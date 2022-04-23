Військові РФ взяли в полон співробітників моніторингової місії ОБСЄ на сході України, - представник Великої Британії Браун

Російські окупанти на сході України погрожують персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а російські військові взяли співробітників СММ в полон.

Про це на вчорашньому засіданні заявила заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ Дейрдре Браун, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали тривожні повідомлення про те, що довірені особи Росії на Донбасі погрожують персоналу Місії, техніці та приміщенням, а також про те, що російські війська взяли в полон співробітників СММ. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці загрози Місії та її відданому персоналу. Ми закликаємо звільнити співробітників СММ, а також усіх затриманих Росією українців", - сказала Браун.

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Вона наголосила на постійному поширенні кремлем брехні та дезінформації щодо ситуації в Україні та невідворотності кари за злочинні діяння Росії.

"Давайте прояснимо: світ бачить брехню кремля. Справжній масштаб дій Росії в Маріуполі та на решті території України ще не розкритий, але не слід сумніватися, що покарання за ці та майбутні порушення зобов’язань Росії за міжнародними законами, які вони вільно підписали, настане", - сказала Браун.

Заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ наголосила, що Британія продовжить допомагати Україні, вже збільшивши військову підтримку летальною та нелетальною зброєю до 450 млн фунтів стерлінгів.

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"Україна бореться за право своїх громадян жити мирно на своїй території. Велика Британія підтримує Україну і завжди буде захищати право Українського народу вибирати свою долю", - сказала Браун.