Залужний просить утриматися від публічних оцінок бойових дій: Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликає утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним Силам України", - зауважує він.

За словами Залужного, військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції.

"Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", - додає головнокомандувач ЗСУ.

"Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!", - резюмує він.

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