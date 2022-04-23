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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,6 тис. осіб, 177 літаків, 154 гелікоптери, 854 танки і 2 205 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21,6 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно становлять: 

особового складу - близько 21600 осіб ліквідовано,

танків  - 854 од,

бойових броньованих машин  - 2205 од,

артилерійських систем  - 403 од,

РСЗВ  - 143 од,

засоби ППО  - 69 од,

літаків - 177 од,

гелікоптерів  - 154 од,

автомобільної техніки - 1543 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ  - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 182.

Спеціальна техніка  - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,6 тис. осіб, 177 літаків, 154 гелікоптери, 854 танки і 2 205 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17468) Генштаб ЗС (6610) техніка (1826) втрати (4406)


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Топ коментарі
+11
А кацапам пох. Хоть 100тыс.трупов. Не территория, а огромная мясоферма.
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23.04.2022 10:26
+11
Один аналитик правильно сказал, что за последние 1.5 года от ковида на росии почти миллион человек умерло и всем было там абсолютно пофиг... так вы думаете, что там есть дело до каких-то 20 тыс. погибших? В кацапстане человеческая жизнь вообще не имеет никакой ценности....
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23.04.2022 10:48
+9
Уничтожение ВСУ командного пункта русофашистов возле Херсона подтверждается. Зажмурено около 40 офицеров, станция РЭБ и около 10 единиц бронетехники.

* https://t.me/Sharpreview/13192 Олег Шарп
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23.04.2022 10:47
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400 орков за день. Интенсивность как в первые дни нападения.
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23.04.2022 10:26 Відповісти
В перші дні було по тисячі приблизно.
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23.04.2022 10:32 Відповісти
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23.04.2022 10:53 Відповісти
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23.04.2022 11:39 Відповісти
Если добавить раненых, то получается 1,5-2 БТГр в день. Их сейчас всего 95, включая резервные в кацапстане
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23.04.2022 11:36 Відповісти
А кацапам пох. Хоть 100тыс.трупов. Не территория, а огромная мясоферма.
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23.04.2022 10:26 Відповісти
Один аналитик правильно сказал, что за последние 1.5 года от ковида на росии почти миллион человек умерло и всем было там абсолютно пофиг... так вы думаете, что там есть дело до каких-то 20 тыс. погибших? В кацапстане человеческая жизнь вообще не имеет никакой ценности....
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23.04.2022 10:48 Відповісти
Через місяць залишки орків пошкандибають пішки через Кримський міст на "историческую родину" під обстрілом нашої артилерії.
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23.04.2022 12:04 Відповісти
Е-е-еее... Я здичавіло вибачаюся, через що-що вони там пошкандибають через місяць?
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24.04.2022 05:06 Відповісти
Якось так:
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24.04.2022 09:55 Відповісти
Да но техника не бесконечная, да и контингент который ей управляет становиться все хуже и хуже.
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23.04.2022 12:07 Відповісти
Маю надію що "Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 Джерело: , в рази збільшаться!
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23.04.2022 10:42 Відповісти
Уничтожение ВСУ командного пункта русофашистов возле Херсона подтверждается. Зажмурено около 40 офицеров, станция РЭБ и около 10 единиц бронетехники.

* https://t.me/Sharpreview/13192 Олег Шарп
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23.04.2022 10:47 Відповісти
Ну вы и дебилы!
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23.04.2022 12:36 Відповісти
накати за своих свиноцабак...
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23.04.2022 12:59 Відповісти
> Хрю-гав! <
...
Що? Ні ******* не зрозуміти... Говори якоюсь людською мовою!
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24.04.2022 05:01 Відповісти
Пляшка дупу намуляла? Біда бідезна, геть чисто! Дістань собі звідтам пляшку, дозволяю. І встав туди швабру.
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24.04.2022 09:29 Відповісти
Говорят, там два генерала ноги преставили, третьего очень тяжело ранили.
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23.04.2022 18:24 Відповісти
Тобто є версія, що двоє генералів ноги преставили, а третьому нема чого преставляти... )))0)0))
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24.04.2022 04:57 Відповісти
дуже рекомендую всім відео від Віталія Портникова https://youtu.be/ZUVAD91PGd0 https://youtu.be/ZUVAD91PGd0

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23.04.2022 10:59 Відповісти
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23.04.2022 11:26 Відповісти
 
 