УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8512 відвідувачів онлайн
Новини Війна
34 011 84

Ворог вивів з кримської бази у Чорне море чотири субмарини, озброєні крилатими ракетами "Калібр", - Братчук. ВIДЕО

Російські загарбники в ніч на 23 квітня не обстрілювали Одесу, але вивели з кримської бази у відкрите море чотири підводні човни, спроможні запускати крилаті ракети з глибини до 50 метрів. Тому ймовірність ракетних ударів з моря доволі висока.

Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч пройшла в Одесі та області без обстрілів, хоч і з сигналами повітряної тривоги. Сили оборони надійно контролюють ситуацію, а також здійснюють контрдиверсійну роботу… Знаємо, що ворог вивів на патрулювання в Чорне море чотири субмарини, озброєні крилатими ракетами типу "Калібр". Тому ймовірність завдання ракетних ударів залишається високою", - зазначив Братчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ використовує підводні човни для ракетних ударів по Україні, - Братчук

Речник ОВА також нагадав, що в регіоні триває контрдиверсійна операція.

Братчук також закликав жителів області дотримуватись 23-24 квітня, під час зустрічі Великодня - з чистими помислами та молитвами за нашу перемогу – вимог повітряної безпеки і комендантської години.

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28596) підводний човен (86) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1669) Братчук Сергій (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+65
показати весь коментар
23.04.2022 10:13
+53
На святые праздники у рашистов всегда обострение как у чертей на святую воду
показати весь коментар
23.04.2022 10:03
+51
показати весь коментар
23.04.2022 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все? "страшные" ништяки у кацапа на исходе?
показати весь коментар
23.04.2022 10:02 Відповісти
На святые праздники у рашистов всегда обострение как у чертей на святую воду
показати весь коментар
23.04.2022 10:03 Відповісти
Пора долбать кримський міст !!! Вони інакше не вгамуютс
показати весь коментар
23.04.2022 10:03 Відповісти
Треба, але треба це зробити з 8 на 9 Травня щоб ***** прямо на червоній площі повісилося
показати весь коментар
23.04.2022 14:51 Відповісти
не обов"язково, ми ж не фетішисти щоб з датами носитися, головне зробити якісно і вчасно, і най там хоч всі повісяться.
показати весь коментар
23.04.2022 15:37 Відповісти
Проти субмарин у нас зброї немає
показати весь коментар
23.04.2022 10:06 Відповісти
Кацапский дебилизм и распи#дяйство никто не отменял. Будем надеяться на "она утонула" как "Курск"
показати весь коментар
23.04.2022 10:24 Відповісти
Будемо сподіватись, що цапські субмарини зіштовхнуться і взаємно здетонують.
показати весь коментар
23.04.2022 11:13 Відповісти
Російські окупанти втратили ще один корабель

Так, під час переходу патрульного корабля проекту 22460 "Расул Гамзатов" внутрішніми водними шляхами (Волго-Донський канал) з акваторії Каспійського в Азовське море, для посилення морського угруповання окупантів, буксир, який забезпечував перехід даного ПСКР, пошкодив елементи гвинто-кермової групи корабля.

Таким чином, корабель знаходиться на безславній якірній стоянці в порту Азов (Ростовська область). https://t.me/operativnoZSU/20605 https://t.me/operativnoZSU/20605

показати весь коментар
23.04.2022 13:59 Відповісти
цілком можливий варіант , як і з на віки вічні втопленим коритом "москва" немає в нас ,а в України було .
показати весь коментар
23.04.2022 10:27 Відповісти
Взяти чи купити декілька глибинних бомб і скинути з дрона чи літака на їх розташування.
(раніше це "добро" у нас навіть робилося.)
показати весь коментар
23.04.2022 11:11 Відповісти
Мені здається, що це можливо. Для цього є дрони-камікадзе при заході чи виході з бухти, а також думаю є інженерне мислення, щоб завалити хочаби одну дуру на глибині.
показати весь коментар
23.04.2022 18:13 Відповісти
Це у вас немає...... розуму.
показати весь коментар
23.04.2022 11:41 Відповісти
За кожну випущену ракету з субмарини топити один наводний корабль
показати весь коментар
23.04.2022 12:11 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2022 10:08 Відповісти
Расейская подводная лодка разрушает все законы физики и всленной - ГОВНО КОТОРОЕ ТОНЕТ!!!
показати весь коментар
23.04.2022 10:10 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2022 10:13 Відповісти
Дуже боляче дивитися...
показати весь коментар
23.04.2022 10:27 Відповісти
😰
показати весь коментар
23.04.2022 12:38 Відповісти
Калибры по 7-8 млн долларов штучка.Кацапы их экономят
показати весь коментар
23.04.2022 10:22 Відповісти
У нас еще много туалетов на отшибе и заброшенных ферм в степи.
показати весь коментар
23.04.2022 10:39 Відповісти
Британский флот фашистский кригсмарине в то время фигачил, а сейчас у них всяких технологичных прибамбасов должно быть намного больше, могут поделиться с Украиной. Бриты точно знают толк в морских дела
показати весь коментар
23.04.2022 10:23 Відповісти
Фактично британці все крінгсмаріне і потопили, не враз і не раптом, а поступово. Ці кацапські підлодки теж дизельні, їм потрібно підійматися на поверхню. "Байрактар" їм в бік.
показати весь коментар
23.04.2022 16:29 Відповісти
Блін, як їх знищити ?
показати весь коментар
23.04.2022 10:26 Відповісти
Ні ху₴ собі- спецОперація! Прям заграла новими фарбами., що будемо просити у закордонних друзів тепер?
показати весь коментар
23.04.2022 10:29 Відповісти
Глибинні бомби. Скидуються з літака.
показати весь коментар
23.04.2022 11:58 Відповісти
Глибинні бомби. Скидуються з літака
показати весь коментар
23.04.2022 11:58 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2022 10:42 Відповісти
Головне, що Турція вже не випустить ці човни із Чорного моря.
А вони, бідолаги - дизельні їм треба спливати і заряджати акумулятори для підводного ходу. Ото ж вночі на фоні холодного моря стоїть, або повільно рухається тепленька металева ціль, що викриває себе за цілою низкою ознак . . .
показати весь коментар
23.04.2022 10:44 Відповісти
отже, оголошується полювання на "варшавянки" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_877_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%81%C2%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_877_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%81%C2%BB

показати весь коментар
23.04.2022 11:17 Відповісти
в Чорному морі з них - Б-871 "Алроса" (була на вічному ремонті, з 1988), Б-261 "Новороссийск" (2010), Б-237 "Ростов-на-Дону" (2011), Б-262 "Старый Оскол" (2012), Б-265 "Краснодар" (2014), Б-268 "Великий Новгород" (2014), Б-271 "Колпино" (2014)
показати весь коментар
23.04.2022 11:26 Відповісти
нам би пару літачків-торпедоносців зараз

"Ростов-на-Дону" та інші субмарини орди класу "Варшав'янка" озброєні ракетами "Калібр", які регулярно прилітають по українській території.

Топити підводні човни ЗСУ поки не можуть, оскільки ракети запускаються з глибини 50 метрів.

Але військові експерти зазначають, що для перезарядки підводні човни змушені тривалий час стояти в портах (Севастополь, Новороссійськ) у надводному положенні. https://t.me/operativnoZSU/20575
показати весь коментар
23.04.2022 12:44 Відповісти
Це вже наші законні цілі. Якщо вони з них по нам ракети випускають.
показати весь коментар
23.04.2022 12:15 Відповісти
Война с Россией может длиться, по меньшей мере, еще несколько месяцев. При этом важно, чтобы политики не подписывали никаких промежуточных договоренностей, которые могут расцениваться как "Минск-3".

Об этом в интервью изданию https://gordonua.com/news/war/zhdanov-dumaju-vojna-kak-minimum-eshche-na-neskolko-mesjatsev-no-ne-daj-bog-nam-podpisat-kakoe-to-promezhutochnoe-soglashenie-1605871.html "ГОРДОН" сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он считает, что сейчас Украины имеет шанс восстановить территориальную целостность. По его словам, в ходе контрнаступления ЗСУ могут вернуть Донбасс и Крым.

"Но, опять же, вспоминаю политиков незлым, тихим словом... Не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение типа мирного договора. С русскими можно подписывать только капитуляцию - или они, или мы. Иначе это будет "Минск-3", и мы отложим эту войну еще на пару лет", - подчеркивает эксперт.
показати весь коментар
23.04.2022 10:45 Відповісти
Щоб ви суки не дішли, а пливли як гімно в ополонці
показати весь коментар
23.04.2022 10:46 Відповісти
Эти сами скоро утонут или не всплывут.
показати весь коментар
23.04.2022 10:49 Відповісти
Підводні човни проти купки хахлов-нациздів - це дуже дієва зброя. Зараз усі злякаються та здадуться у полон, а ***** проведе парад деньпапєди вже не у Києві, а на Деребасівській.
показати весь коментар
23.04.2022 10:50 Відповісти
Калибр стоит 6,5 млн долл штука
По жилым домам они с них точно ради развлечения стрелять не будут.
А смеялись когда дельфинов в Америке на такие случаи тренировали
За то у нас дороги с Белгородского битума есть
показати весь коментар
23.04.2022 11:04 Відповісти
До речі, у колишньому союзі , в Очакові здається, теж цим займались...так що не тільки амери в цій темі
показати весь коментар
23.04.2022 11:48 Відповісти
Та отож шо здаеться.На бумаге деньги
выделили,а занимаются они явно не работой.
Отож и та армия от трусов до умения с техникой обращаться-ничего своего не имеет.
показати весь коментар
23.04.2022 12:44 Відповісти
Шаляпин рассказывал художнику Коровину: "Меня обязали выступить сегодня перед "конными матросами". Скажи мне, ради Бога, что такое "конные матросы"? "Не знаю, что такое "конные матросы" - сумрачно отвечал Коровин, - но валить отсюда надо..."
показати весь коментар
23.04.2022 11:07 Відповісти
Торпеда СЭТ-72 навряд чи допоможе тут. Можливо існує щось, про що не усім відомо.
показати весь коментар
23.04.2022 11:08 Відповісти
По сути сейчас технологически легко создать подводные дроны, которые бы могли в в атономном режиме охотиться на морские цели...
Но Сивоха в приоритете
показати весь коментар
23.04.2022 11:21 Відповісти
підводний бойовий дрон
показати весь коментар
23.04.2022 11:27 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2022 11:29 Відповісти
нептун свой трезубый гарпун приготовил .адин рыкета по Украине - адын ракета по севавжопелю пуйловскому !
показати весь коментар
23.04.2022 11:31 Відповісти
У Путина одна цель сделать всё ,чтоб Зеленский не был президентом Украины и захватить Киев. Могут применить ядерное оружие с радиусом 100 км. Думаю по этому американское посольство пока не возвращается в Киев . А может и по другим причинам… У России главный враг ,это Америка … Чтобы напасть потом и на Европу ,им нужно избавится от Америки.. У старика агония, нельзя исключать и самых худших сценариев. Когда мне 1991 сказали что будет война между Украиной и Россией не верилось. Потом в 2004 второй раз не верилось .Теперь верю всему что подсказывает жизненный опыт одного Штирлица ….
показати весь коментар
23.04.2022 11:40 Відповісти
Шановний! Ви повинні були повірити в то що коли рашка
хотіла захопити острів Тузла. Пан Кучма тоді якось зализав
цю проблему. І ми заспокоїлися! Ми напрочуд не бажаємо
робити висновки з історії,на жаль.
показати весь коментар
23.04.2022 12:41 Відповісти
"У Путина одна цель сделать всё ,чтоб Зеленский не был президентом Украины" - значит ***** такой же дурачок как и ты Вы оба видимо думаете что Украина сразу развалится, если в бункере под Банковой не станет вовочки
показати весь коментар
23.04.2022 13:49 Відповісти
"У Путина одна цель сделать всё ,чтоб Зеленский не был президентом Украины" - значит ***** такой же дурачок как и ты Вы оба видимо думаете что Украина сразу развалится, если в бункере под Банковой не станет вовочки
показати весь коментар
23.04.2022 13:50 Відповісти
це написав чи просто корисний путлерівський ідіот чи зебіл
показати весь коментар
23.04.2022 16:51 Відповісти
Це написав зебіл, щоб нарід повірив у патриотизм Володьки. Якраз пуйло і напав в той час, коли на Банковій Володя, бо коли б був серйозний Президент, то якось було би сцикотно і для Засрашки. Володя все зробив, щоб Пуйло напав, заморозивши ракетні програми, зливаючи спецоперації і розмінірувавши Кримський перешийок.
показати весь коментар
23.04.2022 18:24 Відповісти
А где наш подводный запорожец???
показати весь коментар
23.04.2022 11:43 Відповісти
Только Жигули имеем с 2019 года на Запорожье собирают,73% в курсе
показати весь коментар
23.04.2022 12:46 Відповісти
Тонули кацапські крейсери, тепер тонути будуть і кацапські підводні посудини
показати весь коментар
23.04.2022 11:44 Відповісти
Что с подводными лодками - ОНИ ПОГРУЗИЛИСЬ
(по всему дну)
показати весь коментар
23.04.2022 16:14 Відповісти
Їх можна Нептуном ще краще потипити
показати весь коментар
23.04.2022 11:46 Відповісти
Можна по ним долбануть коли вони винирюють?
показати весь коментар
23.04.2022 12:03 Відповісти
Тіпа кораблі українці можуть знищувати, які випускають крилаті ракети, то росія придумала інше - випускати крилаті ракети з підводних лодок.

Ну так за кожну випущену крилату ракету з субмарини - топити один корабль.
показати весь коментар
23.04.2022 12:06 Відповісти
Их могли вывести в прежде всего чтобы уберечь от уничтожения на базе.
Хотели как лучше, а выйдет, как всегда.
показати весь коментар
23.04.2022 12:15 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2022 12:49 Відповісти
От вам і відповідь чому москва був "один" в морі, прикривав від атак з повітря тих хто справді робить запуски по Україні.
показати весь коментар
23.04.2022 12:51 Відповісти
можливо, замінити градові боєголовки глибинними бомбами і орати приблизне розташування підводних човнів.
показати весь коментар
23.04.2022 13:07 Відповісти
Нові цілі для знищення - субмарини ворога ! Успіхів ЗСУ !
показати весь коментар
23.04.2022 13:08 Відповісти
А є гарантія, що та ракета при запуску з глибини 50 м десь не бабахне, поки не вийде з води? Навіть у кацапів такої впевненості, скоріш за все, немає.
показати весь коментар
23.04.2022 13:22 Відповісти
Треба бути в цей час ще більш обережним, бо ці човни не просто так перед святами вивели.
ППО в повну готовність. Звісно, біло б краще доповнити чорне море цими експонатами попри москву, але треба мати чим...
показати весь коментар
23.04.2022 13:35 Відповісти
А втопити цапопідорів нема чим.
показати весь коментар
23.04.2022 13:36 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2022 13:49 Відповісти
ЗАБОМБИТЕ ИХ !!!
показати весь коментар
23.04.2022 14:07 Відповісти
Щоб ті лодки не виплили наверх ніколи!
показати весь коментар
23.04.2022 14:52 Відповісти
Думаю, кацапи злякались, що корита будуть заблоковані на базі в результаті залпу Нептунів, от і вивели їх в море
показати весь коментар
23.04.2022 15:06 Відповісти
 
 