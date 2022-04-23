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Сьогодні вдалося евакуювати із Сєверодонецька майже 30 людей, 15 із них - лежачі хворі, - Гайдай

евакуація

У суботу, 23 квітня, із Сєверодонецька вдалося евакуювати майже 30 людей, серед яких 15 лежачих хворих.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Представники Червоного Хреста щоденно перевіряють адреси, де можуть залишатися важкохворі або самотні люди. 13 таких осіб в Сєверодонецьку вони заздалегідь підготували до евакуації. Ще двох лежачих сьогодні забрали разом із чотирма членами їхніх сімей", - зазначив він.

Також прямують до безпечних регіонів вісім сєверодончан, які самостійно дісталися до місць зборів.

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Сєверодонецьк (508) евакуація (2317) Гайдай ЛОГА (921)


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