ЗСУ здійснили успішний контрнаступ та вибили окупантів із кількох населених пунктів на Харківщині, - Синєгубов

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області. За добу окупанти завдали 56 ударів, як наслідок - 19 поранених, 2 людей загинули.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у області Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою. Українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.

"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях!", - зазначає Синєгубов.

Він також попереджає, що попереду Великодня неділя, а в окупантів немає релігійних свят, будь-яких принципів і моралі.

"На сьогодні змінюється час комендантської години - із 19.00 до 5.00 години ранку. Ми зустрічалися із представниками церков, спільно вирішили, що нічних богослужінь не буде! Ми не можемо допустити скупчення людей, безпека - перш за все", - резюмує він.

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