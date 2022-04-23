Ворог вивів з кримської бази у Чорне море чотири субмарини, озброєні крилатими ракетами "Калібр", - Братчук. ВIДЕО
Російські загарбники в ніч на 23 квітня не обстрілювали Одесу, але вивели з кримської бази у відкрите море чотири підводні човни, спроможні запускати крилаті ракети з глибини до 50 метрів. Тому ймовірність ракетних ударів з моря доволі висока.
Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч пройшла в Одесі та області без обстрілів, хоч і з сигналами повітряної тривоги. Сили оборони надійно контролюють ситуацію, а також здійснюють контрдиверсійну роботу… Знаємо, що ворог вивів на патрулювання в Чорне море чотири субмарини, озброєні крилатими ракетами типу "Калібр". Тому ймовірність завдання ракетних ударів залишається високою", - зазначив Братчук.
Речник ОВА також нагадав, що в регіоні триває контрдиверсійна операція.
Братчук також закликав жителів області дотримуватись 23-24 квітня, під час зустрічі Великодня - з чистими помислами та молитвами за нашу перемогу – вимог повітряної безпеки і комендантської години.
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Так, під час переходу патрульного корабля проекту 22460 "Расул Гамзатов" внутрішніми водними шляхами (Волго-Донський канал) з акваторії Каспійського в Азовське море, для посилення морського угруповання окупантів, буксир, який забезпечував перехід даного ПСКР, пошкодив елементи гвинто-кермової групи корабля.
Таким чином, корабель знаходиться на безславній якірній стоянці в порту Азов (Ростовська область). https://t.me/operativnoZSU/20605 https://t.me/operativnoZSU/20605
(раніше це "добро" у нас навіть робилося.)
А вони, бідолаги - дизельні їм треба спливати і заряджати акумулятори для підводного ходу. Ото ж вночі на фоні холодного моря стоїть, або повільно рухається тепленька металева ціль, що викриває себе за цілою низкою ознак . . .
"Ростов-на-Дону" та інші субмарини орди класу "Варшав'янка" озброєні ракетами "Калібр", які регулярно прилітають по українській території.
Топити підводні човни ЗСУ поки не можуть, оскільки ракети запускаються з глибини 50 метрів.
Але військові експерти зазначають, що для перезарядки підводні човни змушені тривалий час стояти в портах (Севастополь, Новороссійськ) у надводному положенні. https://t.me/operativnoZSU/20575
Об этом в интервью изданию https://gordonua.com/news/war/zhdanov-dumaju-vojna-kak-minimum-eshche-na-neskolko-mesjatsev-no-ne-daj-bog-nam-podpisat-kakoe-to-promezhutochnoe-soglashenie-1605871.html "ГОРДОН" сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он считает, что сейчас Украины имеет шанс восстановить территориальную целостность. По его словам, в ходе контрнаступления ЗСУ могут вернуть Донбасс и Крым.
"Но, опять же, вспоминаю политиков незлым, тихим словом... Не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение типа мирного договора. С русскими можно подписывать только капитуляцию - или они, или мы. Иначе это будет "Минск-3", и мы отложим эту войну еще на пару лет", - подчеркивает эксперт.
По жилым домам они с них точно ради развлечения стрелять не будут.
А смеялись когда дельфинов в Америке на такие случаи тренировали
За то у нас дороги с Белгородского битума есть
выделили,а занимаются они явно не работой.
Отож и та армия от трусов до умения с техникой обращаться-ничего своего не имеет.
Но Сивоха в приоритете
хотіла захопити острів Тузла. Пан Кучма тоді якось зализав
цю проблему. І ми заспокоїлися! Ми напрочуд не бажаємо
робити висновки з історії,на жаль.
(по всему дну)
Ну так за кожну випущену крилату ракету з субмарини - топити один корабль.
Хотели как лучше, а выйдет, как всегда.
ППО в повну готовність. Звісно, біло б краще доповнити чорне море цими експонатами попри москву, але треба мати чим...