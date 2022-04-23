"Пацаны пасхалки хохлам готовят. На снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", - перехоплена розмова окупанта. ВIДЕО

Окупанти у Великдень планують влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це це свідчать нові телефонні розмови рашистів, які перехопила СБУ.

"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем…" - розповідає окупант своїй дружині, якій від цього бездушно смішно.

Хоча коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. Так він розповідає, що із 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інших – убили або втекли.

"Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши", - резюмує окупант.

"Не ясно, чому він так переживає… Це ж якраз ідеальний контингент для захисту "руZZкого міра". Але наші військові зроблять усе можливе, аби й ці рештки ворожої бригади "розформувалися" якомога швидше", - запевняють у Службі безпеки України.

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