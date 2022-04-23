Внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ Луганщини є загиблі та поранені серед місцевих мешканців, - Нацполіція. ФОТО

Загалом протягом доби поліцією зареєстровано 12 фактів артилерійських обстрілів населених пунктів області з боку окупантів. Обстрілами зруйновано приватний будинок у м. Лисичанськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.







Поліцією зареєстровано факт незаконного позбавлення волі представниками окупаційних військ мешканки м. Рубіжне, а також 5 фактів зникнення безвісти громадян, у тому числі й на тимчасово окупованих територіях Луганщини. За добу зареєстровано два факти колабораційної діяльності.

"До поліції із заявами про заволодіння їх майном з погрозою застосування насилля від представників нзф так званої "ЛНР" звернулись двоє мешканців тимчасово окупованих територій.Поліцейські продовжують нести службу у режимі 24/7 в умовах воєнного стану, фіксують всі факти військових злочинів, надають допомогу місцевим мешканцям. Доставляють гуманітарну допомогу та евакуюють громадян", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог інтенсивно обстрілює наші війська з метою витіснення. Триває наступ на Новотошківське та штурмові дії у районах Рубіжного та Попасної, - Гайдай. ФОТО