Викрито мешканця Покровська, який передавав окупантам дані про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

У Покровську Донецької області затримали чоловіка за підозрою в державній зраді

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс Генпрокурора у Facebook.



За даними слідства, у квітні мешканець м. Покровська добровільно співпрацював з російською армією.



"Він передавав її представнику зі свого акаунту у соціальній мережі "Вконтакте" повідомлення з інформацією про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області", - йдеться у повідомленні.



В прокуратурі додали, що інформація використовувалася росіянами у війні проти України.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Також стосовно нього у порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

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