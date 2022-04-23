Окупанти можуть паралельно організувати коридор для евакуації маріупольців у РФ, - Верещук

Окупанти можуть намагатися паралельно з українським гуманітарним коридором організувати свій - для евакуації населення в РФ.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до наших громадян, які готуються до евакуації сьогодні: щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію. Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації", - звертається вона для маріупольців.

Верещук зауважила, що український коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів).

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