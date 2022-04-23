Залужний просить утриматися від публічних оцінок бойових дій: Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликає утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним Силам України", - зауважує він.
За словами Залужного, військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції.
"Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", - додає головнокомандувач ЗСУ.
"Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
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але буде дуже прикро, якщо залужним справді командує зекоманда...
Віримо Захистникам України (ЗСУ, ТРО, НГ, ТА ІНЬШИМ)!
Сподіваюсь після перемоги на зовнішнім ворогом Захистники вичистять й внутрішніх ворогів!!! Більшість з внутрішніх ворогів відома але не зрозуміло чому їх "ХТОСЬ" покриває???!
Залужный только не в курсе об этом.
Розвідки, наших союзників, не патякають язиком, як люська з подляком.
Знаю точно, що зміг би бути переконливим.
Це ж ті люди, які при Петі кар'єру збудували. Прикинь.
Штепу чогось ЗЕ відпустив. Під вибори. Порнова в країну повернув, татарова пристроїв в обхід законів.
у Залужного зараз велика місія і він її виконує, це все.. Командувач це командувач -- бути йому ним ще при 3-ьох наступних президентах.. але не треба тут розганяти інфу яка йому на шкоду насправді! І немає під собою жодного підгрунтя.. В демократичних країнах військові командувачі не стають президентами!!!! І свідомі про це і не думають.
Не читайте кометарі і "робіть роботу", і не будете відволікатись...
ему не совсем лояльными АЗОВцами
Пригласите Андрея Илларионова и Олега Жданова и возьмите их советниками вместо вышеуказанных имбицилов.
Хоча насправді, уже увійшов.