Зафіксовано щонайменше 162 атаки на медзаклади в Україні з моменту вторгнення РФ, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про щонайменше 162 атаки на медичні заклади в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на новий звіт ВООЗ про ситуацію в Україні.

Зауважимо, що цей аналіз охоплює період з 24 лютого по 20 квітня.

"Напади на медичні установи (у тому числі на медичні установи, транспорт, персонал, пацієнтів, предмети постачання і склади) тривають: з 23 лютого по 20 квітня 2022 року зареєстровано 162 напади, в результаті яких 52 людини зазнали поранень і 73 людини загинули", - йдеться в публікації.

Також ВООЗ звернули увагу, що такі атаки позбавляють громадян терміново необхідної допомоги, а також "наражають на небезпеку постачальників медичних послуг і підривають системи охорони здоров'я".

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