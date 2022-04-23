Резніков пояснив, як Україні вдалося отримати сучасну зброю: "Люди в Європі повірили в перемогу України"
Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що змінити парадигму поведінки міжнародних партнерів стосовно допомоги Україні зброєю у війні з РФ вдалося завдяки спільному тиску влади і суспільства.
Про це Резніков розповів в ефірі національного телемарафону 23 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"В середині березня почали переконувати наших партнерів, у тому що не треба розраховувати на радянську амуніцію, радянську зброю і боєприпаси, якими ми будемо вести війну з російськими загарбниками, а треба переналаштовувати філософію ведення війни…
На рівні президента, прем’єр-міністра, керівника Офісу Президента, міністра закордонних справ, і народні депутати… почали тиснути на кожному рівні. І цей злам відбувся, філософія змінилася", - розповів міністр.
Резніков вкотре зазначив, що міжнародні партнери не вірили, що Україна зможе перемогти, дехто вважав, що наша держава "впаде за 72 години", про й що мріяв Генштаб Кремля.
Водночас в процесі героїчного спротиву українського війська і народу, "люди в Європі повірили (в перемогу України. – Ред.) і почали тиснути на своїх політиків", і партнери почали давати нашій країні зброю. Це головна реальна причина зміни цієї парадигми, вважає міністр.
При цьому, за словами Резнікова, такий тиск та звернення має тривати, тому що може настати "втома від війни", а цього не можна допустити, адже ворог продовжує наступ.
На запитання журналіста, чи має вже міністр паску до Великодня, міністр відповів, його "пасочки" надходять регулярно і вони мають дуже допомогти українським Збройним силам.
"Починав я це з "подарунків Санта Клауса", тому що перші розмови "дайте нам "стінгери" (переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля - повітря" Stinger. –Ред.), я повів у Сполучених Штатах ще в листопаді.. Нам відмовляли, казали це неможливо, але як ви знаєте, в січні перші "стінгери" ми вже отримали.
Так само нам казали, що неможливо отримати артилерію 155 калібру, а тепер вже ми її отримуємо.. Тому нові "пасочки" ми веземо щодня через кордон спецконвоями, і завтра будуть нові пасочки для ЗСУ, які вони дуже вдало використають проти ворога", - констатував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Крепите над миром красные объятья.
(Маяковский)
Тільки славетні ЗСУ довели свою силу- це і помогло..
ти прям пресс давільний .. на мадярів дави- видавишь прищика
Досить ліпити з українців тюхтіїв і нікчем. Якихось боязких землеробів і скотарів. В нас давні військові традиції.
Але також не слід забувати і інше, що в 9/10 випадків подвиг це наслідок попередніх недоробок, зради, корупціі та й звичайноі дурості.
Неприемно казати таке, але що е, то е.
тепер хтось мусить платити кров'ю за дитячі помилки людей у краватках, що поховались по кабінетах за спинами охоронців.
Робили українцям образ злодійкуватих та брехливих нікчем.
Росікомовний значить гарадской і культурний, а україномовний - тупе село.
Компанії SpaceX Ілона Маска https://www.c4isrnet.com/air/2022/04/20/spacex-shut-down-a-russian-electromagnetic-warfare-attack-in-ukraine-last-month-and-the-pentagon-is-taking-notes/ вдалося запобігти спробі Росії блокувати роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink засобами радіоелектронної боротьби . Пентагон взяв це "на олівець"
Минулого місяця SpaceX придушив спробу Росії заблокувати супутниковий широкосмуговий інтернет Starlink, який запрацював в Україні. Зараз важливість цієї події оцінили у Пентагоні. За словами одного з його експертів, стримування Росії від спроб вести електромагнітну війну показала, наскільки важливо швидко реагувати на такі атаки та негайно їх відбивати.
Директор з питань радіоелектронної боротьби в Офісі міністра оборони США Дейв Тремпер зазначив: " На наступний день після того, як ЗМІ повідомили про спроби Росії завдати шкоди передачі супутникового сигналу, Starlink змінив рядок коду і виправив її. І раптово Російська атака перестала бути ефективною. З точки зору радіоелектронної боротьби це фантастика"
Він також зазначив, що Пентагон очікував від Росії "набагато сильнішої" електромагнітного удару. Разом з тим він звернув увагу на те, що провал нинішньої спроби РФ придушити зв'язок в Україні "не означає, що всі зусилля Росії зазнали невдачі".
Пентагон вважає, що " електромагнітна" боротьба буде набагато частіше вестися в умовах ******** воєн, особливо на початку конфліктів. Там вважають, що держава повинна мислити більш інноваційно при розробці нового обладнання, а також створювати нові системи, які забезпечать більшу швидкість і стійкість. https://texty.org.ua/fragments/106461/spacex-zupynyla-rosijsku-elektromahnitnu-bojovu-ataku-proty-********/
25 січня 2022 року
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60124258 "Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і синці наб'є. Купіть йому йоду, не більше того", - зазначив Олексій Резніков журналістам.
треба щоб ще українці повірили.
всі щоб повірили.
всі щоб вболівали серцем та душою
сьогодня бачив не дуже приємну але дуже жалісну картину.
в м. Ладижин проводжали в останню путь воїна віддавшого своє життя за Україну,
за нас з Вами але:
коли були перекриті вулиці, коли всі стояли на колінах
багато хто, кілька десятків людей на машинах просили ментів пропустити їх.
вони поспішать, ****, їм треба, млять.
брали дозвіл щоб розвернутись через сплошну і їхали.....
думка про те що на місці цього хлопця міг бути я, це ніщо.....
в голові кожного Українця має бути питання.
а чому саме він, а не я????
тільки тоді можна буде не оглядатись та не боятись що в тилу тебе не зрадять.
цей воїн вже нікуди не поспішає. він ніколи не почує і не буде знати що його вбили...........
и про Сивоху надо добавить
Де б Ви не знаходились, у якій країні Ви б не жили, Ви все одно залишаєтесь Українцями, і гуртуєтесь, і знаходите сили, натхнення, і засоби, аби допомогти своїй Матері-України!
Я пишаюсь тим, что я Українець!
сумській та херсонській областях?
з півночі суцільні болота і тільки 5-6 доріг.
тому під києвом не булоб тієї трагедії що сталася
в херсонській не булаб підірвана дамба для подачі води в крим.
при наймні підриви мостів заповільни либ просуваннч орків, а це час на підготовку оборони.
питань багато відповіді немає
а тому, ловіть щурів в вищому керівництві, тому що хтось не дав команду.
ХТОСЬ НЕ ДАВ ЦЕ ЗРОБИТИ!!!!!!!!!!!!
Оце і єсть героїзм влади!
От Украины ещё никто никогда бесплатно ничего не получал,снега зимой не выпросишь
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
..."
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
одних, непрофессионализма что ли, неумения мыслить глобально, других, расплатились жизнями
десятки тысяч ни в чём не повинных людей, детей, не успевших вырости и завести свои семьи,
воинов наших, цвет нации, наша гордость. В своё время росия убила в самолёте цвет польской
нации, это сошло с рук, т.е. кремлёвское чудовище решило, что ему всё можно, что мир стерпит.
Оно, это чудовище, решило, что Украина достаточно слаба стала, не готова к войне, и можно захватить всё. А мир, как всегда труслив, каждый за себя боится, пока его не коснётся. Хорошо,
что меняется ситуация и , уже от страха за аппетиты кремля, появляется желание нам помочь.
Я надеюсь, что судьбоносные для Украины решения принимает кулуарно не несколько человек,
а расширенный коллектив профессионалов. Они, эта заграница, видит, кто перед ними, много
раз проверяют и просчитывают ситуацию, а только потом принимают решения.
Не надо на них обижаться, так создан Запад.