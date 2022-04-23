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ГУР оприлюдноло список військових РФ, що вбивають українців в Запорізькому та Маріупольському напрямках

розвідка

ГУР МО України здобуло список воєнних злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) м.Каспійськ в складі 58 армії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють українські розвідники на своїй сторінці у Facebook.

З іменами 1963 воєнних злочинців воєнних злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) м.Каспійськ в складі 58 армії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках, можна ознайомитись за посиланням.

Серед них командир полку, артилеристи, навідники та інші морські піхотинці, які причетні до вбивств українців. Проте у ГУР впевнені, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

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армія рф (17482) розвідка (3866) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+4
Якщо чесно - ГУРу нашому більше займатись нічим? Вся їхня нинішня публікуєма інформація і так зрозуміла майже всім. Надіюсь, що наші шелєнберги і реальною роботою займаються...
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23.04.2022 14:12
+3
Це сумно і гірко, але боюся що ніхто з цих злочинців не понесе покарання, як ніхто не поніс до цього ( включно з НКВСниками, які не тільки не понесли покарання, а навпаки були нагороджені і мали пільги). І якраз це і є причиною рецидиву військових нелюдських злочинів ☹️
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23.04.2022 14:23
+1
каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
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23.04.2022 14:21
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Якщо чесно - ГУРу нашому більше займатись нічим? Вся їхня нинішня публікуєма інформація і так зрозуміла майже всім. Надіюсь, що наші шелєнберги і реальною роботою займаються...
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23.04.2022 14:12 Відповісти
До речі, і що з цим списком робити?
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23.04.2022 14:22 Відповісти
каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
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23.04.2022 14:21 Відповісти
Це сумно і гірко, але боюся що ніхто з цих злочинців не понесе покарання, як ніхто не поніс до цього ( включно з НКВСниками, які не тільки не понесли покарання, а навпаки були нагороджені і мали пільги). І якраз це і є причиною рецидиву військових нелюдських злочинів ☹️
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23.04.2022 14:23 Відповісти
Очевидно, що ментально ви залишилися в тих часах. Зараз світ по іншому влаштований. Цих сук знайдуть. Без варіантів.
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23.04.2022 15:50 Відповісти
А ну розкажіть мені ментально в тих часах, кого покарали? Чеченська війна була недавно. Хто покараний? До речі, члени чвк вагнер деякі ******* відпочивати в європах. Кого не впустили? Навіть не покарали, а просто не впустили. Я змушений констатувати що проблеми з ментальністю у вас, тому що вина за війну в Україні значною мірою на совісті заходу який акумулює корупційні мільярди, роздає золоті паспорти і т д. Тобто стимулює корупцію а значить ослаблення країни, а ослаблення це причина війни
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23.04.2022 16:49 Відповісти
Командир полка - полковник Зеленский Павел Николаевич
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23.04.2022 14:25 Відповісти
Займитесь лучше доставкой снарядов на передовую. Пишут, что снаряды некому подвозить, потому что все сидят в интернете и ролики штаампуют, видосики, гундосики ***.
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23.04.2022 15:11 Відповісти
Ми з 14-го знаємо і гіркіна і бєзлєра з мільчаковим. І що, покарані? Як і вбивці Гонгадзе, Небесної сотні... Хто старе забуде - тому два ока геть.
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23.04.2022 15:16 Відповісти
Розстрільні списки це добре, - але без виконання вироку це лише папірець.
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23.04.2022 15:25 Відповісти
 
 