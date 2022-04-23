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Новини Війна
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Окупанти можуть паралельно організувати коридор для евакуації маріупольців у РФ, - Верещук

маріуполь

Окупанти можуть намагатися паралельно з українським гуманітарним коридором організувати свій - для евакуації населення в РФ.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до наших громадян, які готуються до евакуації сьогодні: щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію. Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації", - звертається вона для маріупольців.

Верещук зауважила, що український коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів).

Також читайте: Сьогодні намагаємось евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку з Маріуполя, - Верещук

Автор: 

армія рф (17468) Маріуполь (3235) евакуація (2317) Верещук Ірина (683) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+4
верещучка тільки бравурно рапортує, як іста камсамолка, а нічого не робить для тих калідорів. Лишень орків годує гуманітаркою
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23.04.2022 11:48
+1
У них там не залишилось населення славянської зовнішності. Все якісь болотні мутанти.
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23.04.2022 11:31
+1
Верещук- капитан очевидность. Рашисты давно это делают, предлагают оставшимся вывести их в ОРДЛО или в Россию . Сама сегодня видела на Прямом. В видео не тянули насильно ,мужична сидел с детьми в подвале 9ти этажного дома , послушал рашиста и пошли они с детьми опять в подвал.
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23.04.2022 11:50
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У них там не залишилось населення славянської зовнішності. Все якісь болотні мутанти.
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23.04.2022 11:31 Відповісти
Ви отримали інформацію.а головою без інформації нє не думали.
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23.04.2022 11:48 Відповісти
верещучка тільки бравурно рапортує, як іста камсамолка, а нічого не робить для тих калідорів. Лишень орків годує гуманітаркою
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23.04.2022 11:48 Відповісти
І це не неважлива дрібниця !
Можна згадати, скільки логістичних клопотів було у кацапні на початку вторгнення з харчуванням - кацапи часто стверджували, що кілька днів не їли взагалі... але дуже швидко були розв"язані за допомогою перехоплення Верещучкіних гумконвоїв, котрі вперто посилалися в одному напрямку аж поки кацапня не перестала їх перехоплювати (тобто поки кацапня не наїдалася ?!).
Теж відомі випадки (не знаю, наскільки часті, правда), коли товари з захоплених українських гумконвоїв надавалися населенню окупованих територій під виглядом кацапської гумдопомоги.
Останні кілька тижнів не бачу ЖОДНОЇ новини про проблеми кацапів з харчуванням. Може тому, що їм йдуть поставки під виглядом гумконвоїв??

Ок, часом (в критичних ситуаціях) варто було піти на такі домовленості з кацапськими нижніми чинами - ми вас нагодуємо, але ви теж дозволите нагодувати наші війська. Але ж не можна масово посилати гумконвої у вже майже повністю окуповані регіони чи через повністю контрольовані ворогом території.

Покладаючись на Верещучку (чи не головну відповідальну за розмінування Півдня !!) в таких питаннях, Україна часто допомагає кацапні !
ГШ мав би мати повний контроль над такими поставками, а не якийсь цивільний ( ще й обгрунтовано підозрюваний в саботажі ! ) чиновник !
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23.04.2022 15:41 Відповісти
Верещук- капитан очевидность. Рашисты давно это делают, предлагают оставшимся вывести их в ОРДЛО или в Россию . Сама сегодня видела на Прямом. В видео не тянули насильно ,мужична сидел с детьми в подвале 9ти этажного дома , послушал рашиста и пошли они с детьми опять в подвал.
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23.04.2022 11:50 Відповісти
через окупований Бердянськ для фільтрації, де орки відправлять молодих в мордор, а пенсіонерів та інвалідів в Україну
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23.04.2022 11:50 Відповісти
 
 