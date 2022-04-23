Україна негайно потребує сучасної зброї, щоб захиститися від звірств армії РФ, - постпред США при ОБСЄ Карпентер

Україна гостро потребує сучасної зброї та боєприпасів для того, щоб мати можливість успішно протистояти російській агресії та захистити своїх громадян від звірств, схожих на ті, що були в Бучі, Гостомелі та Бородянці.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кремль відкрито заявив про свій намір захопити схід України, і події на місцях не залишають сумнівів у тому, що ми є свідками початкових етапів масованого наступу російських військ на Донбасі", - сказав Карпентер під час спецзасідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

За його словами, наразі все вказує на те, що "динаміка поля бою скоро переміститься з ближнього бою на дальній вогонь, де вирішальне значення матимуть артилерія та реактивні системи залпового вогню".

"Україна гостро потребує сучасної зброї та боєприпасів, щоб захистити себе на цій новій і смертоносній фазі конфлікту. Вона потребує цієї зброї та боєприпасів зараз, так швидко, як тільки ми зможемо їх туди доставити. Не довгострокові контракти на закупівлю зброї, а негайне надання передових можливостей для захисту свого цивільного населення від жахів цієї війни. Якщо колись і був час активізувати нашу підтримку Україні, то зараз", - наголосив постпред США.

Він уточнив, що війна між Україною та Росією - це війна за суверенітет проти поневолення, за незалежність проти імперіалізму, за принципи міжнародного права проти грубої сили хижої держави.

"Ми маємо діяти швидко, разом, щоб негайно надати Україні можливості для захисту свого цивільного населення від жахів цієї війни - від звірств, схожих на ті, що були в Бучі, Гостомелі та Бородянці", - зазначив Карпентер.

Дипломат також заявив, що "ставки високі" не лише для України, а й для інших країн.

"Перед нами стоїть завдання - бути на висоті та надати Україні необхідні можливості. Ставки високі для України і для всіх нас. Я закликаю всіх нас, присутніх тут сьогодні, закликати наші власні уряди активізуватися та діяти. Не можна гаяти час", - підсумував Карпентер.