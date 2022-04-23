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На кордоні на в'їзд з Польщі до України величезні черги, - Держприкордонслужба

кордон

Вранці 23 квітня на кордоні утворилися значні черги на в'їзд з Польщі до України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно даних, отриманих від польської Сторони, наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.

Зокрема, найбільші черги у напрямку України відмічаються перед наступними пунктами пропуску:

- "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;

- "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;

- "Хребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;

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- "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;

- "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;

- "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;

- "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.

Дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур", - йдеться у повідомленні

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) кордон (4773) Польща (8523)


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Топ коментарі
+29
T E Q U I L A
@TekilaUa
·
13 год
Міністерство Оборони РФ опублікувало фото, що підтверджує знищення 150 американських крилатих ракет.
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23.04.2022 11:55
+15
Перекупы гонят машины
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23.04.2022 11:49
+8
а ви попросіть поляків дати перевізникам біженців та гуманітарки свободну зелену дорогу
до самого митного поста,
а бариги нас не турбують.
хай стоят хоч місяць.
особисто мені пох...й.
сьогодня стояв на колінах разом з усім містом
проводжали нащого воїна в останній путь.
нормальним людям не до бариг.
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23.04.2022 12:06
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Перекупы гонят машины
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23.04.2022 11:49 Відповісти
Щоб передати на фронт.
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23.04.2022 12:22 Відповісти
Повеселил. Там дай бог, 1% на ВСУ и тероборону. И то ... сомневаюсь.
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23.04.2022 13:01 Відповісти
Для фронту потрібні джипи.
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23.04.2022 12:34 Відповісти
Але треба пояснювати - з якого боку затримка - чи Поляки мляво працюють, чи Українські посадовці шукають - до чого пидолбатися.
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23.04.2022 11:53 Відповісти
Нє. То щирі Українці, ті що лежачі, і не годні ні до чого, крім барижити, з білими білетами, машини везуть... Щоб трішки заробити, і на армію нічого не дати.
Поки шара...
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23.04.2022 13:59 Відповісти
Треба поясняти:
1 Чи це Поляки мляво працюють
2 Чи українські посадовці реорганізують схеми збагачення.
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23.04.2022 11:55 Відповісти
це новий закон про нульову розтаможку
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23.04.2022 12:13 Відповісти
Якщо дебіли не знають, в Україні завтра Великдень, а тому люди їдуть додому на свята. З понеділка черги будуть в зворотньому напрямку.
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23.04.2022 12:22 Відповісти
какие свята - комендантский час- что люди ночью попруться паски святить?
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23.04.2022 17:08 Відповісти
T E Q U I L A
@TekilaUa
·
13 год
Міністерство Оборони РФ опублікувало фото, що підтверджує знищення 150 американських крилатих ракет.
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23.04.2022 11:55 Відповісти
Ну тупыые!(С)
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23.04.2022 12:06 Відповісти
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23.04.2022 12:06 Відповісти
Вау! Хтось на роисе вже латинські літери вивчив!
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23.04.2022 12:50 Відповісти
"шьорт побєрьі" (англ. глобал.ру) Диамантова рука.
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23.04.2022 13:29 Відповісти
це старі С-125
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23.04.2022 13:50 Відповісти
Це мабуть Китайці їм вислали військову допомогу
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23.04.2022 12:03 Відповісти
Українська митниця дві людини оформляють 40 хвилин одне авто да щей хочуть дай дай Польська сторона працює добре
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23.04.2022 12:04 Відповісти
а ви попросіть поляків дати перевізникам біженців та гуманітарки свободну зелену дорогу
до самого митного поста,
а бариги нас не турбують.
хай стоят хоч місяць.
особисто мені пох...й.
сьогодня стояв на колінах разом з усім містом
проводжали нащого воїна в останній путь.
нормальним людям не до бариг.
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23.04.2022 12:06 Відповісти
USA
*********
raketa
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23.04.2022 12:07 Відповісти
Погранцы и таможенники как были всегда **********, так и остались.
Нет у них там никаких "процедур"! На границе хоть 10 авто, хоть 100, хоть 1000 - от этого их "процедуры" не меняются от слова "никак". Как было там коррупционное дно - так и осталось!
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23.04.2022 12:59 Відповісти
В митників одна процедура--ХАБАР
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23.04.2022 13:48 Відповісти
і шо одні жінки за кермом.?
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23.04.2022 14:10 Відповісти
Пасха...они сначала уезжают а потом пасха и все....уже какая война?!
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23.04.2022 14:36 Відповісти
 
 