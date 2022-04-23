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Викрито мешканця Покровська, який передавав окупантам дані про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

сбу

У Покровську Донецької області затримали чоловіка за підозрою в державній зраді

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс Генпрокурора у Facebook.

За даними слідства, у квітні мешканець м. Покровська добровільно співпрацював з російською армією.

"Він передавав її представнику зі свого акаунту у соціальній мережі "Вконтакте" повідомлення з інформацією про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі додали, що інформація використовувалася росіянами у війні проти України.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Також стосовно нього у порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Також читайте: Коригувала обстріли Крамататорська. На Донеччині взяли під варту жінку за держзраду

Автор: 

державна зрада (1689) Покровськ (633) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+15
на Банковій не шукали, нє? - в них там гніздо...
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23.04.2022 13:38
+14
З можливістю внесення застави? Під час ВС ? Та краще «нехай йому буде соромно» ... КРЕТИНИ,***** !
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23.04.2022 13:49
+8
законы военного времени позволяют уничтожать на месте всех предателей наводчиков кто бы они не были, понаехавшие эвакуированные донецкие, луганские мариупольские любые, это конечно если законы выполняются или как всегда
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23.04.2022 13:58
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на Банковій не шукали, нє? - в них там гніздо...
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23.04.2022 13:38 Відповісти
На розмінування! З граблями за спиною.
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23.04.2022 13:40 Відповісти
Шкуру с него снять и на кол !
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23.04.2022 13:44 Відповісти
З можливістю внесення застави? Під час ВС ? Та краще «нехай йому буде соромно» ... КРЕТИНИ,***** !
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23.04.2022 13:49 Відповісти
Я вірно прочитав? Викрито чи вибито?
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23.04.2022 13:52 Відповісти
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23.04.2022 13:52 Відповісти
Я вірно прочитав,викрито чи вибито?
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23.04.2022 13:54 Відповісти
хлопці уточнюють...
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23.04.2022 14:17 Відповісти
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23.04.2022 13:56 Відповісти
законы военного времени позволяют уничтожать на месте всех предателей наводчиков кто бы они не были, понаехавшие эвакуированные донецкие, луганские мариупольские любые, это конечно если законы выполняются или как всегда
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23.04.2022 13:58 Відповісти
куда понаехавшие? Покровск это Донецкая область.
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23.04.2022 16:41 Відповісти
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23.04.2022 14:04 Відповісти
Цікаво де вся ця падаль дівається?Виходить під застави? Що це, як не узаконена корупція?
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23.04.2022 14:15 Відповісти
Це не корупція, а зрада судді та прокурора.
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23.04.2022 17:57 Відповісти
....із можливістю внесення застави.
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23.04.2022 14:18 Відповісти
Вати там неміряно. Навіть не ховається. Приклад: https://t.me/BerezaJuice/13802 Борислав Береза пише :
"Последний раз в Попасной я был в 2020 году. На въезде слева была расстрелянная стела с названием города, а справа взорванная бензоколонка на фоне каких-то трущоб. Депрессивное место оказалось. Тогда у меня было забавное общение с ватой. Я стоял в очереди каком-то маленьком магазинчике в Попасной и две тетки передо мной обсуждали, что когда Путин придёт, то жизнь станет лучше и зарплаты будут большие. И одна из них добавила, что "поскорей бы уже". Говорили не очень тихо, не прячась и видно, что не очень стесняясь своего мнения и своих глупых ожиданий. И похоже, что такие взгляды были там обычными."
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23.04.2022 14:23 Відповісти
о звездець скільки жерв від хайпожорів.
1 Поляк і Арахамия фоткаеться на Яворовскому полігоні - 8 ракет 40 трупаків
2. В Сарни в Рівенскій обл Фотка в телеграмі навчань війскових -4 ракети
3. Тіктокер сфоткався с технікою в Киеві у торгового ценьру -2 ракети
4. Бігус розповів про ремонт літаків на заводі У Львові 4 ракети
5. 1+1 бере інтевью у біженців де одна дівчина розповіла що 1000 людей ховаеться в драмтеаторі - наступний день 500 кг бомба на драмтеатр

Гетьманцев в уряді Зеленского ввів в звітність gps кординати нафтогаз.
Маразм повний - через розпіарену передачу літаків - Польща не змогла по тихому передати Міги і Сушки
прошло 2 тижні і знову розпіарили на1+1 як ремонтують танки - знову полетіли ракети......

Зрадникам платят багато грошей -вони в принципі готові відкупитися.
Має бути таке повідомленя - під час затримання колоборанта було застосовано зброю.

Получил ранения не совместимое с жизню )

Якщо не буде страху у ворга - будуть вмирати багато людей.
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23.04.2022 15:21 Відповісти
Застави??! Судді взагалі з дубу рухнули? Це що, рішення печерськогосуду?
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23.04.2022 16:42 Відповісти
Цим він знищив не одне життя. Час прирівняти ці злочини до масового вбивства
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23.04.2022 17:19 Відповісти
 
 