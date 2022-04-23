Окупанти закінчують перегрупування військ і готуються до масштабного наступу у Донецькому операційному районі, - ГУР
Російська армія на сьогодні закінчує перегрупування військ та намагається визначити найбільш вразливі місця ЗС України, щоб почати широкомасштабний наступ у Донецькому операційному районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив у ефірі національного телемарафону.
"Противник закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, противник зараз по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця Збройних Сил України для того, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі", – зазначив Вадим Скібіцький.
Щодо повідомлень про нібито рішення окупантів припинити штурм "Азовсталі" у Маріуполі, представник ГУР МО України зазначив, що, за даними воєнної розвідки, російське керівництво, як завжди, говорить неправду.
"За даними Головного управління розвідки, як завжди, російське керівництво говорить неправду. Так, дійсно, вони можуть відмовитись від широкомасштабного штурму саме цього об’єкта, але, за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, планують залучити інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ саме на завод "Азовсталь" для того, щоб знищити наш спротив", – прокоментував представник ГУР МО України.
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@m170261m
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10 год
Ходять слухи, що інститут, що випадково учора згорів в рашці, займався розробкою іскандерів, а хімзавод, що також випадково учора горів в Івановській області, випадково виявився виробником палива для цих же іскандерів. Ось такий неймовірний ланцюжок випадковостей в мордорі)
А возможно,что по всей Срацеи на 9 мая такие случаи массово возникнут?
Хто зна скільки там чого було вкрадено.
Корупція наше Фсьо.
Цікаво.. Навіщо таке проголошувати заздалегідь ? В когось язик чешеться задля рейтингів ?
Виходить радник секретарки і починає видавати інформацію, ніби він всією операцією керує. СМІШНО І ТОШНО.
Что такое "стратегическая дезинформация" погугли, прежде чем про "зраду" истерить в каждом комменте.
Контрнаступ, якого не буде? Круто дезинформували.
Ви тут майже кожного дня заявляєте про необхідність звільняти Україну від загарбників, Вас нарешті почули) і почали готувати наступ, а Вам все не так, все одно суцільна зрада.
СМІШНО І ТОШНО.
Скоро подтянется тяжёлая артиллерия от наших партнёров и ....кацапы сразу, без напряга, попадут на небеса !
И даже не устанут.....
если мы горим, то должны и они гореть, каждую минуту долбить их тылы и всю военную инфу, в чем проблема, чего мы ждём? Ау, проснись главнокомандующий😡