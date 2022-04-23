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Новини Допомога Україні Війна
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Резніков пояснив, як Україні вдалося отримати сучасну зброю: "Люди в Європі повірили в перемогу України"

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що змінити парадигму поведінки міжнародних партнерів стосовно допомоги Україні зброєю у війні з РФ вдалося завдяки спільному тиску влади і суспільства.

Про це Резніков розповів в ефірі національного телемарафону 23 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"В середині березня почали переконувати наших партнерів, у тому що не треба розраховувати на радянську амуніцію, радянську зброю і боєприпаси, якими ми будемо вести війну з російськими загарбниками, а треба переналаштовувати філософію ведення війни…

На рівні президента, прем’єр-міністра, керівника Офісу Президента, міністра закордонних справ, і народні депутати… почали тиснути на кожному рівні. І цей злам відбувся, філософія змінилася", - розповів міністр.

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Резніков вкотре зазначив, що міжнародні партнери не вірили, що Україна зможе перемогти, дехто вважав, що наша держава "впаде за 72 години", про й що мріяв Генштаб Кремля.

Водночас в процесі героїчного спротиву українського війська і народу, "люди в Європі повірили (в перемогу України. – Ред.) і почали тиснути на своїх політиків", і партнери почали давати нашій країні зброю. Це головна реальна причина зміни цієї парадигми, вважає міністр.

При цьому, за словами Резнікова, такий тиск та звернення має тривати, тому що може настати "втома від війни", а цього не можна допустити, адже ворог продовжує наступ.

На запитання журналіста, чи має вже міністр паску до Великодня, міністр відповів, його "пасочки" надходять регулярно і вони мають дуже допомогти українським Збройним силам.

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"Починав я це з "подарунків Санта Клауса", тому що перші розмови "дайте нам "стінгери" (переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля - повітря" Stinger. –Ред.), я повів у Сполучених Штатах ще в листопаді.. Нам відмовляли, казали це неможливо, але як ви знаєте, в січні перші "стінгери" ми вже отримали.

Так само нам казали, що неможливо отримати артилерію 155 калібру, а тепер вже ми її отримуємо.. Тому нові "пасочки" ми веземо щодня через кордон спецконвоями, і завтра будуть нові пасочки для ЗСУ, які вони дуже вдало використають проти ворога", - констатував він.

Автор: 

Міноборони (7392) зброя (7468) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+26
Повірили, що ми не москалі і здатні тримати удар.
Досить ліпити з українців тюхтіїв і нікчем. Якихось боязких землеробів і скотарів. В нас давні військові традиції.
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23.04.2022 11:17
+25
То. шо сьогодні робить ВСУ, це безперечно подвиг.
Але також не слід забувати і інше, що в 9/10 випадків подвиг це наслідок попередніх недоробок, зради, корупціі та й звичайноі дурості.
Неприемно казати таке, але що е, то е.
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23.04.2022 11:26
+18
Не "дехто вважав, що наша держава "впаде за 72 години", а зелене шапіто все робило, щоб саме це й сталось! І лише незгода з цим і героїзм більшості українціів завадило "заглянути в мирні очі *****"!!!
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23.04.2022 11:21
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И только немецкие социалисты всё ссутся.
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23.04.2022 11:11 Відповісти
Фашисты и большевики близнецы-братья
Крепите над миром красные объятья.
(Маяковский)
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23.04.2022 11:22 Відповісти
У нас не фашисты. У наших социалистов - вырожденная, импотентная стадия антифашизма.
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23.04.2022 14:25 Відповісти
А ми думали, що в дороги повірили...
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23.04.2022 11:11 Відповісти
що ти мелешь? якому тиску? ти на шольца багато натиснув? що витиснув-купку гімна?
Тільки славетні ЗСУ довели свою силу- це і помогло..
ти прям пресс давільний .. на мадярів дави- видавишь прищика
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23.04.2022 11:15 Відповісти
Дядя, тримай писок закритим.
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23.04.2022 11:22 Відповісти
Повірили, що ми не москалі і здатні тримати удар.
Досить ліпити з українців тюхтіїв і нікчем. Якихось боязких землеробів і скотарів. В нас давні військові традиції.
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23.04.2022 11:17 Відповісти
То. шо сьогодні робить ВСУ, це безперечно подвиг.
Але також не слід забувати і інше, що в 9/10 випадків подвиг це наслідок попередніх недоробок, зради, корупціі та й звичайноі дурості.
Неприемно казати таке, але що е, то е.
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23.04.2022 11:26 Відповісти
100 %
тепер хтось мусить платити кров'ю за дитячі помилки людей у краватках, що поховались по кабінетах за спинами охоронців.
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23.04.2022 11:33 Відповісти
Саме так казав Бабченко. "Украинцы проявляют массовый героизм. И это плохо. Вы слышали, чтобы американцы проявляли массовый героизм в Афгане? Нет, потому что система настолько отработана, чтобы солдат мог выполнять поставленные задачи, не геройствуя.
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23.04.2022 16:00 Відповісти
Роками москвини запевняли світ, що "русский народ - пабедитель", а українці зрадники і здатні лише копати окопи та патрони "русскім" вітязям підносити.
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23.04.2022 11:27 Відповісти
Наші комедіанти теж не відставали.
Робили українцям образ злодійкуватих та брехливих нікчем.
Росікомовний значить гарадской і культурний, а україномовний - тупе село.
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23.04.2022 11:34 Відповісти
І в кіно також, цікаве відео з цього приводу: https://www.youtube.com/watch?v=evkr6wG3BY0
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23.04.2022 14:09 Відповісти
Чому Рєзніков не згадує що перші Джавеліни Україна отримала після того як Порох побував на Мальдівах? З ким там зустрічався - секрет.
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23.04.2022 11:18 Відповісти
в покер выиграл у Блинкена
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23.04.2022 11:32 Відповісти
а з Маском він, певно, у шахи зіграв

Компанії SpaceX Ілона Маска https://www.c4isrnet.com/air/2022/04/20/spacex-shut-down-a-russian-electromagnetic-warfare-attack-in-ukraine-last-month-and-the-pentagon-is-taking-notes/ вдалося запобігти спробі Росії блокувати роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink засобами радіоелектронної боротьби . Пентагон взяв це "на олівець"
Минулого місяця SpaceX придушив спробу Росії заблокувати супутниковий широкосмуговий інтернет Starlink, який запрацював в Україні. Зараз важливість цієї події оцінили у Пентагоні. За словами одного з його експертів, стримування Росії від спроб вести електромагнітну війну показала, наскільки важливо швидко реагувати на такі атаки та негайно їх відбивати.
Директор з питань радіоелектронної боротьби в Офісі міністра оборони США Дейв Тремпер зазначив: " На наступний день після того, як ЗМІ повідомили про спроби Росії завдати шкоди передачі супутникового сигналу, Starlink змінив рядок коду і виправив її. І раптово Російська атака перестала бути ефективною. З точки зору радіоелектронної боротьби це фантастика"
Він також зазначив, що Пентагон очікував від Росії "набагато сильнішої" електромагнітного удару. Разом з тим він звернув увагу на те, що провал нинішньої спроби РФ придушити зв'язок в Україні "не означає, що всі зусилля Росії зазнали невдачі".
Пентагон вважає, що " електромагнітна" боротьба буде набагато частіше вестися в умовах ******** воєн, особливо на початку конфліктів. Там вважають, що держава повинна мислити більш інноваційно при розробці нового обладнання, а також створювати нові системи, які забезпечать більшу швидкість і стійкість. https://texty.org.ua/fragments/106461/spacex-zupynyla-rosijsku-elektromahnitnu-bojovu-ataku-proty-********/
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23.04.2022 11:55 Відповісти
Еслиб вместо озабоченостей 8 лет назад дали оружие, може не было б никакой войны
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23.04.2022 11:19 Відповісти
"Морально-психологічний стан чудовий, озброєння достатньо. ", - сказав міністр Резніков.

25 січня 2022 року

https://www.bbc.com/ukrainian/news-60124258 "Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і синці наб'є. Купіть йому йоду, не більше того", - зазначив Олексій Резніков журналістам.
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23.04.2022 12:37 Відповісти
Влада і суспільство тут взагалі не при справах. Єдина причина- це ЗСУ
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23.04.2022 11:21 Відповісти
Не "дехто вважав, що наша держава "впаде за 72 години", а зелене шапіто все робило, щоб саме це й сталось! І лише незгода з цим і героїзм більшості українціів завадило "заглянути в мирні очі *****"!!!
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23.04.2022 11:21 Відповісти
дуже всім рекомендую відео, Віталій Портников https://youtu.be/ZUVAD91PGd0 https://youtu.be/ZUVAD91PGd0

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23.04.2022 11:22 Відповісти
Чтобы получить помощь нужно побеждать. Никто в етом мире не любит слабых и беззащитных. Все хотят быть на стороне победителя. Поетому в жопу ваши *гарантии безопасности*. Украина должна сама стать гарантом безопасности а военные базы НАТО в Украине будут гарантами того что в нашей стране войны больше не будет.
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23.04.2022 11:23 Відповісти
Що ти вже побачив ударну групу, розвиднілось? Зброю треба було з грудня добувать- багато людей залишилось би живими. Її нам не давали бо не в армію нашу не вірили, а в мудаків, яки кричали не нагнітайте.
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23.04.2022 11:24 Відповісти
Не верили в силу Украины потому что видели эту коррупцию на дорогах,раскрадание бюджета и страны в течение 30 лет , поддержку пророссийских партий( постоянно втирали украинцам своё дерьмо на всяких телешоу, куда их с охотой приглашали). ни одного заказа оборонпрому, никакой поддержки военным , прокурора САП год назначить не могут чтобы самим за воровство не попасть под роздачу. 8 лет войны- патронного завода не построили. Предатели и колабрационисты в высших эшелонах власти. Кто будет доверять свою новейшую сброю такой стране?
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23.04.2022 12:01 Відповісти
Тільки не "дехто вважав, що наша держава "впаде за 72 години", а зелене шапіто все робило, щоб саме так і сталось. І лише незгода з цим і героїзм більшості українців завадила подивитись в "мирні очі пуйла"...
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23.04.2022 11:25 Відповісти
европйці повірили...
треба щоб ще українці повірили.
всі щоб повірили.
всі щоб вболівали серцем та душою
сьогодня бачив не дуже приємну але дуже жалісну картину.
в м. Ладижин проводжали в останню путь воїна віддавшого своє життя за Україну,
за нас з Вами але:
коли були перекриті вулиці, коли всі стояли на колінах
багато хто, кілька десятків людей на машинах просили ментів пропустити їх.
вони поспішать, ****, їм треба, млять.
брали дозвіл щоб розвернутись через сплошну і їхали.....
думка про те що на місці цього хлопця міг бути я, це ніщо.....
в голові кожного Українця має бути питання.
а чому саме він, а не я????
тільки тоді можна буде не оглядатись та не боятись що в тилу тебе не зрадять.
цей воїн вже нікуди не поспішає. він ніколи не почує і не буде знати що його вбили...........
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23.04.2022 11:26 Відповісти
Этот рассказ был бы очень интересен убитым руснёй,
и про Сивоху надо добавить
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23.04.2022 11:28 Відповісти
Українці - Ви неймовірні!

Де б Ви не знаходились, у якій країні Ви б не жили, Ви все одно залишаєтесь Українцями, і гуртуєтесь, і знаходите сили, натхнення, і засоби, аби допомогти своїй Матері-України!

Я пишаюсь тим, что я Українець!
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23.04.2022 11:29 Відповісти
Блин, как очистить верха от бурьяну, какая в пи..... ду власть? где была, шашлычки , дорожки, а сейчас уже на бигбортах голову рисуют. Не мешайте Пану Залужному и Нашей, НАШЕЙ Армии работать. Повылазили блин советнички!
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23.04.2022 11:35 Відповісти
Чесно кажуче, те що зробило українське суспільство та армія, перевершило всі мої сподівання. Ми з такою швидкістю нанесли себе на геополітичну мапу, що можемо увійти у підручники історії дуже багатьох країн.
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23.04.2022 11:40 Відповісти
К этой войне Украина готовилась более 30 лет. К сожалению на данный момент невозможно рассказать все тонкости этой подготовки, но придет время и люди все узнают. Ну, почти все
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23.04.2022 12:16 Відповісти
******* підготовка з різнею від Київщини до Херсонщини...
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24.04.2022 02:36 Відповісти
як би хтось ще пояснив чому не були підірвані мости на волині, в чернігівській, київській,
сумській та херсонській областях?
з півночі суцільні болота і тільки 5-6 доріг.
тому під києвом не булоб тієї трагедії що сталася
в херсонській не булаб підірвана дамба для подачі води в крим.
при наймні підриви мостів заповільни либ просуваннч орків, а це час на підготовку оборони.
питань багато відповіді немає
а тому, ловіть щурів в вищому керівництві, тому що хтось не дав команду.
ХТОСЬ НЕ ДАВ ЦЕ ЗРОБИТИ!!!!!!!!!!!!
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23.04.2022 11:43 Відповісти
Це добре. Бо до війни дивились на дії зе-вслади, і казали, що протримаємось два-три дні.
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23.04.2022 11:46 Відповісти
Мені хто небудь пояснить чому був не замінований кордон із Кримом!?
Оце і єсть героїзм влади!
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23.04.2022 11:48 Відповісти
Був заміновани, 5 км. в глиб території. Сотні позицій РСЗВ, алтелерії, ППО, чому і хто дав команду про розмінування і відступ питання до 73
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23.04.2022 13:34 Відповісти
всем здоровья и жизни! веру в победу!!!! жаль.... враг силен.... очень... просто жаль... но итог известен...
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23.04.2022 11:52 Відповісти
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23.04.2022 12:00 Відповісти
Щольц пообещал дать Украине оружие, потом отказался. Первую войну немцы были фашистами, а сейчас настроены способствовать российским фашистам.
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23.04.2022 12:06 Відповісти
Шольц продолжил дело Меркель по обхаживанию Путлера.
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23.04.2022 12:14 Відповісти
Шо там газ Агресорский по Укр. трубе прокачивается?
От Украины ещё никто никогда бесплатно ничего не получал,снега зимой не выпросишь
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23.04.2022 13:19 Відповісти
И что? А любезный? Что ты хотел получить от Украины? Может по *****? Это мы можем оформить , быстро и качественно….
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23.04.2022 16:16 Відповісти
Доврольно умный мужик, приято послушать!
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23.04.2022 13:21 Відповісти
"...
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
..."

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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23.04.2022 13:27 Відповісти
Європа повірила особисто керівнику оХВіса Президента, дуже повірила.
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23.04.2022 13:33 Відповісти
Вы знаете, если по философски, то произошла страшная вещь: из-за наивности и недалёкости
одних, непрофессионализма что ли, неумения мыслить глобально, других, расплатились жизнями
десятки тысяч ни в чём не повинных людей, детей, не успевших вырости и завести свои семьи,
воинов наших, цвет нации, наша гордость. В своё время росия убила в самолёте цвет польской
нации, это сошло с рук, т.е. кремлёвское чудовище решило, что ему всё можно, что мир стерпит.
Оно, это чудовище, решило, что Украина достаточно слаба стала, не готова к войне, и можно захватить всё. А мир, как всегда труслив, каждый за себя боится, пока его не коснётся. Хорошо,
что меняется ситуация и , уже от страха за аппетиты кремля, появляется желание нам помочь.
Я надеюсь, что судьбоносные для Украины решения принимает кулуарно не несколько человек,
а расширенный коллектив профессионалов. Они, эта заграница, видит, кто перед ними, много
раз проверяют и просчитывают ситуацию, а только потом принимают решения.
Не надо на них обижаться, так создан Запад.
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23.04.2022 15:30 Відповісти
Резник, вот и занимайся оружием и своим ведомством, а не езди с агрохимией и падаляком на эти онанистические дебильные переговоры с фашистами ни о чём. Вот что ты там делаешь??? Слушаешь бредовые речи слуг изи каломыйского???
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23.04.2022 16:14 Відповісти
Треба віддати належне міністру оборони. Він швидко налагодив стосунки із ключовими західними партнерами, знайшов потрібні українські та англійські слова та під час нескінченних переговорів переконав іноземців щодо потреб ЗСУ. І це якраз його зобовязання - забезпечити армію. І взагалі він не схожий на заскорузлого та зверхнього чиновника: він - прудкий та результативний. І це, вважаю, вері гуд для України.
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23.04.2022 16:52 Відповісти
пфффф ой долбойоб,він такий ******** манагер що весь ДОЗ пройобаний,а про Нептуни то взагалі ******,що він за такий "переговорник" крутий що не міг вибити у своєї ж монобільшості грошей на закупку УКРАЇНСЬКОГО озброєння,та взагалі на посилення фінансування ЗСУ,а тут зміг отримати зброю від заходу,не треба ліпити з ГІВНА героя,зброю дають не завдяки цьому *********,а тільки завдяки героїчному спротиву наших ЗАХИСНИКІВ,а ця ***** очката соска зеленява,ні авторитету ні поваги,******** манагер весь 21й рік ДОЗ просрали,і до чого додумались... ВІДМІНИТИ ДОЗ,і створити якусь ***** по закупкам озброєнь
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24.04.2022 02:43 Відповісти
 
 