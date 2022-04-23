На кордоні на в'їзд з Польщі до України величезні черги, - Держприкордонслужба

Вранці 23 квітня на кордоні утворилися значні черги на в'їзд з Польщі до України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно даних, отриманих від польської Сторони, наразі на окремих напрямках спостерігається значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі до України.

Зокрема, найбільші черги у напрямку України відмічаються перед наступними пунктами пропуску:

- "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто і 250 вантажівок;

- "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових авто;

- "Хребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто і 200 вантажівок;

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- "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;

- "Корчова – Краківець" – близько 400 легкових авто і 400 вантажівок;

- "Медика – Шегині" – близько 700 легкових авто і 200 вантажівок;

- "Кросценко – Смільниця" – близько 170 легкових авто.

Дане накопичення виникло ситуативно та не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур", - йдеться у повідомленні