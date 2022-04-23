Чернігівщину вчергове обстріляли з території Росії. Близько 10 гранат випущено із гранатомета, - Держприкордонслужба

Учора ввечері з Російської Федерації обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка.

"Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того як Сили оборони України витіснили загарбників з області. Два з трьох попередніх обстрілів ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази з мінометів. Прикордонні наряди під час вказаних обстрілів не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ повторно обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині: 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру. ФОТОрепортаж