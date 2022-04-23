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Зафіксовано щонайменше 162 атаки на медзаклади в Україні з моменту вторгнення РФ, - ВООЗ

маріуполь,лікарня

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про щонайменше 162 атаки на медичні заклади в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на новий звіт ВООЗ про ситуацію в Україні.

Зауважимо, що цей аналіз охоплює період з 24 лютого по 20 квітня.

"Напади на медичні установи (у тому числі на медичні установи, транспорт, персонал, пацієнтів, предмети постачання і склади) тривають: з 23 лютого по 20 квітня 2022 року зареєстровано 162 напади, в результаті яких 52 людини зазнали поранень і 73 людини загинули", - йдеться в публікації.

Також ВООЗ звернули увагу, що такі атаки позбавляють громадян терміново необхідної допомоги, а також "наражають на небезпеку постачальників медичних послуг і підривають системи охорони здоров'я".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три тижні війни російські окупанти атакували 43 українські лікарні, - ВООЗ

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лікарня (1361) ВООЗ (770) медицина (2126)


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І хто ж, за словами ублюдочно-корумпрваної ВООЗ, здійснює ці "атаки"?
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23.04.2022 10:07 Відповісти
Мабуть, сліпоглухоніме ВООЗ має на увазі "високоенергетичні об'єкти, які проникли на територію постачальників меличних послуг та заглибились всередину пацієнтів і медперсоналу". Але це неточно. Треба скликати засідання, висловити стурбованість, і висрати імпотентну резолюцію із закликом про примирення до "сторін конфлікту"
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23.04.2022 10:16 Відповісти
 
 