У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої "МВС "ДНР": майже всіх "народних міліціонерів" ліквідовано, - розвідка

В "ДНР" практично не залишилось "народних міліціонерів" – більшість загинула в боях під Маріуполем.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої "МВС ДНР". Включно з військовослужбовцями "внутрішніх військ ДНР" і курсантами "Донецької академії МВС".

Встановлено, що за час участі у бойових діях "МВС ДНР" зазнало великих втрат:

Маріупольський напрямок.

- до 1000 чол. безповоротні втрати в т.ч. 26 курсантів;

- понад 2800 чол. санітарні втрати;

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Інші напрямки.

- близько 500 чол. безповоротні втрати;

- близько 2100 чол. санітарні втрати.

Брак "правоохоронців" призвів до погіршення ситуації з підтримкою "громадського правопорядку" і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію.

"Міністр внутрішніх справ ДНР" ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника "Донецької академії МВС" та начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрат серед особового складу", - розповіли в ГУР Міноборони.