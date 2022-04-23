Окупанти хочуть "націоналізувати" житло в Маріуполі, яке лишилося без власників, - радник мера Андрющенко

У Маріуполі загарбники хочуть провести реєстрацію житлового фонду та "націоналізувати" те, яке залишилось наразі без власників.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. В ході внутрішніх фільтраційних заходів окупанти анонсували проведення реєстрації житлового фонду. Вся нерухомість, власники якої не подадуть документи, буде "націоналізована", - написав Андрющенко.

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