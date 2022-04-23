Викрито мешканця Покровська, який передавав окупантам дані про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора
У Покровську Донецької області затримали чоловіка за підозрою в державній зраді
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс Генпрокурора у Facebook.
За даними слідства, у квітні мешканець м. Покровська добровільно співпрацював з російською армією.
"Він передавав її представнику зі свого акаунту у соціальній мережі "Вконтакте" повідомлення з інформацією про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області", - йдеться у повідомленні.
В прокуратурі додали, що інформація використовувалася росіянами у війні проти України.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Також стосовно нього у порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
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"Последний раз в Попасной я был в 2020 году. На въезде слева была расстрелянная стела с названием города, а справа взорванная бензоколонка на фоне каких-то трущоб. Депрессивное место оказалось. Тогда у меня было забавное общение с ватой. Я стоял в очереди каком-то маленьком магазинчике в Попасной и две тетки передо мной обсуждали, что когда Путин придёт, то жизнь станет лучше и зарплаты будут большие. И одна из них добавила, что "поскорей бы уже". Говорили не очень тихо, не прячась и видно, что не очень стесняясь своего мнения и своих глупых ожиданий. И похоже, что такие взгляды были там обычными."
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Зрадникам платят багато грошей -вони в принципі готові відкупитися.
Має бути таке повідомленя - під час затримання колоборанта було застосовано зброю.
Получил ранения не совместимое с жизню )
Якщо не буде страху у ворга - будуть вмирати багато людей.