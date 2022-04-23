Партнери запевнили, що нададуть фіндопомогу для перекриття дефіциту держбюджету в наступні місяці, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна отримала запевнення від партнерів щодо надання фінансової допомоги у необхідних розмірах для перекриття бюджетного дефіциту в наступні місяці.

Про це Шмигаль заявив на брифінгу за результатами робочого візиту до Вашингтона ( США), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент України вже оголосив, що ми зараз маємо підтримку у розмірі $4,8 млрд, чого в принципі вистачає на квітень-травень для того, щоб повністю виконувати наші зобов'язання", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що вже проведено переговори з партнерами щодо фінансової підтримки на наступні чотири місяці, і наразі триває робота над механізмами такого фінансування.

"Твердих гарантій, безумовно, на сьогодні ми ще не отримали. Але ми розуміємо, як рухатися. Ми отримали запевнення від наших партнерів, що вони нас не підведуть і ми матимемо фінансування в необхідному розмірі, щоб перекрити бюджетний дефіцит", - додав Шмигаль.

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