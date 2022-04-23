Окупанти хочуть "націоналізувати" житло в Маріуполі, яке лишилося без власників, - радник мера Андрющенко
У Маріуполі загарбники хочуть провести реєстрацію житлового фонду та "націоналізувати" те, яке залишилось наразі без власників.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. В ході внутрішніх фільтраційних заходів окупанти анонсували проведення реєстрації житлового фонду. Вся нерухомість, власники якої не подадуть документи, буде "націоналізована", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+17 VOLVO XC 70
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а вы на чужое ефло открыли.... скоро вас в пакет мусорный и на утилизацию...
Як сказала прозрєвшая росіянка- в них немає країни, є лише два міста -москва і пітер, решта расплившаяся вонючая жижа.
а харошій русскій - мертвий русскій
Вона дуже гарно все розказала.
На жаль не змогла знайти відео.
каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
Новий генеральний план «Ост» у виконанні рашистів. Фактично йде зачистка території Маріуполя від людей. Територія для коридору в Крим їм потрібна, люди - ні.
Спочатку росіяни майже зрівняли місто з землею. Потім через міжнародний тиск випустили половину населення у бік Запоріжжя. Всіх інших депортують до найдепресивнішіх районів росії.
Контакт-центр Маріупольської міської ради продовжує збирати інформацію про зниклих та депортованих за номерами:
🔸+38 (050) 345 1555
🔸+38 (067) 345 1555
Режим роботи - з 8:00 до 17:00 щоденно, без вихідних
Хіба це має хоч якесь значення , як це вони назовуть : "націоналізацією , ************* , чи пенетрацією" ?!
Важливо одне -- чиє військо займає Марік .
Коли туди повернеться українська влада усі "нові властники" якщо не встигнуть втекти стануть раком й їх будуть в дупу драти усі приблудні собаки й щури !!!