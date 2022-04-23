За добу харківські рятувальники 23 рази виїжджали на пожежі, спричинені ворожими обстрілами, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, 26 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 23 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області у фейсбуці.

"Пожежі сталися: у Київському (7), Індустріальному (3) та Московському (4) районах міста Харкова, а також Харківському (4), Чугуївському (2) та Ізюмському (3) районах області", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у смт Коротичі рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні будівлі та 4 вантажні автомобілі на площі близько 500 кв. У гасінні були задіяні 13 одиниць техніки та 80 осіб особового складу ДСНС. На місці пожежі 1 особа загинула та 6 постраждали.

Увечері в Київському районі Харкова сталася пожежа у житловій 12-поверхівці. Горіло одразу 2 квартири на одинадцятому поверсі. Площа пожежі становила 50 кв. На місці події працювали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 фахівців особового складу ДСНС. Через півтори години вогонь вдалося втихомирити.

Крім того, рятувальники виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах, приватному секторі та на об'єктах, що сталися з причин, не пов'язаних із обстрілами, 1 раз на розбір завалів та 4 рази на допомогу населенню.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 34 виїзди на знешкодження боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

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