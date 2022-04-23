Сьогодні намагаємось евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку з Маріуполя, - Верещук

Влада України сьогодні, 23 квітня, спробує евакуювати цивільних осіб із Маріуполя.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"По Маріуполю: сьогодні знов намагаємось евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку. Зараз починаємо збиратися на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті". Якщо все буде за планом, приблизно о 12.00 почнемо евакуацію", - зауважили Верещук.

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