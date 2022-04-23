Чернігівщину вчергове обстріляли з території Росії. Близько 10 гранат випущено із гранатомета, - Держприкордонслужба
Учора ввечері з Російської Федерації обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка.
"Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того як Сили оборони України витіснили загарбників з області. Два з трьох попередніх обстрілів ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази з мінометів. Прикордонні наряди під час вказаних обстрілів не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+16 Вадим Мулява
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+15 Dima30
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+14 Мобильный крематорий
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Бо коли вони безкарні, стають дуже борзими та наглими.
Эта важнейшая тема трусливо умалчивается всеми нашими СМИ. И мы прекрасно понимаем, что обстрелы с сопредельной территории РФ будут только нарастать.
А Залужный говорит: "Прошу публично не обсуждать ... " Та как, *****, "не обсуждать", если у нас война, а мы ведем себя на границе как голимые терпилы?!
Вот когда вдоль всей нашей сухопутной границы в 3000 км будут стоять через каждые 100 км станция AN/TPQ-36, а на каждые 300 км в воздухе будет висеть один разведывательный "байрактар", а у пограничника будет в руках "Барсук-А" - вот тогда тому стрелку из АГСа прилетит моментально четко в голову один 155-мм привет от дежурной батареи.
А пока да, будут обстреливать на всей протяженности границы, от Малориты до Гомеля. А как только тероборона оружие сдаст, так и кошмарить население трансграничными наскоками начнут.
После окончания войны у нас будут сплошные учения и тренинги с союзниками. Будут у нас опыт перенимать.
Два боєкомплекти, по якомусь селу.