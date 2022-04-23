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Окупанти хочуть "націоналізувати" житло в Маріуполі, яке лишилося без власників, - радник мера Андрющенко

маріуполь

У Маріуполі загарбники хочуть провести реєстрацію житлового фонду та "націоналізувати" те, яке залишилось наразі без власників.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. В ході внутрішніх фільтраційних заходів окупанти анонсували проведення реєстрації житлового фонду. Вся нерухомість, власники якої не подадуть документи, буде "націоналізована", - написав Андрющенко.

Також читайте: Отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків у Маріуполі до "армії ДНР", - радник мера Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3235) націоналізація (384) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+17
национализаторы анало-завоеватели вам ублюдкам ваша жизнь не принадлежит
а вы на чужое ефло открыли.... скоро вас в пакет мусорный и на утилизацию...
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23.04.2022 13:56
+12
Хочуть засрати лайном всю Україну.
Як сказала прозрєвшая росіянка- в них немає країни, є лише два міста -москва і пітер, решта расплившаяся вонючая жижа.
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23.04.2022 13:58
+10
Касапьё тупое быстрое как понос. Понос будет когда будут тикать как крысы.
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23.04.2022 13:56
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хотеть не вредно )))...но иногда так просто смертельно опасно
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23.04.2022 13:54 Відповісти
Что не придумывают где кафиры там мародёрство.
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23.04.2022 13:56 Відповісти
национализаторы анало-завоеватели вам ублюдкам ваша жизнь не принадлежит
а вы на чужое ефло открыли.... скоро вас в пакет мусорный и на утилизацию...
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23.04.2022 13:56 Відповісти
Касапьё тупое быстрое как понос. Понос будет когда будут тикать как крысы.
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23.04.2022 13:56 Відповісти
Хочуть засрати лайном всю Україну.
Як сказала прозрєвшая росіянка- в них немає країни, є лише два міста -москва і пітер, решта расплившаяся вонючая жижа.
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23.04.2022 13:58 Відповісти
Прозревших росіянців не буває, бувають лише харошіє русскіє,
а харошій русскій - мертвий русскій
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23.04.2022 14:07 Відповісти
Вчора її показував Ганапольський.
Вона дуже гарно все розказала.
На жаль не змогла знайти відео.
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23.04.2022 15:30 Відповісти
гавнопольський, нехай провертається взад на підарашку, там свої гавнопередачки показує
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23.04.2022 17:53 Відповісти
Як пліснява....
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23.04.2022 14:12 Відповісти
Бурятам, якутам, чукчам, евенкам, комі, адигейццям, тувинцям, дагестанцям ... та іншим "руzьким" обіцяли квартири за "зачистку" українців...
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23.04.2022 14:13 Відповісти
Так там вцілілого житла майже не залишилось - падли все розбомбили.
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23.04.2022 14:13 Відповісти
по классической схеме и еще пиzzдаглазая тварь будет жить тут и жрать чрешню но это пока ласты не посушит......
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23.04.2022 14:27 Відповісти
Залишилось декілька домів в центрі. Займуть луские афицери " у каторых сердце пад прицелам".
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23.04.2022 14:30 Відповісти
Они там плотно обосновались.
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23.04.2022 14:14 Відповісти
пусть себе мажут лоб крестиками

каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
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23.04.2022 14:26 Відповісти
до 9 травня пабєди любой ценой ,Маріуполь асвабаждьонний..і звичайно ХЄР народну республіку..Будуть по рашистських ТВ показувати шоу для народонасєленія
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23.04.2022 14:36 Відповісти
я понять немогу почему они так уверены что Мариуполь останется за ними? такое впечатление что есть какие то договоренности
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23.04.2022 14:37 Відповісти
А разве там есть другие источники инфы? В их парадигме рф там навсегда. Наша задача вернуть их в реальность.
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23.04.2022 14:45 Відповісти
Потому что тупые, а не были б тупые уже взяли бы Киев. А так нам везёт. Главное чтобы мы этим везением воспользовались.
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23.04.2022 14:59 Відповісти
Хто не тупий, вже давно вивчив державну мову. І це не питання везіння.
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23.04.2022 15:50 Відповісти
Скільки тупих вчинків вже зробили і продовжують робити люди, які володіють державною мовою, так що не приєднуйтесь до них.
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23.04.2022 16:04 Відповісти
Тобто ти закликаєш приєднатися до москворотих тупаків разом з тобою? Це найтупіше, що можна зробити. Українці ще мордву притрушену не питали, що нам робити у власній хаті.
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24.04.2022 01:40 Відповісти
Ну воно не удивительно, они там уже местную антенну на россиянские кАналы настроило, да денеровские операторы связи туда свои передатчики прилепили.
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23.04.2022 14:51 Відповісти
Як і в Криму, будуть завозити бурятів з Росії.
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23.04.2022 14:58 Відповісти
Ну так жителі якогось Мухосранська, які приїдуть та стануть *місцевими* навіть не зрозуміють, що щось змінилось. В їх містах і без бомбардувань таке життя. Мавпам більше не треба.
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23.04.2022 15:04 Відповісти
местные в автобусах в сибирь
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23.04.2022 15:17 Відповісти
🤬 Окупанти депортували 308 маріупольців на Далекий Схід.

Новий генеральний план «Ост» у виконанні рашистів. Фактично йде зачистка території Маріуполя від людей. Територія для коридору в Крим їм потрібна, люди - ні.
Спочатку росіяни майже зрівняли місто з землею. Потім через міжнародний тиск випустили половину населення у бік Запоріжжя. Всіх інших депортують до найдепресивнішіх районів росії.

Контакт-центр Маріупольської міської ради продовжує збирати інформацію про зниклих та депортованих за номерами:
🔸+38 (050) 345 1555
🔸+38 (067) 345 1555
Режим роботи - з 8:00 до 17:00 щоденно, без вихідних
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23.04.2022 15:26 Відповісти
Единственное что могут национализировать российские фашисты в Украине это свои могилы в украинской земле.
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23.04.2022 15:31 Відповісти
Хай кацапська підарасня лягає спати у "націоналізованих" квартирах. Їх незабаром розбудить українська артилерія.
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23.04.2022 15:47 Відповісти
Кацапы вы будете приватизировать а мы вас будем утилизировать… рабы ведь себе не принадлежат а принадлежат одному маленькому плешивому шизофренику который возомнил себя гитлером (на сралина не тянет). Поэтому лучший рашист это рашист мёртвый, всё что вы могли вы уже в Буче показали, поэтому готовьтесь лаптеногие…
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23.04.2022 16:00 Відповісти
Да хоч ************ будь що ...

Хіба це має хоч якесь значення , як це вони назовуть : "націоналізацією , ************* , чи пенетрацією" ?!

Важливо одне -- чиє військо займає Марік .

Коли туди повернеться українська влада усі "нові властники" якщо не встигнуть втекти стануть раком й їх будуть в дупу драти усі приблудні собаки й щури !!!
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23.04.2022 18:40 Відповісти
Кажется этот зам врет... Там целого почти не осталось... Тем более без коммуникаций... Его рашка восстанавливать точно не будет...
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23.04.2022 22:58 Відповісти
а кто заявит права - пропадёт безвести и всё равно отберут.
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24.04.2022 04:55 Відповісти
 
 