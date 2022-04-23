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Отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків у Маріуполі до "армії ДНР", - радник мера Андрющенко
Із заблокованого Маріуполя отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків до "армії днр", яких направлять на війну з Україною.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Фільтрація. Надходять повідомлення про посилення суцільної фільтрації чоловіків у приватному секторі Кальміуського та Лівобережного районів. Отримано перші підтвердження примусової мобілізації до "армії ДНР". Переважно, молоді чоловіки до 40 років. Їх спрямовують в напрямку Донецька. На зараз інформацію додатково уточнюємо щодо кількості та подальшої долі", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+27 Павлик морозов #499349
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+26 георг брок
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+26 Vlad_Len
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в городе бои, мужикам под 40, и они ,что прятались по подвалам?, а теперь их пустят в расход.
Ты вообще отдаеш себе отчёт что отправляя людей не имеющих ни мотивации ни опыта ни зачастую здоровья, их длительность жизни как солдата в бою будет меньше минуты, и к вообще без шансов? Ты такой же как рашисты. Один в один.
Может потому что первые, кто ******** были военкомы?
Может потому, что не было никакого оповещения мужчин призывного возраста "куда идти и что делать"?
Может потому, что не было никаких процедур по "срочному приему в ВСУ"?
Может потому, что не было никакой материально-технической базы для того чтобы вооружить и экипировать мужчин призывного возраста?
И т.д. и т.п.
Мне лично 28.02 сказали в военкомате: "Мужик, опыт боевых действий есть? Нет?, иди домой и не ********."
Західна Україна.
А по Кривоносу - він правий. Жид не дозволить Козаку шаблюку мати.
Сиди краще на своєму дивані і не вумничай!
Но без реального желания воевать,подобное воинство не удержишь никак-либо дезертируют ,либо в плен сдадутся,либо в спину выстрелят.
Хотя без реального желания все это фигня
Вони, там, на півдні, на сході України, скавучать "как нам всЄм плохА, мы живьем пАд Абстрєлами" і таке інше... Стоп, шановні! Ви весь час там голосували як не за Симоненка, так За Януковича! Доголосувалися. Тепер ваше життя це наслідок вашого вибору. Тому мені вас не шкода. Мені шкода моєї України. А передача Крим-реалії теж приколісти. "Мы вещаем на руZZком, чтобы в Крыму понимали, что делают роZZийские войска с Украиной". Дурні! Ви робите їм ведмежу послугу! Вони там тащаться від цієї інформації! Вони кайфують від виду зруйнованої України, звалтованих немовлят, дівчат, жінок! Вони всі, без вийнятку, тварюки, з якими не може бути жодної розмови!!!!!!
Зашёл как то на паблики севастополя-так они там аж смакуют все эти убийства и грабежи
Я з Херсона, проте в 17 переїхала до Києва і закінчила університет Шевченка за напрямом українська мова та література! Але під час окупації опинилася в Херсоні з батьками! Ми так настраждалися з початку війни, ледве втекли звідси, збирали гроші, шукали перевізників, щоб нас вивезли! І ми це заслужили??
..Ми з бабусею, коли я ще була маленька, ходили на мітинги за Ющенка! Моя сім'я ніколи не голосувала ні за Симоненка, ні за Януковича! Підтримувала революцію гідності! І ти тепер, падло, кажеш, що тебе нас не шкода?
Сволота ти остання. З такими співвітчизниками і ворогів не треба. Щоб ти був проклятий, сраний мудак.
І не кажи мені, що то тільки моя сім'я така, а інші херсонці погані і кликали Росію сюди. Тварина ти кончена, ти читав, що було в місті, коли тут хотіли зробити ХНР?? Херсонці обрали собі проукраїнського мера, Миколаєнка, який не дав тут зробити ХНР у 2014му! Тут знесли пам'ятник Леніну і поставили пам'ятник Небесній сотні!
Зараз, під час війни, кілька сотень наших хлопців померли за одну ніч, намагаючись захистити місто за відсутності зсу!!
І ти кажеш, що тобі нас не шкода?!
Сволота ти. І всі, хто це лайкнув. Будьте ви прокляті.
В полевых сражениях первыми обстреливали противника лёгкая конница из покоренных племен,а потом разгром довершал таранный удар тяжёлой найманской или татарской кавалерии
Давать оружие мужикам уничтоженого города? Идиотизм...