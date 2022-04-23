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ЗСУ здійснили успішний контрнаступ та вибили окупантів із кількох населених пунктів на Харківщині, - Синєгубов

харківщина,злочини,вільхівка,воєнні

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області. За добу окупанти завдали 56 ударів, як наслідок - 19 поранених, 2 людей загинули.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у області Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою. Українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.

"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях!", - зазначає Синєгубов.

Він також попереджає, що попереду Великодня неділя, а в окупантів немає релігійних свят, будь-яких принципів і моралі.

"На сьогодні змінюється час комендантської години - із 19.00 до 5.00 години ранку. Ми зустрічалися із представниками церков, спільно вирішили, що нічних богослужінь не буде! Ми не можемо допустити скупчення людей, безпека - перш за все", - резюмує він.

Також читайте: За добу харківські рятувальники 23 рази виїжджали на пожежі, спричинені ворожими обстрілами, - ДСНС

Автор: 

армія рф (17468) Харків (5619) Харківщина (6054) бойові дії (3850) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+17
КаZZапов отбросили дальше на север от Харькова !!!
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23.04.2022 10:53
+14
Ну чого ж, у кацапів є релігійні св'ята. Оскільки їхня релігія - православний сатанізму, то найбільше їхнє св'ято пабєдабєсіє 9 мая.
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23.04.2022 10:53
+12
Звільнено
Дергачі звільнені на початку березня
Слатино наприкінці (На жаль, не фіксувались точні дати)
Пруднянка 11.04 інформація з місцевих чатів, що у орків крайній блокпост у Цупівкі і той постільйно обстрілюється нашими збройними силами.
https://deepstatemap.live/#11/50.1918/36.1581
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23.04.2022 11:07
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КаZZапов отбросили дальше на север от Харькова !!!
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23.04.2022 10:53 Відповісти
Но лучше бы наступали на юг в направлении Изюма и Купянска ,чтобы оттягивать силы рашистов с донецкого направления ,а то пушут что бои там идут уже в Барвинково
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23.04.2022 10:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sllVqA9ZvFc&ab_channel=Espreso.TV Допит полоненого російського командира взводу затриманого на Ізюмському напрямку
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23.04.2022 11:14 Відповісти
Вакансии в Генштабе ещё есть? Если остались, вас там ждут.
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23.04.2022 11:52 Відповісти
на белгород!
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23.04.2022 14:01 Відповісти
це з західної сторони від Харкова а зі східної..і південної бої
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23.04.2022 10:53 Відповісти
Дергачі, Слатіно, та інші - чисто на підень.
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23.04.2022 15:33 Відповісти
Ну чого ж, у кацапів є релігійні св'ята. Оскільки їхня релігія - православний сатанізму, то найбільше їхнє св'ято пабєдабєсіє 9 мая.
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23.04.2022 10:53 Відповісти
Канцлер Німеччини Шольц каже, що не хоче посилати в Україну важке озброєння через реальну загрозу ядерної війни. Він порівнює свою ситуацію з ситуацією своїх попередників, яким доводилося спостерігати, як кремлівські танки руйнують демократію у Східній Європі.
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23.04.2022 10:54 Відповісти
"Шольц присоединился к СДПГ в 1975 году, будучи учеником старшей школы, где он стал участником https://ru.wikipedia.org/wiki/Jusos Jusos (сокращение от «Молодые социалисты»), молодёжной организации СДПГ. С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, с 1987 года по 1989 год также был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 вице-президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8 Международного союза социалистической молодежи . Во время работы в Jusos он поддерживал Freudenberger Kreis (крыло Stamokap университетских групп Jusos), а также журнал SPW и в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса» и социально-либеральную коалицию, которая ставит «голое сохранение власти выше любых форм предметных споров». (С)
Не виключено, що його ще у молодості завербували або "Штазі", або КДБ, можливо, навіть, за його ж ініціативою.
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23.04.2022 11:29 Відповісти
Почему от Чугуева в направлении Купянска и Изюма не наступают ,чтобы враг оттягивал силы с донецкого направления ,а то пишeт,что бои идут уже в Барвинково
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23.04.2022 10:54 Відповісти
Большое спасибо, без Вас не разобрались
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23.04.2022 11:08 Відповісти
Надеюсь таки подрежут изюмскую орду орков.
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23.04.2022 10:55 Відповісти
В Буче уже окружали выродков, но потом пришел приказ с ОП и всем дали уйти в Беларусь.
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23.04.2022 11:21 Відповісти
Стамбульские договорённости
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23.04.2022 11:27 Відповісти
Надеюсь подрежут изюмскую орду орков.
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23.04.2022 10:56 Відповісти
Эти сёла в противоположной стороне от Изюма
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23.04.2022 11:11 Відповісти
Цензор, в вас щось зовсім не те із повідомленнями. Можливо, ви в курсі. Але...
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23.04.2022 10:59 Відповісти
Что за бред?
Безпеки, Слатино, Прудянку уже освобождали...
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23.04.2022 11:01 Відповісти
Да, было на карте это освождено ещё недели две назад
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23.04.2022 11:22 Відповісти
Звільнено
Дергачі звільнені на початку березня
Слатино наприкінці (На жаль, не фіксувались точні дати)
Пруднянка 11.04 інформація з місцевих чатів, що у орків крайній блокпост у Цупівкі і той постільйно обстрілюється нашими збройними силами.
https://deepstatemap.live/#11/50.1918/36.1581
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23.04.2022 11:07 Відповісти
Что за бред?
Безруки, Слатино, Прудянку уже освобождали...
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23.04.2022 11:07 Відповісти
Видно орки контратаковали и снова их заняли ,а теперь наши их опять оттуда выбили
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23.04.2022 11:25 Відповісти
Вполне возможно орки контратаковали и по новой заняли эти сёла ,в потом наши снова их оттуда выбили
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23.04.2022 11:15 Відповісти
Раптовий і потужний удар на півдні України дуже і дуже потрібний ! Кляті московити проведуть фейковий референдум і відразу попросяться увійти до скалу московії. Тоді буде важче їх бити, бо будуть волати. як несамовиті, що Україна посягає на їх "територіальну цілісність" ... Щоб ці кляті орки повиздихали всі ! Чому, Боже, ти не караєш цих вбивць ???
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23.04.2022 11:15 Відповісти
До сраки ті "референдуми", вони, від початку, юридично нікчемні, їх НІХТО не визнає.
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23.04.2022 12:09 Відповісти
2 месяца обстреливают Харьков, второй город Украины. Почему не ставят хоть одну систему котрбатарей и не уничтожают сразу же артилерию врага? Есть также и беспилотники.
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23.04.2022 11:18 Відповісти
Скільки ти там "контрбатарей" придбав із великим будівничим доріг за останні три роки ? Ось з цих що надбав - бери і лупи по кацапах !
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23.04.2022 13:43 Відповісти
Найбільш тривожно на півдні, там, де орки все нищать, те їм не потрібне, а Херсонщина та південь Запорізької області - це їм потрібно. Там би вдарити ще до їх "референдума", бо відразу після цього орки визнають ці землі своєю територією. Невже, Боже, ти не бачиш злодіянь московитів, чому не покараєш цю наволоч ?
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23.04.2022 11:23 Відповісти
https://deepstatemap.live/#10/50.2683/36.5611 https://deepstatemap.live/#10/50.2683/36.5611


дивимось на цій мапі коли звільнили ці селища... щось десь нам брешуть
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23.04.2022 11:27 Відповісти
Так эти посёлки освобождены 2 недели назад, о чём он говорит вообще??
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23.04.2022 11:28 Відповісти
Кацапи здохніть.
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23.04.2022 11:50 Відповісти
кацапы разгоняют весть о захвате под Балаклеей "крупнейшего склада боеприпасов для ВСУ" - 65 ракетно-артиллерийского арсенала
вопрос к залу: почему ВСУ не взорвали крупнейший в Европе склад?
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23.04.2022 12:08 Відповісти
Його ще у 2017 знищили, деверсія. Якщо і захватили - то капоніри, сховища та забрю. він пустий
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23.04.2022 15:46 Відповісти
Отличный подарок к Пасхе!
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23.04.2022 12:08 Відповісти
кацапы разгоняют весть о захвате в Балаклее 65 ракетно-артиллерийского арсенала, крупнейшего в Европе склада боеприпасов
вопрос к залу: почему ВСУ не взорвали склад?
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23.04.2022 12:11 Відповісти
Бо його кацапи давним давно без тебе підірвали я не винний що тобі з германії цього не видно було
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23.04.2022 13:45 Відповісти
На друґіх участках фронта сущєствєнних ізмєнєній нє проізошло... Довбаний совок.
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23.04.2022 12:11 Відповісти
Тим часом в мордорі
Прокремлевское СМИ «Реадовка» опубликовало - а затем быстро удалило - сообщение, согласно число погибших в 13 414 человек, а еще 7 000 «пропали без вести». Согласно тому же отчету, 116 моряков «Москвы» были признаны погибшими, более 100 до сих пор пропали без вести. Отчет был быстро удален, но кто-то сохранил его для всеобщего обозрения Примечательно: общая цифра очень близка к 20 000 человек, как недавно заявили украинские власти.
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23.04.2022 12:28 Відповісти
Ці три населені пункти було звільнено кілька тижнів тому. Слатино, Прудянка, Безруки. Про що мова?
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23.04.2022 13:58 Відповісти
видимо им план спустили, рисовать по перемоге каждую неделю. На этой неделе вписать в отчет было нечего, вот и "освободили" Слатино еще раз))
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23.04.2022 14:21 Відповісти
у харьковского наместника от Зели одни и те же населенные пункты освобождаются по 5 раз. Видимо им из ОПы спускают план, по перемоге каждую неделю выдавать. Слатино и все что ниже до Харькова на всех картах было освобождено чуть ли не месяц назад
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23.04.2022 14:19 Відповісти
Нужно постоянно наращивать войска и присылать их на подмогу и наступать!
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23.04.2022 14:30 Відповісти
 
 