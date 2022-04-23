Гуманітарні хаби у Запоріжжі та Кривому Розі підготують 400 тис. продуктових наборів, - Риженков

Міста Запоріжжя та Кривий Ріг перетворилися у гуманітарні штаби компанії Метінвест та Фонду Рінату Ахметова, де готують сотні тисяч продуктових наборів для людей, які потребують допомоги.

Про це заявив генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков, передає Цензор.НЕТ.

"Кривий ріг став гуманітарним хабом для фонда Ріната Ахметова, для Метінвест. Все, що ми збираємо на нашому хабі в Польші, ми потім направляємо до Кривого Рога та Запоріжжя, де сортуємо і направляємо в міста, які потребують нашої допомоги. Ми зробимо більше 400 тис харчових наборів. Тільки Кривий Ріг повинен зробити 135 тис., і зараз вони над цим працюють", - розповів він у ефірі телеканалу "Україна 24".

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Як відомо, компанія Метінвест спільно з ДТЕК та у координації з Фондом Ріната Ахметова створили гуманітарний проект "Рятуємо життя". Вже закуплено у Європі та Україні 2,5 тис тонн продуктів харчування, які наразі партіями їдуть до хабу у Запоріжжі та Кривому Розі. У планах фонду - закупівля ще 1 тис. тонн продуктів.