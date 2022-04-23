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Військові РФ взяли в полон співробітників моніторингової місії ОБСЄ на сході України, - представник Великої Британії Браун

обсє

Російські окупанти на сході України погрожують персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а російські військові взяли співробітників СММ в полон.

Про це на вчорашньому засіданні заявила заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ Дейрдре Браун, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали тривожні повідомлення про те, що довірені особи Росії на Донбасі погрожують персоналу Місії, техніці та приміщенням, а також про те, що російські війська взяли в полон співробітників СММ. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці загрози Місії та її відданому персоналу. Ми закликаємо звільнити співробітників СММ, а також усіх затриманих Росією українців", - сказала Браун.

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Вона наголосила на постійному поширенні кремлем брехні та дезінформації щодо ситуації в Україні та невідворотності кари за злочинні діяння Росії.

"Давайте прояснимо: світ бачить брехню кремля. Справжній масштаб дій Росії в Маріуполі та на решті території України ще не розкритий, але не слід сумніватися, що покарання за ці та майбутні порушення зобов’язань Росії за міжнародними законами, які вони вільно підписали, настане", - сказала Браун.

Заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ наголосила, що Британія продовжить допомагати Україні, вже збільшивши військову підтримку летальною та нелетальною зброєю до 450 млн фунтів стерлінгів.

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"Україна бореться за право своїх громадян жити мирно на своїй території. Велика Британія підтримує Україну і завжди буде захищати право Українського народу вибирати свою долю", - сказала Браун.

Автор: 

армія рф (17468) Велика Британія (5602) спостерігач (397) ОБСЄ (3507) полон (1566) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+19
молодці шо взяли в полон..ще б трохи покатували ОБСЄ ..було б чудово бо вони з 2014 року нічого не бачать нічого не чують
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23.04.2022 10:11
+14
Европа глубочайшую озабоченность уже выразила или газ нужнее?
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23.04.2022 09:55
+13
беда, 8 лет не видели росийских военных на Донбассе и тут на тебе
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23.04.2022 10:46
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Европа глубочайшую озабоченность уже выразила или газ нужнее?
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23.04.2022 09:55 Відповісти
молодці шо взяли в полон..ще б трохи покатували ОБСЄ ..було б чудово бо вони з 2014 року нічого не бачать нічого не чують
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23.04.2022 10:11 Відповісти
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23.04.2022 10:24 Відповісти
Вони все бачать, все чують і все відображають у своїх звітах. Але, якщо вони просять орків представитись, або показати документи, а їх посилають на три веселих букви, вони нічого вдіяти не можуть, такий у них мандат.
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23.04.2022 12:16 Відповісти
це ті самі співробітники, які з рашистами в Донецьку бухали весь цей час? чи нормальні?
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23.04.2022 10:18 Відповісти
Напевно, друга чи надцята ротація. Стільки часу пиячити не витримає ні один європеєць.
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23.04.2022 10:44 Відповісти
Нужно выразить озабоченность
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23.04.2022 10:20 Відповісти
Нечуване знущання над сліпоглухонімими спостерігачами з АБиСиЄ!!! Це справжній абиєсоцид!!!
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23.04.2022 10:20 Відповісти
Сподіваюсь це німці?
Тоді хай їх хоч повісять!
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23.04.2022 10:28 Відповісти
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23.04.2022 10:45 Відповісти
щоб не українці...
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23.04.2022 10:50 Відповісти
взяли в полон наводчиків ОБСЄ,котрі подавали неправильні координати
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23.04.2022 10:39 Відповісти
беда, 8 лет не видели росийских военных на Донбассе и тут на тебе
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23.04.2022 10:46 Відповісти
Мы очень обеспокоены жестокой расправой над представителями ОБСЕ и готовы применить зубодробительные санкции по отношению к российским заклёпкам
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23.04.2022 10:54 Відповісти
"найрішучишім чином засуджуємо"...🤣🤣🤣🤣
Я такого ще не чув...
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23.04.2022 10:58 Відповісти
А сотрудники ОБСЕ это заметили?
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23.04.2022 11:12 Відповісти
Так ОБСЕ вроде вывела своих сотрудников из Украины и об этом объявила месяц назад
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23.04.2022 11:13 Відповісти
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объявила об эвакуации последней группы специальной мониторинговой миссии (СММ) с территории Украины из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности. Миссия работала в стране с 2014 года, в ее задачи входило беспристрастно наблюдать за ситуацией и способствовать примирению сторон конфликта. Но генсек ОБСЕ Хельга Шмидт приняла решение: Украину временно покидают сотрудники всех международных миссий организации. К настоящему моменту из членов СММ ОБСЕ там оставались только глава Яшар Халит Чевик и команда высшего руководства.. Они отказывались уезжать до тех пор, пока не эвакуируются все сотрудники.
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23.04.2022 11:15 Відповісти
https://www.vesti.ru/article/2685925
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23.04.2022 11:18 Відповісти
представители ОБСЕ не видят русских военных

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23.04.2022 12:44 Відповісти
 
 