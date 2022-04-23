Через інтенсивні обстріли росіян у Запорізькій області велика кількість абонентів залишаються без електро- та газопостачання

На сьогодні, 23 квітня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання знаходиться 21 975 абонентів у 75 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

" Протягом минулої доби внаслідок обстрілів знеструмлено 1 245 абонентів Оріхівських електромереж. Разом з тим, минулої доби було відновлено енергопостачання 899 родин у 3 населених пунктах на території обслуговування Василівського районного відділеня.Через активні бойові дії проводити аварійно-відновлювальні роботи по населеним пунктам області не має можливості. Без газопостачання загалом по області на сьогодні знаходиться 65 569 абонентів у 82 населених пунктах області. Залишаються відключеними від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також, у Запорізькій ОВА зазначають що вчора через пошкодження внаслідок обстрілу розподільного газопроводу високого тиску у с. Новоданилівка Пологівського району без газопостачання залишилися 186 абонентів.

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За наявною інформацією ЗОВА на сьогодні відсутнє водопостачання у місті Гуляйполе та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району. Крім того, через проблеми із забезпеченням електроенергією артезіанських свердловин без водопостачання частина м. Пологи Пологівського району.

Загалом по області на сьогодні повністю зруйновано або частково пошкоджено 538 домоволодінь.

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