ЗСУ здійснили успішний контрнаступ та вибили окупантів із кількох населених пунктів на Харківщині, - Синєгубов
Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області. За добу окупанти завдали 56 ударів, як наслідок - 19 поранених, 2 людей загинули.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у області Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою. Українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.
"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях!", - зазначає Синєгубов.
Він також попереджає, що попереду Великодня неділя, а в окупантів немає релігійних свят, будь-яких принципів і моралі.
"На сьогодні змінюється час комендантської години - із 19.00 до 5.00 години ранку. Ми зустрічалися із представниками церков, спільно вирішили, що нічних богослужінь не буде! Ми не можемо допустити скупчення людей, безпека - перш за все", - резюмує він.
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Не виключено, що його ще у молодості завербували або "Штазі", або КДБ, можливо, навіть, за його ж ініціативою.
Безпеки, Слатино, Прудянку уже освобождали...
Дергачі звільнені на початку березня
Слатино наприкінці (На жаль, не фіксувались точні дати)
Пруднянка 11.04 інформація з місцевих чатів, що у орків крайній блокпост у Цупівкі і той постільйно обстрілюється нашими збройними силами.
https://deepstatemap.live/#11/50.1918/36.1581
Безруки, Слатино, Прудянку уже освобождали...
дивимось на цій мапі коли звільнили ці селища... щось десь нам брешуть
вопрос к залу: почему ВСУ не взорвали крупнейший в Европе склад?
вопрос к залу: почему ВСУ не взорвали склад?
Прокремлевское СМИ «Реадовка» опубликовало - а затем быстро удалило - сообщение, согласно число погибших в 13 414 человек, а еще 7 000 «пропали без вести». Согласно тому же отчету, 116 моряков «Москвы» были признаны погибшими, более 100 до сих пор пропали без вести. Отчет был быстро удален, но кто-то сохранил его для всеобщего обозрения Примечательно: общая цифра очень близка к 20 000 человек, как недавно заявили украинские власти.