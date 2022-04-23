"Пацаны пасхалки хохлам готовят. На снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", - перехоплена розмова окупанта. ВIДЕО
Окупанти у Великдень планують влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це це свідчать нові телефонні розмови рашистів, які перехопила СБУ.
"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем…" - розповідає окупант своїй дружині, якій від цього бездушно смішно.
Хоча коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. Так він розповідає, що із 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інших – убили або втекли.
"Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши", - резюмує окупант.
"Не ясно, чому він так переживає… Це ж якраз ідеальний контингент для захисту "руZZкого міра". Але наші військові зроблять усе можливе, аби й ці рештки ворожої бригади "розформувалися" якомога швидше", - запевняють у Службі безпеки України.
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Ничего святого Твари.
«Повстань, народе мій!» (пісня криворізьких повстанців УНР, 1919 р.)
Вы знали, что советская песня «Вставай, страна огромная» (1941) - это украинская «Повстань, народе мій» (1919)?
Пісня "Повстань, народе мій!" була написана майже 100 років тому, але стала надзвичайно актуальною саме в лютому-березні 2022 року. Оригінал пісні з'явився ще 100 років тому, а саме в в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців УНР. Тому ця чудова пісня є ще одним фактом крадіжки совєтами української культури.
Про історію однієї вкраденої у нас пісні розповіли Юрій Андрухович та Національний Івано-Франківський театр.
Почувши мелодію більшість згадає слова, які написав у 1941 році Васілій Лебедєв-Кумач в перші дні після нападу нацистської Німеччини на СРСР. Довгий час пісня "Вставай, страна огромная", переважною більшістю населення сприймалася, як патріотичний витвір "соцреалізму".
Але оригінал пісні з'явився 100 років тому, в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки.
Сьогодні, в умовах широкомасштабної російської агресії, текст пісні "Повстань, народе мій!, написаної 100 років тому, є надзвичайно актуальним. З цією піснею ми прийдемо до Перемоги!