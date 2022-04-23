Військові РФ взяли в полон співробітників моніторингової місії ОБСЄ на сході України, - представник Великої Британії Браун
Російські окупанти на сході України погрожують персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а російські військові взяли співробітників СММ в полон.
Про це на вчорашньому засіданні заявила заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ Дейрдре Браун, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми отримали тривожні повідомлення про те, що довірені особи Росії на Донбасі погрожують персоналу Місії, техніці та приміщенням, а також про те, що російські війська взяли в полон співробітників СММ. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці загрози Місії та її відданому персоналу. Ми закликаємо звільнити співробітників СММ, а також усіх затриманих Росією українців", - сказала Браун.
Вона наголосила на постійному поширенні кремлем брехні та дезінформації щодо ситуації в Україні та невідворотності кари за злочинні діяння Росії.
"Давайте прояснимо: світ бачить брехню кремля. Справжній масштаб дій Росії в Маріуполі та на решті території України ще не розкритий, але не слід сумніватися, що покарання за ці та майбутні порушення зобов’язань Росії за міжнародними законами, які вони вільно підписали, настане", - сказала Браун.
Заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ наголосила, що Британія продовжить допомагати Україні, вже збільшивши військову підтримку летальною та нелетальною зброєю до 450 млн фунтів стерлінгів.
"Україна бореться за право своїх громадян жити мирно на своїй території. Велика Британія підтримує Україну і завжди буде захищати право Українського народу вибирати свою долю", - сказала Браун.
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