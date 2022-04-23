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Новини Війна
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У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої "МВС "ДНР": майже всіх "народних міліціонерів" ліквідовано, - розвідка

рф

В "ДНР" практично не залишилось "народних міліціонерів" – більшість загинула в боях під Маріуполем.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої "МВС ДНР". Включно з військовослужбовцями "внутрішніх військ ДНР" і курсантами "Донецької академії МВС".

Встановлено, що за час участі у бойових діях "МВС ДНР" зазнало великих втрат:
Маріупольський напрямок.
- до 1000 чол. безповоротні втрати в т.ч. 26 курсантів;
- понад 2800 чол. санітарні втрати;

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти "мобілізували" та утилізували в Маріуполі донецького музиканта Бобровського та краєзнавця Жарова, - журналіст Казанський. ФОТО

Інші напрямки.
- близько 500 чол. безповоротні втрати;
- близько 2100 чол. санітарні втрати.

Брак "правоохоронців" призвів до погіршення ситуації з підтримкою "громадського правопорядку" і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію.

"Міністр внутрішніх справ ДНР" ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника "Донецької академії МВС" та начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрат серед особового складу", - розповіли в ГУР Міноборони.

Автор: 

армія рф (17482) ліквідація (3955) Маріуполь (3235) розвідка (3866)


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Топ коментарі
+28
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23.04.2022 13:15
+23
То есть теперь не надо будет ломать голову, что делать с сепарней.
Господи, спаси и сохрани защитников Мариуполя.
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23.04.2022 13:12
+17
Яка чудова новина!
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23.04.2022 13:03
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Ну, якщо новина чудова - то трохи позитиву перед святами.

Один дуже оригінальний переселенець (з Донбасу, потім -з Києва) нарешті знайшов для себе дуже оригінальне працевлаштування в Івано-Франківську (рекомендую):

https://galka.if.ua/rozvazhaie-gostej-i-dopomagaie-roznositi-kavu-papuga-pereselenecz-archi-oselivsya-u-frankivskij-kavyarni-video/
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23.04.2022 15:26 Відповісти
Яка чудова новина!
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23.04.2022 13:03 Відповісти
по заслугам сепарам-в полон не брати зрадників-
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23.04.2022 13:04 Відповісти
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23.04.2022 13:05 Відповісти
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23.04.2022 13:06 Відповісти
"Это не потеря" - любимое выражение рашистов, которое включает в себя все - от отсутствия туалетной бумаги в магазине до мешка с остатками соседа присланного из военкомата)))
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23.04.2022 13:07 Відповісти
як худобу на нас женуть,це не війна це бойня
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23.04.2022 13:08 Відповісти
"Геть з України, москаль некрасівий! "
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23.04.2022 13:10 Відповісти
Зрадники не гинуть, а дохнуть.
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23.04.2022 13:10 Відповісти
яка сумна новина.....
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23.04.2022 13:11 Відповісти
То есть теперь не надо будет ломать голову, что делать с сепарней.
Господи, спаси и сохрани защитников Мариуполя.
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23.04.2022 13:12 Відповісти
Потом эти недобитые безрукие-безногие будут требовать пенсии у Украины. Нужно чтобы не было таких претендентов. И их пергидрольных самок в рашку отселить потом.
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23.04.2022 15:04 Відповісти
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23.04.2022 13:15 Відповісти
Ну падлюки,згадайте підори..,****** введі"..,гандони.
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23.04.2022 13:15 Відповісти
Трагедія! Трагедія!
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23.04.2022 13:17 Відповісти
А что случилось?
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23.04.2022 13:19 Відповісти
Та так... Пара незаметных пустяков...
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23.04.2022 13:28 Відповісти
Боже, Матінко Божа, поможіть, бережіть та захистіть наших захисників
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23.04.2022 13:27 Відповісти
У Бога неи матери. Он Сам есть Отец!
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23.04.2022 17:54 Відповісти
В мене донька питає,а щож будемо робити ,коли повернемо Донбас,з тими зрадниками,на що я їй відповів,що їх там просто НЕБУДЕ,половину переб*ють,а остаток на випередки буде штурмувати кордон з рашкою,зайдемо чисто на НАШІ ЗЕМЛІ!!!!! і потім туди повернуться справжні українці,бо хорош там---де нас немає!!!!
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23.04.2022 13:32 Відповісти
Тех у кого два паспорта нужно выселить, остальных поставить под карандаш.
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23.04.2022 13:53 Відповісти
Туди їм і дорога
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23.04.2022 13:44 Відповісти
батальон боярка дивизия ханурик
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23.04.2022 13:53 Відповісти
Прекрасная новость, вот только они новых завезут, тама таких много, зерги
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23.04.2022 13:56 Відповісти
Можно уже освобождать донецк и луганск. Денерасты все высдыхали в боях
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23.04.2022 14:15 Відповісти
Ще трохи рано. Там ще вистачає вати.
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23.04.2022 15:04 Відповісти
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23.04.2022 14:22 Відповісти
лугандонши от бурятов новых нарожают ..... с плоскими *****ми удобней бухими по клумбам в дааамбаси валяться .....
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23.04.2022 14:24 Відповісти
Не встигнуть.
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23.04.2022 15:00 Відповісти
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23.04.2022 14:38 Відповісти
Не, вы всё врете, ещё эдик басурин и офигительный военный экперд ходаковский пока живые….
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23.04.2022 16:07 Відповісти
Що попачлєнци, дочекались москалів!
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23.04.2022 16:54 Відповісти
 
 