УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8485 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 296 20

Чернігівщину вчергове обстріляли з території Росії. Близько 10 гранат випущено із гранатомета, - Держприкордонслужба

прикордонники

Учора ввечері з Російської Федерації обстріляли українську територію на ділянці відділу "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка.

"Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того як Сили оборони України витіснили загарбників з області. Два з трьох попередніх обстрілів ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази з мінометів. Прикордонні наряди під час вказаних обстрілів не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ повторно обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині: 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17482) Держприкордонслужба ДПСУ (6013) кордон (4773) обстріл (28613) прикордонники (1101) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Так ****** у відповідь. Кацапська ссиклива мразота дуже не любить, коли їй дають здачі.
Бо коли вони безкарні, стають дуже борзими та наглими.
показати весь коментар
23.04.2022 13:05
+15
Давайте у відповідь,зараз немає безпечних територій.
показати весь коментар
23.04.2022 12:58
+14
Нужна демилитаризованная зона вглубь свинарника минимум на дальность града, а в идеале на дальность искандэра в самой дальнобойной его версии.
показати весь коментар
23.04.2022 12:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бережи вас Бог, хлопці.
показати весь коментар
23.04.2022 12:56 Відповісти
Нужна демилитаризованная зона вглубь свинарника минимум на дальность града, а в идеале на дальность искандэра в самой дальнобойной его версии.
показати весь коментар
23.04.2022 12:56 Відповісти
До границы с Китаем!
показати весь коментар
23.04.2022 13:50 Відповісти
Давайте у відповідь,зараз немає безпечних територій.
показати весь коментар
23.04.2022 12:58 Відповісти
Нужно обстреливать те места, откуда вылетели бомбы, иначе это не прекратится
показати весь коментар
23.04.2022 13:01 Відповісти
Так ****** у відповідь. Кацапська ссиклива мразота дуже не любить, коли їй дають здачі.
Бо коли вони безкарні, стають дуже борзими та наглими.
показати весь коментар
23.04.2022 13:05 Відповісти
Чи був вогонь у відповідь? Якщо ні то чому?!!! Знову "нєПатдавайтєсьНаПравакаціі" ???!!!😡🤬
показати весь коментар
23.04.2022 13:06 Відповісти
Ответного огня конечно же не было.
Эта важнейшая тема трусливо умалчивается всеми нашими СМИ. И мы прекрасно понимаем, что обстрелы с сопредельной территории РФ будут только нарастать.
А Залужный говорит: "Прошу публично не обсуждать ... " Та как, *****, "не обсуждать", если у нас война, а мы ведем себя на границе как голимые терпилы?!
показати весь коментар
23.04.2022 13:39 Відповісти
Так в'їбіть їм в отвєтку !
показати весь коментар
23.04.2022 13:28 Відповісти
Так не понятно куда. "Фурий" у пограничного подразделения нет, "байрактар" там тоже не летает, AN/TPQ-36 все на фронтах, у пограничных нарядов "Лис-2М" или «Барсук-А» нету (они в асфальт закатаны) ...
Вот когда вдоль всей нашей сухопутной границы в 3000 км будут стоять через каждые 100 км станция AN/TPQ-36, а на каждые 300 км в воздухе будет висеть один разведывательный "байрактар", а у пограничника будет в руках "Барсук-А" - вот тогда тому стрелку из АГСа прилетит моментально четко в голову один 155-мм привет от дежурной батареи.
А пока да, будут обстреливать на всей протяженности границы, от Малориты до Гомеля. А как только тероборона оружие сдаст, так и кошмарить население трансграничными наскоками начнут.
показати весь коментар
23.04.2022 14:54 Відповісти
не поспоришь. Почитал про НАТОвские 155 мм системы - это ВЕЩЬ. Даже не 2000 немецкие самоходки, лучшие в мире. Взять 777-е буксируемые орудия - 2 минуты на переход из походного в боевое - координаты вбил - и на расстоянии 20-40 км (в зависимости от выбранного снаряда) враг отправляется в ад. Прелесть перехода на 155 мм в том, что очень большой выбор снарядов, вплоть до управляемых (до 50 км дальность, точность 2 метра), и у НАТы этих снарядов просто завались
показати весь коментар
23.04.2022 16:34 Відповісти
Должен сказать, что после освобождения всей территории Украины наши артиллеристы ствольной арты будут самыми продвинутыми и универсальными по всем системам - тут и арчеры, и цезари, и даны-жужаны, и ховитцеры, и PzH2000, и палладины ...
После окончания войны у нас будут сплошные учения и тренинги с союзниками. Будут у нас опыт перенимать.
показати весь коментар
23.04.2022 17:43 Відповісти
Ответка была или опять нельзя потому что путин нападёт?
показати весь коментар
23.04.2022 13:37 Відповісти
Обстріляйте таарюк градами.
Два боєкомплекти, по якомусь селу.
показати весь коментар
23.04.2022 13:37 Відповісти
Ех... Оце б один свічблейд...
показати весь коментар
23.04.2022 13:46 Відповісти
Оцей голованов з ньюзвоні тепер навчає українців патріотизму з ефіру єдиного марафону.
показати весь коментар
23.04.2022 13:56 Відповісти
когда всё закончится на фронтах, то народ с удивлением увидит, что все пойдет прежним зеленым марафоном, только пуще прежнего, потому что баблище рекой потечёт.
показати весь коментар
23.04.2022 15:00 Відповісти
ответка будет когда будет политическое решение от преза
показати весь коментар
23.04.2022 14:19 Відповісти
Чимось важчим по мокшах бахнути, «Градом» наприклад.
показати весь коментар
28.04.2022 16:22 Відповісти
 
 