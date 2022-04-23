ПТРК Milan і гаубиці M109: Бельгія вирішила передати Україні нову партію зброї

Бельгійський уряд вирішив продовжити постачання зброї до України.

Про це повідомило місцеве видання VRT News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Мова йде про протитанкові ракетні комплекси та, можливо, самохідні артилерійські установки.

"Досі постачання Бельгії в Україну містили лише невеликі предмети: боєприпаси, шоломи, бронежилети та стрілецьку зброю. Але після того, як бойові дії на сході України посилилися, відразу кілька країн, включно з США, Канадою, Великою Британією та Нідерландами пообіцяли постачати важке озброєння. Бельгія зараз іде їхніми слідами", – йдеться в публікації.

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Видання не вказує, яку саме зброю збирається передати Україні Бельгія, але, за даними Le Soir, це мають бути ПТРК Milan, а також гаубиці M109 натівського калібру, які для початку потрібно буде викупити в однієї з місцевих компаній.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо відмовився коментувати тип зброї, яку країна збирається передати Україні, та умови її постачання. Він оцінив загальну бельгійську військову допомогу Україні в 76 млн євро.