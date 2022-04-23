Протягом доби в Україні знешкоджено 1 тис. 572 вибухонебезпечні предмети, зокрема 5 авіаційних бомб, - ДСНС

Протягом доби піротехнічні підрозділи залучалися 134 рази.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

"Протягом доби піротехнічними підрозділами здійснено 134 залучення. Виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 572 вибухонебезпечні предмети, у тому числі 5 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 212,26 га", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом від початку широкомасштабного військового вторгнення Росії піротехніки залучалися 8 тис. 324 рази. Виявлено, вилучено і знешкоджено 76 тис. 597 вибухонебезпечних предметів та 547,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 952 авіаційні бомби, обстежено територію площею 13 347,92 га.

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