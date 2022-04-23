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Новини Війна
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Сьогодні намагаємось евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку з Маріуполя, - Верещук

маріуполь

Влада України сьогодні, 23 квітня, спробує евакуювати цивільних осіб із Маріуполя.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"По Маріуполю: сьогодні знов намагаємось евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку. Зараз починаємо збиратися на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті". Якщо все буде за планом, приблизно о 12.00 почнемо евакуацію", - зауважили Верещук.

Також читайте: Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, - Верещук

Автор: 

Маріуполь (3235) евакуація (2317) Верещук Ірина (683) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+6
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23.04.2022 10:31
+6
уважно дивимось на плитку шоколаду

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23.04.2022 10:34
+6
ти вже тварина надопомагала...
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23.04.2022 10:42
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23.04.2022 10:31 Відповісти
Так що і партію слуга народу теж треба заборонити?
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23.04.2022 10:53 Відповісти
Мінімум перевірити всіх на причетність до окупантів.
Чи ви проти ? Про власну безпеку не дбаєте ?
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23.04.2022 11:18 Відповісти
Вы не поняли. Эта другое...
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23.04.2022 10:58 Відповісти
уважно дивимось на плитку шоколаду

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23.04.2022 10:34 Відповісти
Він же ЗЕ.
Взагалі оті літери цапські нагадують ініціали Зеленського
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23.04.2022 11:19 Відповісти
Я бы на месте русни так и сделал, чтобы зраду искали любители заговоров.
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23.04.2022 11:32 Відповісти
Треба наказувати смертю тих рашистів, які порушують домовленості щодо гумкоридорів.
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23.04.2022 10:36 Відповісти
С чего ты взял,что эта шмара с кем то договорилась?Если внимательно посмотреть,то у этой ******* только поставка гуманитарки работает на отлично.За все время ни одной удачной эвакуации с горячих точок.
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23.04.2022 10:49 Відповісти
Похоже буряты забыли одного своего в Буче. Павликом зовут
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23.04.2022 10:56 Відповісти
E - equality (c)
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23.04.2022 10:40 Відповісти
Хай вам щастить
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23.04.2022 10:41 Відповісти
ти вже тварина надопомагала...
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23.04.2022 10:42 Відповісти
Что за ненависть? В отличие от тебя она действительно помогает
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23.04.2022 11:20 Відповісти
Кому?Окупантам она помогает.Кормит их,одевает,лечит нашей гуманитаркой.
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23.04.2022 12:24 Відповісти
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23.04.2022 10:45 Відповісти
редкая тварь,ка и остальное окружение зегниды
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23.04.2022 10:52 Відповісти
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23.04.2022 11:14 Відповісти
Дай Бог щоб все вийшло і люди змогли вибратись з того пекла.
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23.04.2022 10:49 Відповісти
Але чому чоловіків не забирають з того пекла? В них що права не такі як у жінок?
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23.04.2022 10:54 Відповісти
Та ви не переживайте, то ж меріпопінс! Нікого воно не евакуює, ані чоловіків, ані жінок, ані дітей. Хіба гуманітарку оркам подарує. Ну і поверещить потім ввечері про те що орки стріляли, евакуацію зірвали. Ніж отак "працювати", краще б завали у Бучі розбирала, курва зелена.
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23.04.2022 11:14 Відповісти
Я не знаю, це до верещук питання. Чоловіки, жінки, діти- всі життя мають цінність.
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23.04.2022 12:02 Відповісти
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23.04.2022 12:00 Відповісти
Воевать надо,а не херней заниматься
Вовусик сдал Азов кацам
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23.04.2022 12:33 Відповісти
Балаболка... Все на чем ты пиаришься - просыраешь... Не пора ли заткнуть варежку.
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23.04.2022 23:09 Відповісти
 
 