, які надають інформацію за номером телефону: +380683282892", – наголосив Федорук.

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Він додав, що Бучанська міська рада забезпечує всі сім'ї загиблих у Бучі та на території громади необхідною атрибутикою. "У комунальній ритуальній службі є труни, хрести, вінки та таблички. Також є необхідна кількість місць на цвинтарі на вулиці Депутатській. Все безкоштовно – за рахунок бюджету громади. За це відповідає керівник ритуальної служби Капличний Сергій, його телефон: +380679523112", - наголосив мер.

Федорук також повідомив, що поховати загиблих планується протягом найближчого тижня – до поминальних днів.

"Це наша спільна біда. І це наше завдання – зробити так, щоб кожен невинно убієний був ідентифікований і похований належним чином", - підсумував він.