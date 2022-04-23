УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8283 відвідувача онлайн
Новини Війна
45 682 114

Брати полонених стало набагато важче, маємо проблеми з поповненням обмінного фонду, - Арахамія

полон,здалися

Кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін

Про це глава української делегації на перемовинах з РФ нардеп "Слуги народу" Давид Арахамія написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених. Розумію емоції, сам нещодавна мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін", - зауважує він.

"А при сучасних боях артилерії на великих відстанях - полонених брати стало набагато важче, тому маємо проблеми з поповненням обмінного фонду", - додає нардеп. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбувся 5-й обмін полоненими. Додому повертаються 60 воїнів та 16 цивільних осіб, - Верещук

Автор: 

армія рф (17482) полон (1567) Арахамія Давид (1104)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+129
В Лавру наведаться нужно. Ценный фонд наполнится очень быстро.
показати весь коментар
23.04.2022 12:29
+89
хламідія, краще закрий йібальнік.
показати весь коментар
23.04.2022 12:29
+78
Агрохімію обміняти і забути.
показати весь коментар
23.04.2022 12:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Заткніть цю хламідію хто небудь!
показати весь коментар
23.04.2022 14:46 Відповісти
Увесь склад ОП на обмін пустити варто
показати весь коментар
23.04.2022 14:49 Відповісти
брати тільки срочників які не стріляли и самі вишли здаватися
показати весь коментар
23.04.2022 15:32 Відповісти
То піди на передову та набери. Розумник.
показати весь коментар
23.04.2022 15:42 Відповісти
АраХамія скільки полонених взяв?
показати весь коментар
23.04.2022 16:03 Відповісти
Велика ганьба коли хламідії при владі.
показати весь коментар
23.04.2022 16:07 Відповісти
Просто русозвери после Бучи стали очень мужественно сражаться и перестали сдаваться в плен. Это же ежику ясно, а халамидия не вьезжает.
показати весь коментар
23.04.2022 16:16 Відповісти
Арахамії свої сім'ї повивозили, а людей нікого не попередили. Їм добре казати про мир з росіянами і полонених. Складніше це пояснити тим воїнам ЗСУ хто втратив близьких і домівки!
показати весь коментар
23.04.2022 17:07 Відповісти
давид жвания = давид арахамия
показати весь коментар
23.04.2022 17:16 Відповісти
Який на Х**уй полон???
Вони вже 59 день убивають, гвалтують, розкрадають, знищують Україну і українців!!!!

Я довіряю батальйону Ш.Мансура а також грузинському батальйону...
Там хлопці незаморачуються.
Я завжди був в захваті від чеченців(НОХЧІ)
Там , "коротко і ясно"!!!!
Ліквідація!!!!
показати весь коментар
23.04.2022 17:32 Відповісти
Так пойди.... Возьми....
показати весь коментар
23.04.2022 22:54 Відповісти
В нас що, мало колаборантів?! Росіяни як поповнюють обмінний фонд? -вчіться, пане Арахамію!
показати весь коментар
25.04.2022 17:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 