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Новини Війна
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Залужний просить утриматися від публічних оцінок бойових дій: Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації

залужний,резніков

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликає утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним Силам України", - зауважує він.

За словами Залужного, військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції.

"Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", - додає головнокомандувач ЗСУ.

"Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили про необхідну Україні допомогу, - Залужний провів розмову з генералом Міллі

Автор: 

зброя (7470) бойові дії (3857) блогер (181) ЗСУ (7569) Залужний Валерій (725)


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Топ коментарі
+104
ЗСУ це єдине, в що кожен українець вірить беззастережно!!! Сил вам! Хай оберігає вас Бог!
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23.04.2022 12:18
+87
Ну то скажіть дєрьмаку,хай вгомонить свого песика люську.
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23.04.2022 12:16
+44
Надіюсь Люся почув?
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23.04.2022 12:20
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Це він арестовичам, арахаміям, подолякам каже.
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23.04.2022 13:39 Відповісти
Нет. Это ответ на вчерашние рассуждения Бутусова о том что на передке не хватает оружия. Теперь то оружие могли использовать в другом месте, но приходится везти на передок. И всё благодаря тем, кто "заботится о наших ребятах".
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23.04.2022 13:42 Відповісти
А Бутусов хіба не про початок війни це сказав?
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23.04.2022 19:06 Відповісти
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23.04.2022 13:43 Відповісти
Та це ж реєстрова порохоботка цього форуму. Воно кончене на всю свою довбешку, де замість мозку переливається кисіль з напівперетравленого шоколаду
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24.04.2022 00:24 Відповісти
А Люся знает больше, и лично всех победила.
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23.04.2022 13:44 Відповісти
Всем идиотам. Не будет в ближайшее время нашего наступления. Так что заткните все свою пасть.
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23.04.2022 13:44 Відповісти
про це, здається, тільки одна особа говорить. не ясно для чого.
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23.04.2022 19:13 Відповісти
Локальные наступления возможны и сейчас происходят, но тут как сложиться. Пока просто не на часи.
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23.04.2022 19:25 Відповісти
про це, здається, тільки одна особа заявляла. не відомо для чого - якесь замилювання очей лекторату, типу "ми рашистів шапками закидаємо"
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23.04.2022 19:16 Відповісти
Ок
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23.04.2022 13:47 Відповісти
І от сижу я в окупованому Херсоні 2 місяці.....під Херсоном рашка стояла вже в перший день, зсу тут не було, взагалі, ходили під дулами на проукраїнські мітинги, гуманітарку російську не беремо, роботи немає, в мене двоє дітей, лінія фронту зовсім поруч, постійні бої, виїзжати немає як, немає за що... останній місяць наші стоять на місці(маю купу знайомих в області, знаю з перших уст), і я не права, що мене це обурює? виходить так? не маю права на критику? ну знаєте, приїдьте в Херсон, подивіться на засмучених людей, які вже втратили віру...
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23.04.2022 13:55 Відповісти
А России сложно такое возмущение высказать? Или только к Украине претензии?
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23.04.2022 14:09 Відповісти
До рашки в мене не претензії, до рашки в мене люта ненависть, ви навіть не уявляєте, як важко втримати емоції, коли орки ходять по вулицях,,,,,люди вслід їм плюють, на х.й посилають, проклинають...
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23.04.2022 14:36 Відповісти
Вы не перекручивайте. Вопрос был в другом. Или только беженцев способны критиковать?
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23.04.2022 19:07 Відповісти
Впевнена, що про вас ніхто не забув. очевидно, у нас немає стільки сил, щоб одночасно відбивати ворога по всіх територіях. так кажуть експерти. сподіваюсь, скоро буде більше зброї, більше всього і вас звільнять.
але буде дуже прикро, якщо залужним справді командує зекоманда...
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23.04.2022 14:14 Відповісти
Робить все, щоб вижити. Дурням все одно нічого не доведеш, а країні ви потрібні живі. Тримайтесь.
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23.04.2022 16:09 Відповісти
Ну Филатов походу иного мнения от визита в Черновцы. Он считает настоящий беженец должен быть в дрпной одежде и сланцах, очевидно забывая что люди бегут не от бедности а от войны.
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23.04.2022 19:00 Відповісти
Не мішайте професіоналам робити свою роботу...
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23.04.2022 13:59 Відповісти
Віримо Залужному!
Віримо Захистникам України (ЗСУ, ТРО, НГ, ТА ІНЬШИМ)!
Сподіваюсь після перемоги на зовнішнім ворогом Захистники вичистять й внутрішніх ворогів!!! Більшість з внутрішніх ворогів відома але не зрозуміло чому їх "ХТОСЬ" покриває???!
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23.04.2022 14:00 Відповісти
золоті слова - "ВІЙСЬКОВЕ КЕРІВНИЦТВО"... гоніть звідти уклонєнцев, дєрьмаків, подоляків та прочая мерзота!
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23.04.2022 14:04 Відповісти
Ха-ха-ха, есть такой а-ля эксперт "злой одессит", пишет у себя в телеге, что армия кацапов в критическом состоянии, вот-вот мы победим.
Залужный только не в курсе об этом.
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23.04.2022 14:07 Відповісти
так всі експерти про це кажуть, але у ворога ще дуже багато снарядів, тому ми переможемо, але це не буде легка перемога.
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23.04.2022 14:15 Відповісти
це ви про яких експертів? серйозні експерти пишуть, що цей дощ надовго і не відомо, чим закінчиться
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23.04.2022 19:18 Відповісти
Дед пришёл к врачу и говорит у меня беда,не стоит и с бабами проблема. Врач ему,да что вы хотите дедушка вам 80 лет? А вот мой сосед которому 90 говорит что каждую неделю с бабами кувыркается! Врач через паузу...Ну и вы говорите.
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23.04.2022 14:39 Відповісти
Так в том то и проблема, что слушают не тех, кто в теме, а тех кто имеет выход в эфир.
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23.04.2022 15:03 Відповісти
довіряю тіки залужному. А арестович з ермаком тільки серуть і серуть
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23.04.2022 14:16 Відповісти
Закрийте писок арестовичам. Набийте морди аразаміям та пололякам. Всі вони допомагають ворог
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23.04.2022 14:42 Відповісти
В НАТО десятки разведок и специальных служб,они со своими стукачами и обородуванием ничего не знают,а ты всёх кротов выявил,пора распускать контору и к тебе прислушиваться,миллиардная экономия на зарплате.
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23.04.2022 14:49 Відповісти
Суттєва різниця, знати і розголошувати? Нє?
Розвідки, наших союзників, не патякають язиком, як люська з подляком.
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23.04.2022 15:24 Відповісти
Генеральный прокурор Шокин вылетел со своей должности со свитом в течении шести часов,если люди годами занимают должности значит всё в порядке,союзники присматривают и ситуация под контролем.
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23.04.2022 15:55 Відповісти
Бо знюхались з парашниками. Минула влада просувалась на захід, а ці ні.
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23.04.2022 16:33 Відповісти
Ви не розумієте, що треба прикривати кордон даже на тій ділянці де немає наступу. Кордон з рашкаю, придністров'єм, Білорусью краще порахуйте
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23.04.2022 14:47 Відповісти
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23.04.2022 15:00 Відповісти
Не обижай Люсю, у неё тонкая душевная организация.
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23.04.2022 15:22 Відповісти
Я би особисто сходив до «блогерів з великою аудиторією» і пояснив їм, на пальцях, їхніх, що до чого.
Знаю точно, що зміг би бути переконливим.
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23.04.2022 15:00 Відповісти
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликає утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", Джерело: Джерело: а то политики и журналисты в СМИ не фильтруют инфу например как на Интере и других СМИ. Непонятно почему этому вопросу по разъяснению простых истин не было уделено внимания компетентными органами ,если этим даже не знаю как их назвать ... не доходит, наверное из за того что у нас типа демократия? А то как воровать так демократия а как защищать так кто на что учился.
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23.04.2022 15:28 Відповісти
А де ЗЕ взяв командувачів ?
Це ж ті люди, які при Петі кар'єру збудували. Прикинь.
Штепу чогось ЗЕ відпустив. Під вибори. Порнова в країну повернув, татарова пристроїв в обхід законів.
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23.04.2022 16:35 Відповісти
Болтун -находка для шпиона.Тсссс
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23.04.2022 15:45 Відповісти
цікаво до кого це він? до бабського успокоітеля - Арестовіча, хто ще у нас є - Бутусов, Жданов?
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23.04.2022 16:03 Відповісти
Гончаренко только что выложил результаты обстрела Одессы.
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23.04.2022 16:19 Відповісти
Баньте горе експертів, валіть їхні блоги.
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23.04.2022 16:39 Відповісти
не відвідуй їхні блоги, чи тебе заставляють?
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23.04.2022 17:56 Відповісти
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23.04.2022 16:39 Відповісти
Одним словом - диванних експертів попросили заткнутись. Давно пора!
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23.04.2022 16:50 Відповісти
Залужного, в послевоенные годы, нужно срочно всем выбрать Президентом Украины, это стратегически важно, вооот вам Народ Украины новый сильный кандидат в президенты!
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23.04.2022 16:58 Відповісти
не слухайте бота! подивіться на швидкоруч "нікнейм" -- це раз.
у Залужного зараз велика місія і він її виконує, це все.. Командувач це командувач -- бути йому ним ще при 3-ьох наступних президентах.. але не треба тут розганяти інфу яка йому на шкоду насправді! І немає під собою жодного підгрунтя.. В демократичних країнах військові командувачі не стають президентами!!!! І свідомі про це і не думають.
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23.04.2022 17:39 Відповісти
https://file.liga.net/persons/zalujnyy-valeriy Всесторонне образованный человек. И все учебные заведения заканчивал с отличием. есть кого с кем сравнить...
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23.04.2022 19:43 Відповісти
Без Аристопсича Зеля все продує
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23.04.2022 17:35 Відповісти
якщо вірити арестовичу, то ми завтра переможемо і всіх рашистів переб'ємо, війна скінчиться
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23.04.2022 19:23 Відповісти
Іди нафіг! Свобода слова та оцінки... А якщо висловлювання коментаторів щось змінює для вас.. то що ви за тряпки?
Не читайте кометарі і "робіть роботу", і не будете відволікатись...
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23.04.2022 17:54 Відповісти
Выглядит так,что чтобы выкляньчить побольше халявы,Зеля пожертвовал
ему не совсем лояльными АЗОВцами
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23.04.2022 18:08 Відповісти
Да...это был просто наглый высер от от "патриота" зели... Пацаны там дерутся, друг друга прикрывая... А зеля 36-й даёт награды , а Азову - благодарность... это неимоверный цинизм... Поэтому простой и старый как мир совет: Не слушайте его краснобайство - смотрите что он творит.
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24.04.2022 14:57 Відповісти
Кстати да, впезапно согласен, ******** Подоляки и Ермаки, будучи абсолютно не компетентными в сфере международной политики и дипломатии, часто раскрывают врагу наши планы и намерения и каждый вечер у Марка Фейгина на стриме начинает кукарекать Дрыстович(арестович), который несет однообразную, бессвязную дичь, тем не менее раскрывая те или иные тактические моменты.
Пригласите Андрея Илларионова и Олега Жданова и возьмите их советниками вместо вышеуказанных имбицилов.
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23.04.2022 18:48 Відповісти
Цей дядько увійде в історію.
Хоча насправді, уже увійшов.
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23.04.2022 19:08 Відповісти
Арестович ! Люся !!! Ты слышал, 3.14бол, что тебе Залужный сказал ?! Только военное руководство! Ни ты ..ни Порожняк... Ни Инфузория... Токо умные !
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23.04.2022 19:23 Відповісти
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