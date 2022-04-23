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Новини Війна
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Партнери запевнили, що нададуть фіндопомогу для перекриття дефіциту держбюджету в наступні місяці, - Шмигаль

бюджет,госбюджет

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна отримала запевнення від партнерів щодо надання фінансової допомоги у необхідних розмірах для перекриття бюджетного дефіциту в наступні місяці.

Про це Шмигаль заявив на брифінгу за результатами робочого візиту до Вашингтона ( США), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент України вже оголосив, що ми зараз маємо підтримку у розмірі $4,8 млрд, чого в принципі вистачає на квітень-травень для того, щоб повністю виконувати наші зобов'язання", - сказав Шмигаль. 

Прем'єр наголосив, що вже проведено переговори з партнерами щодо фінансової підтримки на наступні чотири місяці, і наразі триває робота над механізмами такого фінансування.

"Твердих гарантій, безумовно, на сьогодні ми ще не отримали. Але ми розуміємо, як рухатися. Ми отримали запевнення від наших партнерів, що вони нас не підведуть і ми матимемо фінансування в необхідному розмірі, щоб перекрити бюджетний дефіцит", - додав Шмигаль.

Також читайте: Широка коаліція держав-партнерів гарантуватиме фінансову підтримку України в умовах війни, - Шмигаль

Автор: 

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поки триває війна України надали вже понад 15 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ... Скаааа, хтось може пояснити куди вони пішли??????????????? Волонтери як бігали, так і бігають рятують ЗСУ та інших, як не вистачало елементарного військового обладнання так і не вистачає, ні одного тимчасової будівлі для тих, хто лишився житла не збудовано...
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23.04.2022 13:31 Відповісти
 
 