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Гуманітарні хаби у Запоріжжі та Кривому Розі підготують 400 тис. продуктових наборів, - Риженков

метінвест

Міста Запоріжжя та Кривий Ріг перетворилися у гуманітарні штаби компанії Метінвест та Фонду Рінату Ахметова, де готують сотні тисяч продуктових наборів для людей, які потребують допомоги.

Про це заявив генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков, передає Цензор.НЕТ.

"Кривий ріг став гуманітарним хабом для фонда Ріната Ахметова, для Метінвест. Все, що ми збираємо на нашому хабі в Польші, ми потім направляємо до Кривого Рога та Запоріжжя, де сортуємо і направляємо в міста, які потребують нашої допомоги. Ми зробимо більше 400 тис харчових наборів. Тільки Кривий Ріг повинен зробити 135 тис., і зараз вони над цим працюють", - розповів він у ефірі телеканалу "Україна 24".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Метінвест надає допомогу 5 тис. працівникам Азовсталі, які змогли вирватися з Маріуполя, - Риженков

Як відомо, компанія Метінвест спільно з ДТЕК та у координації з Фондом Ріната Ахметова створили гуманітарний проект "Рятуємо життя". Вже закуплено у Європі та Україні 2,5 тис тонн продуктів харчування, які наразі партіями їдуть до хабу у Запоріжжі та Кривому Розі. У планах фонду - закупівля ще 1 тис. тонн продуктів.

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) гуманітарна допомога (993) ДТЕК (1982) Метінвест (937)


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Це не той Риженков, що був ригаком в Раді в часи Януковича? Ну та да. Патріот, хоч і не міністр
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23.04.2022 13:59 Відповісти
"став гуманітарним хабом" - раніше такі самі саме слова були про Дніпро і на другий день цей хаб почали бомбити. Не розумію в чому смисл таких новин. Запрошення?
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23.04.2022 14:05 Відповісти
каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
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23.04.2022 14:22 Відповісти
экстроосенс сказал шо с запорва будет освобождение юга от параши
и
каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
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23.04.2022 14:23 Відповісти
вопроч стоит уже тут пвло или нет а то мало ли скоро бомбить будут..давайте сюда старстрики и с 300 и другие пибабмбасы..мы ва мне николаев и марик((
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23.04.2022 14:25 Відповісти
 
 