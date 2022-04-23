Окупанти можуть паралельно організувати коридор для евакуації маріупольців у РФ, - Верещук
Окупанти можуть намагатися паралельно з українським гуманітарним коридором організувати свій - для евакуації населення в РФ.
Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до наших громадян, які готуються до евакуації сьогодні: щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію. Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації", - звертається вона для маріупольців.
Верещук зауважила, що український коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів).
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Можна згадати, скільки логістичних клопотів було у кацапні на початку вторгнення з харчуванням - кацапи часто стверджували, що кілька днів не їли взагалі... але дуже швидко були розв"язані за допомогою перехоплення Верещучкіних гумконвоїв, котрі вперто посилалися в одному напрямку аж поки кацапня не перестала їх перехоплювати (тобто поки кацапня не наїдалася ?!).
Теж відомі випадки (не знаю, наскільки часті, правда), коли товари з захоплених українських гумконвоїв надавалися населенню окупованих територій під виглядом кацапської гумдопомоги.
Останні кілька тижнів не бачу ЖОДНОЇ новини про проблеми кацапів з харчуванням. Може тому, що їм йдуть поставки під виглядом гумконвоїв??
Ок, часом (в критичних ситуаціях) варто було піти на такі домовленості з кацапськими нижніми чинами - ми вас нагодуємо, але ви теж дозволите нагодувати наші війська. Але ж не можна масово посилати гумконвої у вже майже повністю окуповані регіони чи через повністю контрольовані ворогом території.
Покладаючись на Верещучку (чи не головну відповідальну за розмінування Півдня !!) в таких питаннях, Україна часто допомагає кацапні !
ГШ мав би мати повний контроль над такими поставками, а не якийсь цивільний ( ще й обгрунтовано підозрюваний в саботажі ! ) чиновник !