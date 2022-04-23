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Новини Війна
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Ситуація в регіонах: активні бої в Барвінковому та Попасній, ракетні обстріли Миколаєва та артобстріли Зеленодольська, - звіти ОВА

попасна

У ніч на 23 квітня окупанти обстрілювали Донеччину по всій лінії розмежування, на Харківщині та Луганщині тривали активні бої.

Про це йдеться у звітах голів ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

На Дніпропетровщині — одна нічна тривога. Артилерійські обстріли околиць Зеленодольська. Ні людей, ні будинки не зачепило. На ранок — спокійно.

Харків: вночі — тривоги, тривали артилерійські обстріли житлових районів зі східної сторони. Інтенсивні обстріли цих районів були і вдень, по Харкову за добу — 7 поранених, 2 загинули.

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По області - активні бої в Ізюмському напрямку, зокрема Барвінковому.

Луганщина: обстріли житлової інфраструктури усіх міст. Найгарячіше було в Попасній. Крім того, що в місті декілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки. Тільки за учора місцеві жителі витримали п’ять артилерійських атак ворога. Загинули 3 цивільних та 1 військовий. 1 жінку поранено.

Донеччина: вночі — обстріли по усій лінії розмежування.

На ранок повідомляють про обстріл Нью-Йорка (пошкоджено 5 житлових будинків, знеструмлений Нью-Йорк та селище Південне) і активізацію противника поблизу Мар'їнки і Новомихайлівки.

Маріуполь: блокада триває. Українські військові тримаються. Сьогодні буде чергова спроба евакуації населення із Маріуполя до Запоріжжя.

На Херсонщині окупанти продовжують обстріл населених пунктів області та запускати ракети із території окупованих сіл в бік Миколаєва та Дніпропетровщини.

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Ситуація в області — на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська: вночі лунали вибухи. За попередньою інформацією — "приліт" ракети, внаслідок якого постраждалих немає. Вибиті вікна в будинках, пошкоджені лінії електропередач.

Ситуація на території області контрольована.

Автор: 

ОДА (1629)


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Топ коментарі
+5
Це свідчить про рівень редакторів Цензору. Для них однаково, що напрямок на Барвінкове, що саме Барвінкове.
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23.04.2022 10:23
+3
Це свідчить про рівень редакторів Цензору. Для них однаково, що напрямок на Барвінкове, що саме Барвінкове.
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23.04.2022 10:25
+2
Барвінкове і напрямок на Барвінкове - не те саме.
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23.04.2022 10:59
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"активні бої в Ізюмському напрямку, зокрема Барвінковому" - вже поруч з Дніпром?!
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23.04.2022 10:16 Відповісти
Этож обл администрации там инфа от балды написана - у них помню и бои в Очеретино были хотя это рядом с Покровском. Их отчеты отдельный вид искусства. В Барвенково был вчера авиаудар
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23.04.2022 10:23 Відповісти
Я теж знайшов тільки про авіаудар.
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23.04.2022 10:38 Відповісти
Це свідчить про рівень редакторів Цензору. Для них однаково, що напрямок на Барвінкове, що саме Барвінкове.
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23.04.2022 10:23 Відповісти
Це свідчить про рівень редакторів Цензору. Для них однаково, що напрямок на Барвінкове, що саме Барвінкове.
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23.04.2022 10:25 Відповісти
Щоб двічі не додавати комент, очищайте кеш. У Windows це клавіша F5 або 'Ctrl+R'
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23.04.2022 10:58 Відповісти
Вже Барвінкове, ось і "ворог не має успіху".
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23.04.2022 10:31 Відповісти
Барвінкове і напрямок на Барвінкове - не те саме.
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23.04.2022 10:59 Відповісти
Ситуація погана..Барвінкове-Попасна. і з півдня теж наступ рашистів..тоді оточення..Надіюсь Штаб ВСУ знає що робить
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23.04.2022 10:34 Відповісти
а з півдня Зеленодольськ..а там Нікополь і далі рашисти на Кривий Ріг
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23.04.2022 10:47 Відповісти
А що Зеленодольськ? Хєр їм, а не Кривий Ріг!
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23.04.2022 11:16 Відповісти
Вже Барвінкове, "ворог не має успіху". Мрак.
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23.04.2022 10:36 Відповісти
Так удар на Барвенково (недалеко от изюма) и так планировался-чего все удивляются и наводят панику?
Это все славянское направление
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23.04.2022 10:51 Відповісти
Ну как вже. Пару тижнів як все. Да все не все.
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23.04.2022 16:54 Відповісти
 
 