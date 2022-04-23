На кордоні на в'їзд з Польщі до України величезні черги, - Держприкордонслужба
Вранці 23 квітня на кордоні утворилися значні черги на в'їзд з Польщі до України.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно даних, отриманих від польської Сторони, наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.
Зокрема, найбільші черги у напрямку України відмічаються перед наступними пунктами пропуску:
- "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;
- "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;
- "Хребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;
- "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;
- "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;
- "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;
- "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.
Дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур", - йдеться у повідомленні
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Поки шара...
1 Чи це Поляки мляво працюють
2 Чи українські посадовці реорганізують схеми збагачення.
@TekilaUa
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13 год
Міністерство Оборони РФ опублікувало фото, що підтверджує знищення 150 американських крилатих ракет.
до самого митного поста,
а бариги нас не турбують.
хай стоят хоч місяць.
особисто мені пох...й.
сьогодня стояв на колінах разом з усім містом
проводжали нащого воїна в останній путь.
нормальним людям не до бариг.
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raketa
Нет у них там никаких "процедур"! На границе хоть 10 авто, хоть 100, хоть 1000 - от этого их "процедуры" не меняются от слова "никак". Как было там коррупционное дно - так и осталось!