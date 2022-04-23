Брати полонених стало набагато важче, маємо проблеми з поповненням обмінного фонду, - Арахамія
Кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін
Про це глава української делегації на перемовинах з РФ нардеп "Слуги народу" Давид Арахамія написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених. Розумію емоції, сам нещодавна мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін", - зауважує він.
"А при сучасних боях артилерії на великих відстанях - полонених брати стало набагато важче, тому маємо проблеми з поповненням обмінного фонду", - додає нардеп.
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