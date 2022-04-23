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Окупанти закінчують перегрупування військ і готуються до масштабного наступу у Донецькому операційному районі, - ГУР

розвідка

Російська армія на сьогодні закінчує перегрупування військ та намагається визначити найбільш вразливі місця ЗС України, щоб почати широкомасштабний наступ у Донецькому операційному районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив у ефірі національного телемарафону.

"Противник закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, противник зараз по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця Збройних Сил України для того, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі", – зазначив Вадим Скібіцький.

Щодо повідомлень про нібито рішення окупантів припинити штурм "Азовсталі" у Маріуполі, представник ГУР МО України зазначив, що, за даними воєнної розвідки, російське керівництво, як завжди, говорить неправду.

"За даними Головного управління розвідки, як завжди, російське керівництво говорить неправду. Так, дійсно, вони можуть відмовитись від широкомасштабного штурму саме цього об’єкта, але, за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, планують залучити інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ саме на завод "Азовсталь" для того, щоб знищити наш спротив", – прокоментував представник ГУР МО України.

Також читайте: Успішні контратаки ЗСУ не дають росіянам просуватися. Повітряні сили РФ не контролюють небо в жодній з областей України, - розвідка Великої Британії

армія рф (17468) розвідка (3866) Донецька область (8522) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+30
Джордж Орвелл
@m170261m
·
10 год
Ходять слухи, що інститут, що випадково учора згорів в рашці, займався розробкою іскандерів, а хімзавод, що також випадково учора горів в Івановській області, випадково виявився виробником палива для цих же іскандерів. Ось такий неймовірний ланцюжок випадковостей в мордорі)
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23.04.2022 09:37
+29
Подоляк заявив, що то ми готуємось до наступу.
Цікаво.. Навіщо таке проголошувати заздалегідь ? В когось язик чешеться задля рейтингів ?
Виходить радник секретарки і починає видавати інформацію, ніби він всією операцією керує. СМІШНО І ТОШНО.
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23.04.2022 09:39
+24
Боже, поможи нашим захисникам
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23.04.2022 09:36
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Боже, поможи нашим захисникам
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23.04.2022 09:36 Відповісти
Джордж Орвелл
@m170261m
·
10 год
Ходять слухи, що інститут, що випадково учора згорів в рашці, займався розробкою іскандерів, а хімзавод, що також випадково учора горів в Івановській області, випадково виявився виробником палива для цих же іскандерів. Ось такий неймовірний ланцюжок випадковостей в мордорі)
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23.04.2022 09:37 Відповісти
Пані Ксенія .я вчора подавав цю інформацію,навіть з фото..Ви мене не любите?
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23.04.2022 10:25 Відповісти
Кака бяда,осторожней надо с реактивами обращаться, технику пожарной безопасности соблюдать.
А возможно,что по всей Срацеи на 9 мая такие случаи массово возникнут?
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23.04.2022 10:57 Відповісти
Фішка в тому, що кацапи самі могли спалити те все перед перевіркою.
Хто зна скільки там чого було вкрадено.
Корупція наше Фсьо.
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23.04.2022 18:27 Відповісти
Подоляк заявив, що то ми готуємось до наступу.
Цікаво.. Навіщо таке проголошувати заздалегідь ? В когось язик чешеться задля рейтингів ?
Виходить радник секретарки і починає видавати інформацію, ніби він всією операцією керує. СМІШНО І ТОШНО.
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23.04.2022 09:39 Відповісти
А головой подумать? Не, не вариант?
Что такое "стратегическая дезинформация" погугли, прежде чем про "зраду" истерить в каждом комменте.
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23.04.2022 09:53 Відповісти
В чому полягає, в даному, конкретному, випадку "стратегія дезинформації"?
Контрнаступ, якого не буде? Круто дезинформували.
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23.04.2022 11:06 Відповісти
Тут питання, кого подоляк вважає "ми"?
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23.04.2022 10:05 Відповісти
Дуже цікаво, виходить що якби цього не сказав Подоляк, то ніхто б і не знав що ми готуємось до наступу? Яким ідіотом треба бути щоб вважати що Україна не готує наступ?
Ви тут майже кожного дня заявляєте про необхідність звільняти Україну від загарбників, Вас нарешті почули) і почали готувати наступ, а Вам все не так, все одно суцільна зрада.
СМІШНО І ТОШНО.
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23.04.2022 10:19 Відповісти
Тошно від твоїх тупих вісерів.
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23.04.2022 10:26 Відповісти
Правда завжди гіркіша за солодку брехню.
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23.04.2022 11:45 Відповісти
таблеточек попей...
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23.04.2022 12:39 Відповісти
я вважаю, що у руССліків їх іпала порозриває.

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23.04.2022 09:40 Відповісти
генералы РФ осознавшие поражение, готовятся к спец.операции по смене пола
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23.04.2022 12:53 Відповісти
тришкин кафтан
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23.04.2022 09:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=phiRdDvQxnE
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23.04.2022 09:43 Відповісти
на марафоні сказав? ааа
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23.04.2022 09:44 Відповісти
Пусть рашисты не торопятся !
Скоро подтянется тяжёлая артиллерия от наших партнёров и ....кацапы сразу, без напряга, попадут на небеса !
И даже не устанут.....
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23.04.2022 09:45 Відповісти
Хм...
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23.04.2022 10:28 Відповісти
Готовятся к масштабной утилизации. А танкисты даже не знают что такое Джавелин.
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23.04.2022 09:57 Відповісти
Нужно из опередить и начать наступление, так как к обороне они не готовы, то бросят все полготовленые боеприпасы и быстро ретирубтся с поля боя!
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23.04.2022 09:57 Відповісти
Розкажу вам про один випадок "перегрупування і підготовки до масштабного наступу". То було давно, ще за СРСР. На Діксоні стояв авіаційний полк. Згідно з нормами льотчики мали отримувати свіже молоко. Для цієї мети в це селище під час навігації привезли стадо корів. Все було добре, корови регулярно давали молоко, льотчики його споживали, командування було задоволене. Однак, в якийсь момент, корови почались зриватись, атакувати обслугу, надої різко зменшились. Виявляється, корови вимагали бика .... Літуни - народ кмітливий, вирішили привезти бика з Архангельська в бомбардувальнику. Завдання було виконане. Передислокація для масштабної атаки була завершена. Однак, виявився один ньюанс. Бик так злякався під час перельоту, що став імпотентом.
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23.04.2022 09:58 Відповісти
" щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх" - а зараз то що на Сході і півдні?
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23.04.2022 10:12 Відповісти
Война с Россией может длиться, по меньшей мере, еще несколько месяцев. При этом важно, чтобы политики не подписывали никаких промежуточных договоренностей, которые могут расцениваться как "Минск-3".Об этом в интервью изданию https://gordonua.com/news/war/zhdanov-dumaju-vojna-kak-minimum-eshche-na-neskolko-mesjatsev-no-ne-daj-bog-nam-podpisat-kakoe-to-promezhutochnoe-soglashenie-1605871.html "ГОРДОН" сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он считает, что сейчас Украины имеет шанс восстановить территориальную целостность. По его словам, в ходе контрнаступления ЗСУ могут вернуть Донбасс и Крым."Но, опять же, вспоминаю политиков незлым, тихим словом... Не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение типа мирного договора. С русскими можно подписывать только капитуляцию - или они, или мы. Иначе это будет "Минск-3", и мы отложим эту войну еще на пару лет", - подчеркивает эксперт.
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23.04.2022 10:48 Відповісти
Вы затрахали уже своей стратегией! Каждый день наступ готовится,давно начался,уже остановился , контрнаступ и прочие бредни в стиле жареных жёлтых сенсаций.Журналюги и иксперды истребляют сознание украинцев,запутывают их своим спамом,чтоб подзаработать деньжат.Бутусову позор!
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23.04.2022 11:07 Відповісти
а люся рассказывает нам, шо супер-наступление уже 4 дня как идет...
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23.04.2022 16:03 Відповісти
Ну мы это прочитали, а почему мы разрешаем им собирать силы и готовиться до наступ, почему мы не обстреливаем и не уничтожаем ихние скопления и технику, назовём это предупреждающими ударами, если они обстреливаются наши города, так где ответ с нашей стороны, что за хрень?😡
если мы горим, то должны и они гореть, каждую минуту долбить их тылы и всю военную инфу, в чем проблема, чего мы ждём? Ау, проснись главнокомандующий😡
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23.04.2022 16:37 Відповісти
В травні 1942 року в цих місцях теж натужно наступали, Левітан (тодішній Арестович) так само віщував кінець, а оборонці (вермахт) через два тижні дали підзад і з 200000 встигли добігти до Севдонця тільки 26 000.
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23.04.2022 19:16 Відповісти
 
 