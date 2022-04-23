Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,6 тис. осіб, 177 літаків, 154 гелікоптери, 854 танки і 2 205 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21,6 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 21600 осіб ліквідовано,
танків - 854 од,
бойових броньованих машин - 2205 од,
артилерійських систем - 403 од,
РСЗВ - 143 од,
засоби ППО - 69 од,
літаків - 177 од,
гелікоптерів - 154 од,
автомобільної техніки - 1543 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182.
Спеціальна техніка - 27.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.
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