Брати полонених стало набагато важче, маємо проблеми з поповненням обмінного фонду, - Арахамія

Кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін

Про це глава української делегації на перемовинах з РФ нардеп "Слуги народу" Давид Арахамія написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених. Розумію емоції, сам нещодавна мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін", - зауважує він.

"А при сучасних боях артилерії на великих відстанях - полонених брати стало набагато важче, тому маємо проблеми з поповненням обмінного фонду", - додає нардеп.

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