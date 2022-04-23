ГУР оприлюдноло список військових РФ, що вбивають українців в Запорізькому та Маріупольському напрямках
ГУР МО України здобуло список воєнних злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) м.Каспійськ в складі 58 армії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють українські розвідники на своїй сторінці у Facebook.
З іменами 1963 воєнних злочинців воєнних злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852) м.Каспійськ в складі 58 армії, що скоюють вбивства, знущання над мирними жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках, можна ознайомитись за посиланням.
Серед них командир полку, артилеристи, навідники та інші морські піхотинці, які причетні до вбивств українців. Проте у ГУР впевнені, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
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