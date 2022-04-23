Отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків у Маріуполі до "армії ДНР", - радник мера Андрющенко

Із заблокованого Маріуполя отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків до "армії днр", яких направлять на війну з Україною.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Фільтрація. Надходять повідомлення про посилення суцільної фільтрації чоловіків у приватному секторі Кальміуського та Лівобережного районів. Отримано перші підтвердження примусової мобілізації до "армії ДНР". Переважно, молоді чоловіки до 40 років. Їх спрямовують в напрямку Донецька. На зараз інформацію додатково уточнюємо щодо кількості та подальшої долі", - написав Андрющенко.

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